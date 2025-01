„Indirect, se face legătura cu președintele Partidului MAN.” Cine a organizat, cât a costat și cine a plătit pentru concertul Primăriei Chișinău la Veneția?

Gabriel Nebunu, Natalia Barbu și Brio Sonores au participat la un concert organizat de Primăria Chișinău la Veneția, împreună cu o asociație a diasporei moldovenești de acolo. Reprezentanții primăriei susțin că nu le-ar fi achitat artiștilor niciun onorariu, întrucât aceștia sunt angajați ai Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău, și că ar fi suportat numai cheltuieli pentru deplasare și cazare.

La Veneția a fost organizat și un spectacol pentru copii, primăria achitând 150 de mii de lei celor de la Teatrul Planeta Clounella. Reprezentanții primăriei au declarat că au organizat evenimentele la solicitarea și împreună cu organizația italo-moldavă „Gente Moldava”. Evenimentele au avut loc la 11 și 12 ianuarie 2025. Intrarea a fost gratuită. Reprezentanții Primăriei Chișinău care au participat la evenimente au un numitor comun: pe lângă faptul că sunt funcționari, sunt și membri ai partidului fondat de primarul capitalei.

„Noi cu politica nu am avut niciodată nimic. Ca persoană fizică, nu ca președinte al asociației, fiecare are părerea lui și cu ideea lui politică, dar asociația e pur culturală”, a menționat pentru ZdG Ion Plop, asociația căruia s-a ocupat de organizarea evenimentelor. Anterior, acesta a ajutat la organizarea unor întruniri în Italia pentru Partidul Liberal Democrat (PLDM), al cărui simpatizant susține că a fost. „Nu-l apăr eu pe domnul Ceban, dar eu cred că Ceban parcă-i proeuropean. Așa am înțeles, nu? Nu Ceban a dat mâna cu Maia Sandu? Suntem toți într-o barcă”, a ținut să adauge Ion Plop.

Artiștii care au cântat la concertul organizat la Veneția de Primăria Chișinău: Gabriel Nebunu, Brio Sonores și Natalia Barbu. Foto: Ion Ceban (Facebook)

„Atât de frumos și atât de emoționant!”

„«De sărbători, ca acasă», atât de frumos și atât de emoționant! Împreună cu moldovenii din Veneția, Italia și cu Primăria din Veneția, am reușit să organizăm un eveniment extraordinar”, a scris primarul capitalei, Ion Ceban, pe 12 ianuarie și a publicat mai multe fotografiii de la concertul din Veneția.

Din fotografii se poate vedea că la evenimentele de la Veneția au participat Olga Ursu, viceprimara capitalei, Natalia Ixari, consiliera pe comunicare a primarului Ion Ceban, Alina Tabacari, șefa Direcției generale cultură și patrimoniu cultural, Vladimir Bolocan, șeful Direcției generale asistență medicală și socială. Pe lângă faptul că sunt angajați ai Primăriei, aceștia mai au un numitor comun: toți sunt și membri ai partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN), condus de primarul Ion Ceban.

De asemenea, la eveniment a participat un reprezentant al Primăriei de la Veneția, Simone Venturini, Consilier pentru Coeziune Socială, Turism și Dezvoltare Economică.

La Veneția au fost mai mulți funcționari ai Primăriei Chișinău: Alina Tabacari, șefa Direcției generale cultură și patrimoniu cultural, Olga Ursu, viceprimara capitalei, Vladimir Bolocan, șeful Direcției generale asistență medicală și socială, Natalia Ixari, consiliera pe comunicare a primarului Ion Ceban. . Foto: Ion Ceban (Facebook), Direcția generală cultură și patrimoniu cultural (Facebook)

„Astfel de evenimente sunt organizate al 5-lea an în diverse țări”

