Cine e responsabil de moartea celor doi angajați ai statului pe Aeroportul Internațional Chișinău?

La 30 iunie, pe Aeroportul Internațional Chișinău, un pasager care venea din Istanbul, despre care ulterior s-a aflat că este cetățean al Tadjikistanului, de unde a fugit pentru că ar fi comis o crimă, i-a împușcat mortal pe doi angajați ai instituțiilor de forță. Acestuia îi fusese interzis accesul pe teritoriul R. Moldova, pentru că nu ar fi putut explica motivul pentru care a venit la Chișinău și perioada șederii, după cum au declarat autoritățile.

Polițistul de frontieră, Serghei Muntean și inspectorul de securitate, Igor Ciofu, au fost victimele atacatorului, care a decedat și el urmare a rănilor pe care le-a primit atunci când a fost capturat de forțele de ordine.

Ziarul de Gardă a încercat să clarifice dacă viețile celor doi bărbați puteau fi salvate printr-o reacție mai eficientă a autorităților, printr-o pregătire mai bună a polițiștilor sau prin asigurarea unui nivel de securitate mai înalt, în contextul în care suntem în Stare de Urgență, ne aflăm la hotarul unei țări aflate în război și zilnic zeci de străini nu sunt lăsați să intre pe teritoriul R. Moldova.

Vineri, 30 iunie, ora 14:48. Pe Aeroportul Internațional Chișinău a aterizat avionul de pe ruta Istanbul-Chișinău. Printre pasageri se afla și Rustam Ashurov, cetățean al Republicii Tadjikistan.

La ora 15:10 a început verificarea și procesarea actelor pasagerilor sosiți din Istanbul. La ora 15:21, în fața ghișeului ajunge Rustam Ashurov. După verificarea actelor, cetățeanul Tadjikistanului este anunțat că nu i se va permite să intre pe teritoriul R. Moldova și că urmează să fie escortat din zona de sosiri a aeroportului în zona de plecări, pentru a fi întors în țara sa.

A luat arma polițistului și a împușcat două persoane

După aproape două ore din acest moment, Rustam Ashurov, brusc, l-a atacat pe polițistul de frontieră Serghei Muntean, i-a luat arma și l-a împușcat inițial pe ofițerul de securitate din cadrul Aeroportului, Igor Ciofu, care-i sărise în ajutor polițistului de frontieră. După asta, imediat, l-a împușcat și pe Serghei Muntean.

Serghei Muntean. Sursa foto: Poliția de Frontieră

„De la momentul respectiv, persoana fiind izolată, fiindu-i comunicat despre inadmisibilitatea pe teritoriul R. Moldova, acțiunea propriu-zisă asupra colegului de la Poliția de Frontieră a avut loc la 17:13. În primele două minute, la orele 17:15, a intervenit primul echipaj al poliției care era în raza aeroportului. La fel, și colegii de la Inspectoratul Național de Securitate Publică au intrat în schimburi de focuri cu atacatorul și cel mai important, colegii au reușit să evacueze persoanele din interiorul Aeroportului”, a spus șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.

Potrivit șefului IGP, la ora 17:18 au fost declanșate operațiunile speciale conform protocoalelor stabilite, iar la 17:30 toate grupele de documentare și reacționare au ajuns la aeroport, inclusiv poliția, salvatorii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și serviciile de urgențe medicale.

Igor Ciofu. Sursa: Chisinau International Airport/Facebook

Șeful IGP a mai declarat că în momentul în care i-au fost verificate actele, numele cetățeanului tadjik nu se afla în căutare internațională. Abia după ce s-a produs atacul, au fost apelate autoritățile din Tadjikistan, care au informat că acesta ar fi fost implicat în răpirea unui bancher. Motivul pentru care nu a fost admis este faptul că nu le-a putut explica polițiștilor de frontieră motivul și termenul aflării pe teritoriul R. Moldova, după cum a declarat procurorul general interimar, Ion Munteanu.

