„Am hotărât să nu ne mai facem planuri mărețe de viitor, acum luăm zilele câte una pe rând”. Cum rezistă, pe timp de pandemie, o afacere deschisă de un cuplu de moldoveni în SUA

Acum cinci ani, Sandra și Artur Andronic, un cuplu din Chișinău, deschideau un local cu specific moldovenesc în SUA, la Boston. De atunci, Sandra povestește că au trecut prin alte două momente când au trebuit să ia lucrurile de la capăt, ultimul fiind pandemia. În acest context, ea ne-a povestit despre felul în care au deschis și dezvoltat localul în SUA, despre implicare civică și despre modul în care reușesc să reziste cu această afacere pe timp de criză.

— Au trecut cinci ani de când ați deschis în SUA un local cu specific moldovenesc. Vă mai amintiți cum au fost începuturile? A fost complicat?

— Chiar am avut parte de un început anevoios, când lucrările care trebuiau să dureze câteva săptămâni s-au transformat în câteva luni, ca într-un final să fie mai mult de un an ca să deschidem ușile pentru public. Chiar din prima zi am fost luați cu asalt și vânzările ne-au întrecut toate așteptările, pe când în bucătărie nu eram gata să facem față la așa un număr de vânzări. Nemaivorbind de noi doi, care nu am avut experiență de lucru în restaurante, nu știam ce înseamnă lucru fizic de 12-14 ore în picioare. Literalmente, am învățat din mers. Începuturile complicate ne dau motivația de astăzi și mereu le povestim membrilor noi ai echipei noastre cum am pornit afacerea – că e ok să facem greșeli pe parcurs.

— La 5 ani distanță, a meritat efortul de a deschide acest local?

— Sigur că a meritat tot efortul! Noi am învățat multe lecții din acel prim an și deja e a treia oară de când noi ne simțim „ca la început”: în primul an când ne-am deschis, doi ani mai târziu, când am hotărât să ne extindem în spațiul de alături și abia după un an de reparație am reușit, și apoi anul acesta, când a dat pandemia peste noi și iarăși o luăm de la capăt.

— Pe lângă localnici, probabil mulți moldoveni calcă pragul restaurantului. S-a construit o comunitate locală de moldoveni în jurul acestui local?

— Da. Cel mai des, moldovenii ne vizitează la sărbători și evenimente. Atunci îi cunoaștem pe toți, când vin grămadă. De la bun început, moldovenii veneau să ne viziteze din curiozitate, apoi pentru evenimente (botezuri, nunți, cumătrii, zile de naștere etc.), ca mai apoi să aducă prieteni americani sau de alte naționalități și să-i familiarizeze cu bucătăria moldovenească. Totodată, deseori conaționali de-ai noștri comandau la oficiu servicii de catering, ca să prezinte bucatele noastre colegilor de lucru. La fel, și studenții moldoveni din regiunea Boston (de la Harvard, Boston College, University of Massachusetts, MIT) comandau catering când serbau evenimente culturale la universitate.

Artur Andronic, transmițând donații pentru localnici

— Sunteți și civic activi. Când a început pandemia, ați făcut donații, iar ulterior v-ați implicat cu suport și către alegerile prezidențiale pentru R. Moldova. De ce sunt determinate aceste decizii și de ce considerați că e important să fiți implicați civic?

— Noi am fost implicați civic din prima zi de lucru, dar mai mult la nivel local – am donat și am susținut financiar pe parcursul anilor echipele de sport ale ligilor mici, evenimente din școlile și centrele culturale din orașul nostru etc. În timpul pandemiei am început să fim parte din altfel de inițiative, să ajutăm la propriu cu mâncare gătită pentru doctori, în timp ce cantinele din spitale erau închise, iar mai nou, de săptămâna aceasta, suntem parte dintr-o inițiativă – „Freedge” din suburbia noastră, unde contribuim cu mâncare și o lăsăm într-un frigider pentru uz comun, dedicat celor care duc lipsă de produse. Asta ne ține pe noi ocupați și, în același timp, lucrul ăsta este plin de satisfacție morală. Ce ține de implicarea civică cu aspect politic din R. Moldova, prima dată am participat mai activ la alegerile parlamentare din 2019 și am oferit spațiu din restaurantul nostru candidaților care au vrut să se întâlnească cu diaspora din orașul Boston. Acea implicare a avut un impact pozitiv și am hotărât să o facem și la alegerile prezidențiale din 2020. Am hotărât să ne implicăm civic, în primul rând, pentru că ni s-a oferit această oportunitate. La alegerile din 2016 au fost considerabil mai puține secții de vot pe teritoriul SUA și noi, ca și mulți alți concetățeni, nu am avut posibilitatea să votăm. De data aceasta, am hotărât să oferim gratuit o sală din restaurantul nostru și să aducem secția de vot mai aproape de diaspora moldovenească. A fost un succes pentru noi – într-un final, am avut în jur de o mie de oameni la vot, dintre care mulți ne-au informat că nu ar fi votat deloc, dacă nu se deschidea această secție.