„Cheltuielile au fost din partea organizatorilor direct a Asociației de moldoveni din Veneția împreună cu alți sponsori, cu suportul și implicarea primăriei de la Veneția și cu implicarea Direcției Cultură. Solicitarea a venit din partea Asociației și mai multor moldoveni aflați acolo. Astfel de evenimente sunt organizate al 5-lea an în diverse țări, orașe și locații de către Primăria Chișinău cu Administrațiile Publice Locale din alte țări. Astfel de evenimente organizează și Guvernul și alte autorități centrale doar că nu se mediatizează”, a răspuns într-un mesaj la întrebarea ZdG Natalia Ixari, consiliera primarului Ion Ceban în domeniul comunicării. Întrebată despre cheltuielile suportate de primărie, Natalia Ixari a spus că Direcția cultură are aceste date. Potrivit ei, de la primărie, la Veneția au fost cinci persoane în total și aceasta a fost o deplasare de serviciu, „iar cheltuielile sunt conform legii”.

„Ei sunt angajați, ei primesc salariu lunar.” 150 de mii de lei pentru Clounella

Alina Tabacari, șefa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural, a declarat pentru ZdG că toți artiștii care au cântat în cadrul concertului sunt angajați ai direcției și nu au primit remunerări suplimentare, iar evenimentele au fost organizate de Asociația „Gente Moldava”, care a venit cu o solicitare de parteneriat către Primăria Chișinău și către Primăria de la Veneția.

Alina Tabacari, șefa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural. Foto: man.md

„Artiștii care au avut prestație sunt toți angajați ai Direcției Cultură, atât Natalia Barbu, cât și Brio Sonores, și Gabriel Nebunu. Ei sunt angajați, ei primesc salariu lunar, așa cum primiți și dumneavoastră, probabil. Și ei nu percep onorarii suplimentare pentru prestația pe care au avut-o. Pentru Teatrul Clounella, da, primăria a achitat onorariul lor”, a spus Alina Tabacari, precizând ulterior că suma plătită a fost de 150 de mii de lei.

De cheltuielile de organizare la nivel local s-a ocupat Asociația „Gente Moldava”, a mai spus șefa Direcției Cultură. „A fost o solicitare în premieră pentru Italia. Oamenii au venit cu solicitare la noi și noi ne-am arătat disponibilitatea. De ce nu? La fel cum am susținut și alte proiecte culturale”, a spus Alina Tabacari. Ea a precizat că din cadrul direcției, la Veneția au mai fost o angajată și fotograful.

Șefa Direcției Cultură a mai declarat că nu poate spune care au fost cheltuielile suportate de primărie pentru deplasare, diurne și cazarea angajaților direcției, pentru că nu au fost făcute calculele. „Când o să fie, poate până la sfârșitul săptămânii, o să vă pot oferi”, a punctat șefa Direcției Cultură.

Gabriel Nebunu: „Vă rog frumos, pe viitor să evitați asemenea întrebări, mai ales în legătură cu locul meu de muncă”

Gabriel Nebunu a declarat că el este angajat al Direcției municipale și că a participat la concert în această calitate, fără a primi o altă remunerare. Totodată, el s-a arătat nemulțumit de faptul că l-am sunat repetat și a cerut pe viitor „să evităm asemenea întrebări”.

Gabriel Nebunu, în concertul de la Veneția. Foto: Ion Ceban (Facebook)

G. Nebunu: Nu-i normal. Am fost într-un eveniment și am crezut că s-a întâmplat ceva. Eu așa de tare m-am stresat, am bunici bolnavi, nu puteți să sunați chiar de atâtea ori, mai ales că eu numai cât am aterizat din Italia. Eu mai cunosc jurnaliști, de la toate televiziunile, dar așa ceva n-am pățit încă.

ZdG: Scuzați-mă, nu a fost intenția mea să vă sperii. Vreau să vă întreb de concertul de la Veneția.

G. Nebunu: Dar nici nu vreau să discut. Nici nu vreau să discut, că nu mi-ați făcut sărbătoare.

ZdG: Ce remunerare ați primit la concertul de la Veneția?

G. Nebunu: Eu sunt angajat și primesc salariul pe lună.

ZdG: Nu ați primit un onorariu pentru participarea la acest concert?

G. Nebunu: Eu v-am spus clar: eu primesc salariul pe lună.

ZdG: Și vă duceți unde vă cheamă Direcția?

G. Nebunu: Nu unde mă cheamă, dar unde mă trimite Direcția. Dumneavoastră cu scopul acesta m-ați telefonat?

ZdG: Da.