„Este prematur să spunem acum dacă este necesar să scoatem sau să nu scoatem utilizarea armei”

Șeful IGP a revenit cu detalii într-o conferință de presă susținută pe 3 iulie. El a reiterat că, până la atac, Rustam Ashurov ar fi avut un comportament pașnic, ce nu dădea de bănuit. În contextul în care acesta i-a împușcat pe cei doi din arma pe care a luat-o de la polițistul de frontieră, Cernăuțeanu a fost întrebat de presă dacă este sau nu necesară purtarea armei de către polițiștii de frontieră la Aeroport. „Este prematur să spunem acum dacă este necesar să scoatem sau să nu scoatem utilizarea armei”, a declarat șeful IGP.

De asemenea, Cernăuțeanu nu a vrut să precizeze dacă polițistul escorta singur 6 persoane cărora li se refuzase intrarea în R. Moldova, așa cum s-a vehiculat în presă. El doar a precizat: „Aceste persoane, fie că erau una, fie că erau șase, niciuna nu avea un statut procesual sau o calitate procesuală într-o cauză penală, nu erau reținute. Cum poți să aplici cătușele unei persoane care pur și simplu este inadmisă pe teritoriul unui stat. Persoana se returnează.”

Potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, după atacul din 30 iunie, măsurile de securitate au fost întărite, și nu doar la aeroport, ci la nivel național, de către toate instituțiile de forță.

Viorel Cernăuțeanu. Sursa: ZdG

„Sunt create echipe mai fortificate. Asta nu înseamnă că până acum astfel de acțiuni nu s-au realizat. Fortificarea echipelor antitero este una din situații sau îmbunătățirea protocolului de însoțire și escortare a unor persoane”, a precizat Cernăuțeanu.

El a mai adăugat că în ultimele 12 luni, peste 5000 de persoane nu au fost admise pe teritoriul R. Moldova, ca urmare a unor filtre ce vizează aspecte de securitate națională.

Proces penal pentru a verifica acțiunile autorităților

În aceeași zi, pe 3 iulie, Procuratura Generală a anunțat inițierea unui proces penal „în scopul verificării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către persoanele implicate în asigurarea securității persoanelor aflate la Aeroportul Internațional Chișinău în data de 30 iunie 2023 a obligațiunilor de serviciu, care au rezultat în decesul a două persoane.”

Ion Munteanu, procurorul general interimar, a declarat pentru Ziarul de Gardă că, până la data de 5 iulie, s-a cercetat cadrul legal.

Ion Munteanu

„Suntem la etapa de acumulare a cadrului legal și examinarea cadrului legal, inclusiv cadrul intern al Ministerului Afacerilor Interne, în ceea ce privește asigurarea securității Aeroportului Internațional Chișinău. În vizor sunt acțiunile persoanelor publice și a persoanelor care nu sunt publice. În asigurarea securității aeroportului sunt implicate și persoane care nu au statut de funcționar public. Procesul penal este pornit luni, până astăzi, o parte din informații am primit-o, altă parte – așteptăm să o primim. Am solicitat informații de la toate instituțiile care sunt implicate direct la asigurarea securității Aeroportului Internațional Chișinău”, a precizat procurorul general interimar.

Demisia șefului Poliției de Frontieră?

Unele partide extraparlamentare au cerut demisia lui Rosian Vasiloi, șeful Poliției de Frontieră, după ce în atacul de la aeroport au decedat două persoane, inclusiv un polițist de frontieră.

„Tragedia de la Aeroportul Internațional Chișinău este un indicator al incompetenței. Incidentul arată că există o lipsă totală de pregătire a Poliției de Frontieră”, a declarat președintele partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare”, Igor Munteanu. Potrivit formațiunii, este necesară „adaptarea procesului de formare profesională a angajaților din MAI/IGPF/SIS după standardele noilor amenințări de securitate, dotarea cu echipamente și instituirea de proceduri operaționale adaptate la noile circumstanțe, dar și renunțarea la statutul de neutralitate și aderarea la NATO.”

Partidul Social Democrat European, de asemenea, a cerut demisia lui Vasiloi. Formațiunea a menționat că atacul armat de pe Aeroportul Internațional Chișinău demonstrează că există breșe grave în sistemul național de securitate, iar acest incident tragic nu poate trece fără urmări. Partidul consideră că principalul responsabil de producerea acestui incident dramatic este șeful Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, care trebuie să-și asume consecințele acestui caz tragic și să-și dea imediat demisia. Formațiunea mai constată că în R. Moldova, care se află în stare de urgență și are un război alături, nu a fost asigurată securitatea la frontieră. Potrivit PSDE, structurile de forță și Poliția de Frontieră, în particular, se confruntă cu o lipsă acută de cadre și că specialiștii pleacă din sistem, din cauza condițiilor proaste în care sunt nevoiți să activeze.