— Care sunt reacțiile moldovenilor care vă descoperă pentru prima dată în SUA?

— Mulți moldoveni care trăiesc în alte țări sau state ne cunosc și urmăresc de ceva timp pe rețelele de socializare. Deseori ne spun că au așteptat mult timp ca să vină la noi în local. Cel mai des ni se spune că mâncarea are gust „ca la mama acasă” sau că nu s-au așteptat la așa gust autentic moldovenesc pe tărâmurile americane. Sincer vorbind, asta este cea mai bună recenzie pentru noi.

— Vă amintiți de vreun eveniment sau moment deosebit legat de local?

— Desigur, ele sunt nenumărate deja. Cel mai mult ne bucură când oamenii din echipa noastră ne lasă să fim gazdă sau chiar parte din familia lor și atunci când prietenii noștri vin să-și sărbătorească evenimente importante în restaurantul nostru. Putem afirma cu fermitate că avem și clienți care ne-au devenit prieteni sau chiar furnizori și parteneri de afaceri. Pe parcursul anilor, am fost martori la multe evenimente speciale de familie, am cunoscut americani care s-au cunoscut în Moldova și mai târziu s-au căsătorit și au format o familie, iar anul acesta am fost martori la prima cerere în căsătorie, care a avut loc în localul nostru.

— Cum v-ați descurcat de când a început pandemia de coronavirus? Ați primit vreun suport de la stat? Cum au gestionat SUA criza în raport cu afacerile?

— Cu părere de rău, am fost afectați chiar din prima zi de COVID, când oficiile și centrele de business ne-au anunțat că anulează pentru lunile următoare toate comenzile de catering, ceea ce constituia mai mult de jumătate din cifra noastră de afaceri. Au urmat anulările de evenimente din restaurant. Într-un final, am rămas doar cu livrările și comenzile la pachet, datorită cărora am supraviețuit câteva luni bune. Am adaptat meniul nostru cerințelor publicului – am creat meniu pentru familii, în unele aspecte l-am simplificat, am gătit bucate de sărbătoare pentru evenimentele mari: Paște, ziua mamelor, Crăciun, Revelion. Comunitatea noastră a fost motorul care ne-a susținut continuu prin comenzi, vizite la restaurant, sunete. SUA ne-au oferit câteva programe financiare care au fost cruciale ca noi să rămânem deschiși, să achităm salariile angajaților noștri și să ne acoperim cheltuielile de bază.

— Ce lecții credeți că ar trebui să extragă din pandemie cei care lucrează în business?

— Cred că pandemia ne-a făcut să realizăm și să conștientizăm multe lucruri la nivel personal, dar și la nivel de familie, afacere, țară. Am văzut cum în câteva zile lucrurile pot lua o întorsătură la 180 de grade și nu ai decât două opțiuni: te lași bătut sau te adaptezi în timp record noilor situații. Așa cum pentru noi prima opțiune nu a fost o opțiune, am hotărât să fim flexibili și să ne adaptăm noilor cerințe pentru domeniul nostru – vânzări on-line, livrări, ajustarea meniului.

— Ce planuri de viitor aveți pentru dvs. și pentru local?

— Ne-am zis să nu ne mai facem planuri mărețe de viitor. Acum luăm zilele câte una pe rând. Am dori, totuși, să readucem la normalitate evenimentele și sărbătorile din restaurant, să continuăm să bucurăm americanii cu mâncare moldovenească în oficii, dar și să fim implicați civic în inițiative locale și moldoveneşti, pentru că remunerarea și sentimentul de satisfacție pe care îl avem după astfel de acțiuni e de nedescris. Pe parcursul anilor, am avut câteva solicitări de franchising și acum credem că am ajuns la maturitatea când ne putem concentra și dezvolta această idee.

— Vă mulțumim!