G. Nebunu: Vă rog frumos, pe viitor să evitați asemenea întrebări, mai ales în legătură cu locul meu de muncă.

ZdG: De ce să evităm asemenea întrebări dacă sunteți angajat al unei direcții, instituție publică?

G. Nebunu: Păi, v-am răspuns. Sunt obligat să vă răspund? O să ies chiar public să vorbesc despre asta. Să mă sunați atât de intens și atât de obraznic nu este normal.

Șefa Direcției Cultură, Alina Tabacari, a spus că mai mulți artiști și colective artistice sunt angajați/angajate în cadrul direcției și primesc salarii, respectiv, ei sunt obligați să participe la evenimentele organizate de instituție: „Ei participă la evenimentele care sunt organizate sau unde este vizată primăria și direcția municipiului Chișinău, nu la altfel de evenimente private.”

Ceilalți artiști care au participat la concertul de la Veneția, Natalia Barbu și interpreții de la Brio Sonores, nu au răspuns la mesajele noastre.

„Indirect, se face legătura cu președintele Partidului MAN”

Eugeniu Grădinaru, director responsabil de organizare și comunicare la Teatrul Planeta Clounella, a confirmat că pentru spectacolul de la Veneția teatrul a primit o remunerare de 150 de mii de lei. El a spus că primăria a asigurat transportul trupei, iar asociația „Gente Moldava” – cazarea. Potrivit lui, este primul contract al Teatrului Clounella cu primăria Chișinău.

E. Grădinaru: Văd că ne implicați politic și asta nu-mi place.

ZdG: De ce credeți că vă implicăm politic?

E. Grădinaru: Pentru că, indirect, se face legătura cu președintele Partidului MAN, pe când noi, pur și simplu, am fost contactați de Direcția cultură ca să facem o ieșire în afara țării și să facem un spectacol pentru copii. Eu am văzut ce se scrie pe grupurile de Facebook, unde s-au distribuit imagini cu teatrul nostru și comentariile.

ZdG: Și nu a avut niciun fel de conotație politică acest eveniment?

E. Grădinaru: Absolut nimic. A fost un simplu banner la intrare, în fața scenei. S-a spus că evenimentul este organizat de Primăria Chișinău, în colaborare cu Primăria din Veneția și cu asociația din Italia „Gente Moldava”.

„Noi am venit cu propunerea, primăria Chișinău a acceptat propunerea noastră”

„Noi am venit cu propunerea, Primăria Chișinău a acceptat propunerea noastră, iar artiștii sunt angajații primăriei, primăria îi achită”, a declarat Ion Plop, președintele consiliului de administrație al Asociației „Gente Moldava”. El a spus că pentru chiria sălii a plătit asociația din contribuțiile unor agenți economici, parteneri ai asociației. „Am avut parteneri de aici, din disapora, care au participat la organizarea acestor două evenimente extraordinare. Am făcut ceea ce ni s-a cerut de mult timp. Comunitatea ne-a cerut. Noi suntem o asociație culturală, care a promovat de ani de zile cultura R. Moldova aici, în Italia.”

Ion Plop, președintele consiliului de administrație al Asociației „Gente Moldava”. Foto: Ion Plop (Facebook)

Întrebat ce cheltuieli a suportat asociația pentru organizarea celor două evenimente, el a răspuns: „Toate cheltuielile necesare care au trebuit să fie cheltuite – sala, organizarea pe loc, logistica, tot-tot.”

„Eu cred că ar trebui nu să căutați probleme pe undeva, dar chiar să ne felicitați că am reușit să facem asta”

„Am făcut un pod între Veneția și municipiul Chișinău. Nu s-a mai făcut niciodată de când e Chișinăul așa ceva, să aibă așa o deschidere la comuna Veneția. Eu cred că ar trebui nu să căutați probleme pe undeva, dar chiar să ne felicitați că am reușit să facem asta. Pentru mine e un lucru extraordinar, pentru R. Moldova, pentru capitală, așa că eu cred că aici trebuie numai de bătut din palme. Nu căutați probleme, că aici probleme nu-s. Au fost două evenimente pur culturale. Niciun fel de politică. (…) Asta a fost prima noastră condiție, că asociația nu organizează nimici legat de politică. De când e asociația, din 2008, noi cu politica nu am avut niciodată nimic. Ca persoană fizică, nu ca președinte al asociației, fiecare are părerea lui și cu ideea lui politică, dar asociația e pur culturală”, a spus Ion Plop.