Fost polițist de frontieră: „Sunt foarte multe încălcări, anume din partea conducerii”

„Sunt foarte multe încălcări, anume din partea conducerii”, a declarat pentru Ziarul de Gardă un fost polițist de frontieră, care a dorit să-i păstrăm anonimatul. El a discutat cu unii polițiști care erau în tură în momentul atacului de la aeroport, care i-au povestit cum s-au desfășurat lucrurile.

Fostul polițist spune că o problemă ține de faptul că la aeroport nu ar exista o cameră în care să fie izolate persoanele cărora li se interzice accesul pe teritoriul R. Moldova. Acestea așteaptă în aceeași sală de sosiri împreună cu ceilalți pasageri, până a fi escortați în sala de plecări.

Imagine simbol

„În momentul în care i se anunță refuzul de intrare, pasagerul așteaptă tot în sala de sosiri, nu așteaptă într-o cameră specială. De asta se și întâmplă multe evadări din aeroport, pentru că ei sunt în mulțime și polițistul nu poate să stea cu ochii doar pe persoana dată. Ei trebuie să fie izolați într-o cameră specială, dar la noi în aeroport nu este și ei stau în mulțime”, spune fostul polițist de frontieră.

El mai consideră ca și încălcare faptul că pasagerii cărora li se refuză intrarea pe teritoriul R. Moldova sunt însoțiți doar de un polițist de frontieră: „De fapt, ar trebui să fie doi-trei.”

Lipsă de personal și corupție

O problemă majoră este lipsa de personal în cadrul Poliției de Frontieră și, mai ales, la Aeroport, spune fostul polițist.

„Ei muncesc foarte mult, ei muncesc intensiv pentru a acoperi lipsa de personal. Pot să fie și supraobosiți”, mai spune fostul polițist. „Au liber între ture doar 24 de ore, dar ar trebui să aibă 48 de ore, conform regulamentului”, a mai adăugat acesta.

Un alt aspect este faptul că, deși poartă arme de foc, polițiștii se tem să aplice forța fizică preventiv, pentru că pot fi anchetați ulterior, susține fostul angajat al poliției de frontieră. „Mai bine acceptă el să fie lovit, decât el să aplice forța. Procuratura poate să facă așa ca tot polițistul să iasă vinovat. De asta angajații se străduiesc să nu aplice forța.”

Totodată, el îl acuză pe Rosian Vasiloi, șeful Poliției de Frontieră, de lipsă de organizare: „Marea vină o poartă șeful Poliției de Frontieră. Are un limbaj neadecvat cu polițiștii. Vorbește foarte urât.”

„Panicată, nu știam ce să fac, cum e mai sigur: să rămân sau să ies”

O angajată din cadrul unei unități de comerț de la Aeroport, care nu a dorit să-i dezvăluim identitatea, ne-a povestit cum a trăit momentul atacului.

„Aproximativ pe la ora 17:20 am auzit niște bubuituri puternice. De la început nici nu am realizat că sunt împușcături. Împușcăturile au continuat, au fost vreo 7 la număr și am înțeles că împușcă cineva. Am auzit cum alți lucrători au strigat că se împușcă și să ne ascundem. Am văzut cum oamenii, în panică, alergau spre ieșire.

Panicată, nu știam ce să fac, cum e mai sigur: să rămân, să mă încui (în încăperea unității comerciale, n.r.) sau să ies. Apoi un domn din pază a strigat că în aeroport se împușcă și rapid toți să ieșim, a zis că au fost împușcați doi lucrători. În scurt timp, poliția a blocat accesul spre aeroport, iar nouă ni s-a sugerat să ne depărtăm cât mai mult posibil de aeroport”, a relatat aceasta, pentru ZdG.

