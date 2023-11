Cititorul de Gardă Furt de soia la Șirăuți. Cine și cum investighează?

O cititoare a ZdG din satul Șirăuți, raionul Briceni ne-a contactat să ne comunice că familia ei a devenit victima unui furt de proporții. „Deși există mai multe probe, inclusiv urmele tractorului care duc de la depozitul nostru spre casa presupușilor făptași, ancheta bate pasul pe loc”, susține Reghina Proțuc.

Cititoarea ZdG ne-a relatat în detalii cazul furtului care i-a deposedat familia de rezultatele muncii depuse timp de un an întreg.

„Suntem niște oameni simpli, proprietari de pământ din satul Șirăuți, raionul Briceni. Primăvara asta, în aprilie, am devenit victime ale unui furt. Noi avem un sarai, pe care l-am luat în schimbul cotei valorice. Acolo depozitasem o cantitate mare de soia, care era ambalată în saci. Persoane necunoscute au intrat într-o noapte și ne-au luat toată soia, în total patru tone. E interesant că deși au lăsat urme care duceau până la casa presupusului hoț, erau urme vizibile de tractor mare, cu remorcă, acest detaliu nu a fost luat în seamă de polițiști. Mai mult, am rugat vecinii care au instalate camere de luat vederi în mahala. În imagini se vedea clar cum tractorul cu remorcă ajunsese exact acolo. Am depus aceste probe la poliție, însă doar peste o săptămână de la descoperirea acestor imagini a fost efectuată o percheziție la persoanele suspecte. Este clar că după o săptămână, în gospodăria lor nu a fost găsit niciun bob de soia. Tot satul știe că ei ar fi hoții, că nimeni decât ei nu s-ar lăcomi la muncă străină, dar părerile satului nu pot fi incluse în anchetă, care ar trebui să fie una obiectivă”, spune Reghina Proțuc, amărâtă că trecerea timpului nu face decât să atenueze urmele.

Mulți mi-au tot zis că chiar dacă s-ar descoperi furtul, totul „se astupă” cu timpul

„Timpurile sunt atât de grele și noi toți ar trebui să avem încredere unii în alții, ar trebui să respectăm reciproc munca depusă. E o situație foarte delicată, că suntem dintr-un sat… Mulți mi-au tot zis că chiar dacă s-ar descoperi furtul, totul „se astupă” cu timpul. Am scris cereri peste cereri. Am insistat ca oamenii legii să facă o expertiză a imaginilor de pe camerele de luat vederi. Am argumentat că în sat nu avem atâtea tractoare cu remorcă și că în acea zi, singurele urme care duceau de la depozit erau anume ale acelui tractor”, explică femeia, povestind că erau patru tone de soia.

„Nu e vorba de un sac sau doi. Au luat tot ce am muncit într-un an și iată că de atunci au trecut deja mai mult de șapte luni, dar nu avem niciun rezultat. Ne tot spun că lucrează, că fac investigații, că ridică descifrări ale convorbirilor telefonice, dar nimic nu se întâmplă, iar timpul trece și urmele se pierd. Am apelat la mai multe instituții, am sunat pe la Liniile fierbinți de la Chișinău. I-am scris și procurorului general, vrând să aflu ce se întâmplă cu dosarul nostru. Singurul lucru pe care mi l-au spus a fost să le dau pace, să lucreze procuratura, că ei știu ce fac. Dar timpul nu mai lucrează în favoarea noastră. Nici nu știu ce să mai cred, cum să mă comport. Am angajat și un avocat, dar fără folos. Soțul e invalid, după o operație de cancer. Presupun că hoții s-au folosit de moment, au văzut că el e în cârje și că nu se poate apăra și au decis să fure din bunurile ce ne aparțin. E dureros că deși urma e dusă până acasă, când totul e la suprafață, tot ne spun că se lucrează, se lucrează, dar rezultatul așa și nu se vede”, se plânge Reghina Proțuc.

Cine și cum investighează furtul de la Șirăuți?

Pe data de 1 noiembrie, în jurul orei 11.00, ZdG l-a contactat pe Eduard Dvorschi, ofițer de urmărire penală la Inspectoratul de Poliție Briceni. Acesta ne-a spus că ne va comunica mai multe despre acest caz doar după ce va discuta cu cei din conducerea Inspectoratului. Deși a promis să revină, nu a mai revenit, dar nici nu a mai răspuns la numeroasele noastre apeluri.

Contactată de ZdG, Virginia Udrea, procuroră pe caz, ne-a declarat că „furtul a fost anunțat mai târziu decât ziua în care a fost comis. Însuși stăpânii nu cunosc exact când a avut loc furtul, deoarece depozitul se află în afara satului. Noi am întreprins foarte multe măsuri de investigație: am efectuat percheziții la presupușii suspecți, am solicitat descifrările convorbirilor telefonice, am examinat imaginile de pe camerele video. În scurt timp vom încheia cercetările. Deocamdată însă, nu am reușit să-i descoperim pe cei care au comis furtul.”