Anterior, acesta a ajutat la organizarea unor întruniri în Italia pentru Partidul Liberal Democrat (PLDM). Întrebat de ZdG, Plop a spus că nu a fost membru, ci a fost „simpatizant” al formațiunii.

„Nu-l apăr eu pe domnul Ceban, dar eu cred că Ceban parcă-i proeuropean. Așa am înțeles, nu? Nu Ceban a dat mâna cu Maia Sandu? Suntem toți într-o barcă”, a ținut să adauge Ion Plop.

„Ce o să vă dea dumneavoastră dacă o să scrieți cât s-a cheltuit?”

El nu a dorit să spună ce sumă a fost totuși cheltuită în acest scop. „Ce o să vă dea dumneavoastră dacă o să scrieți cât s-a cheltuit? Dumneavoastră scrieți cum s-a petrecut evenimentul, scrieți ceea ce am făcut noi pentru municipiul Chișinău, nu pentru Ion Ceban sau pentru MAN. Că noi am lucrat pentru municipiul Chișinău, pentru capitala mea, a R. Moldova. Dacă aici era politică, nu participau la eveniment toate parohiile din zonă, nu participau atâția copii”, a argumentat reprezentantul asociației „Gente Moldava”.

Potrivit surselor ZdG, asociația ar fi achitat pentru chiria sălii 1800 de euro, plus 22% TVA, iar pentru serviciile tehnice (echipamente audio, monitoare led, decorații) au fost contractate servicii externe, pentru care au fost achitate sume suplimentare.

Cetățeni moldoveni, la concertul organizat de Primăria Chișinău la Veneția. Foto: Ion Ceban (Facebook)

Câțiva cetățeni moldoveni care au participat la concert au declarat pentru ZdG că la eveniment nu au fost promovate mesaje politice, doar s-a anunțat cine sunt organizatorii. Unii și-au exprimat indignarea în legătură cu faptul că intrarea a fost gratuită, astfel că lumea a așteptat câteva ore înainte și s-a înghesuit pentru a ocupa locuri în sală. Alții au spus că evenimentul a fost bine organizat.

12 milioane de lei pentru „acțiuni de promovare a imaginii orașului Chișinău peste hotare”

Am solicitat de la șefa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural, Alina Tabacari și de la consiliera primarului capitalei în domeniul comunicării, Natalia Ixari, să aflăm dacă evenimentele de la Veneția au fost planificate în bugetul municipal, însă nu am primit un răspuns.

În bugetul provizoriu al capitalei, publicat în ianuarie 2024 pe site-ul primăriei, pentru „acțiuni de promovare a imaginii orașului Chișinău peste hotare” erau stabilite cheltuieli de 12 milioane de lei – pentru acțiuni ce urmau să fie efectuate de Direcția Cultură în șase orașe din România (9 milioane de lei) și pentru organizarea așa-numitelor „zile ale Chișinăului” în Italia, Austria și Spania (3 milioane de lei).

Informația a fost inclusă într-o anexă cu date privind Programul de acțiuni și manifestări cultural-artistice al Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural. Totodată, cheltuielile destinate Direcției Cultură, planificate în bugetul provizoriu pentru 2024, erau de aproape 188 de milioane de lei.

În bugetul pentru 2024 aprobat în a doua lectură lipsește anexa cu datele privind Programul de acțiuni și manifestări cultural-artistice al Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural, iar cheltuielile direcției deja sunt mai mari decât cele din bugetul provizoriu, ridicându-se la aproape 283 de milioane de lei.

În bugetul provizoriu pentru 2025, cheltuielile pentru serviciile în domeniul culturii constituie 370 de milioane de lei, dintre care 283 de milioane de lei sunt destinate Direcției Cultură.