Rosian Vasiloi: „Toate întrebările, la serviciul de presă”

L-am contactat pe Rosian Vasiloi pentru a-i solicita un comentariu și pentru a ne oferi mai multe clarificări legate de modul cum au acționat și cum sunt pregătiți polițiștii de frontieră. După ce nu a răspuns la mai multe apeluri, Rosian Vasiloi a revenit cu un apel în care ne-a spus să-i adresăm întrebările prin serviciul de presă.

Rosian Vasiloi. Sursă foto: Captură Jurnal TV

— Luați legătura cu colegii mei de la comunicare strategică. Eu sunt acum la Aeroportul Internațional Chișinău pentru mai multe acțiuni. Toate întrebările, vă rog frumos, adresați-le colegilor mei de la serviciul de presă. — Dar serviciul de presă nu ne poate răspunde la întrebările privind acuzațiile aduse dumneavoastră personal. — O să-mi transmită întrebările și eu o să răspund. Eu sunt ocupat acum. Dumneavoastră sunteți acum în exercițiul funcției și eu sunt acum în exercițiul funcției.

Ulterior, Rosian Vasiloi a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a dat asigurări că urmează schimbări în cadrul Poliției de Frontieră, inclusiv pregătire antiteroristă a personalului și dotarea cu echipament modern. De asemenea, el a anunțat că fost inițiată o anchetă de serviciu.

„Acțiunile lui ulterioare și atacul asupra lui Serghei (Serghei Muntean, polițistul de frontieră omorât de atacator, n.r.) impun decizii de intervenție pe structură, astfel ca să asigurăm o componenta de pregătire antiteroristă a personalului care va deveni una prioritară – viața polițiștilor și polițistelor de frontieră și a cetățenilor aflați în tranzit prin punctele de frontieră trebuie protejate cu orice preț. Primul curs va fi lansat luni, 10 iulie 2023. Ofițerii implicați în curs vor fi dotați cu echipamente și armament modern.



Am dispus inițierea anchetei de serviciu care a fost comasată cu procedura inițiată de subdiviziunea specializată a MAI. Suntem implicați plenar în controlul complex al activităților operaționale și organizaționale ce ține de punctul de trecere a frontierei Aeroportul Internațional Chișinău, inițiate de MAI. Acordăm tot sprijinul necesar în cadrul urmării penale inițiate de Procuratura Generală.

Au fost dispuse măsuri per sistem de accelerarea perfecționării pregătirii militare a cadrelor proprii și a dotării acestora cu echipament modern care să facă față amenințărilor teroriste. În toate aceste activități beneficiem de sprijinul partenerilor noștri din FRONTEX, SUA, România, Ucraina, Polonia, Letonia, Lituania”, a anunțat șeful Poliției de Frontieră.

MAI și administrația aeroportului nu comentează

Am solicitat un comentariu și mai multe precizări și din partea conducerii Ministerului Afacerilor Interne. Serviciul de presă al instituției ne-a răspuns că ministra de Interne, Ana Revenco, nu va oferi comentarii, pentru a nu împiedica ancheta.

Am cerut un comentariu și din partea administratorului Aeroportului Internațional Chișinău, Constantin Vozian, pentru a ne informa dacă după atacul din 30 iunie soldat cu dublu omor s-au întărit măsurile de securitate la aeroport, însă nu am primit un răspuns.

Detaşamentul cu Destinaţie Specială „Alfa” al SIS

Potrivit surselor ZdG din cadrul organelor de drept, la o asemenea operațiune ar fi trebuit să intervină, dar nu a intervenit Detaşamentul cu Destinaţie Specială „Alfa” al Serviciului de Informații și Securitate. Acesta are atribuții precum combaterea terorismului, eliberarea ostaticilor, reţinerea criminalilor deosebit de periculoşi care se află în căutare și altele.

I-am întrebat pe cei de la SIS de ce acest detașament special nu a intervenit la aeroport, dar instituția a evitat un răspuns direct: „Reieșind din competențele deținute, Serviciul de Informații și Securitate a acordat suport organelor de ocrotire a normelor de drept la capturarea agresorului. De asemenea, de comun cu ofițerii din subunitățile specializate, au fost întreprinse acțiuni pentru sporirea gradului de securitate în cadrul Aeroportului.”

Victimele atacatorului, Serghei Muntean și Igor Ciofu, petrecuți pe ultimul drum

Igor Ciofu, locotenent-colonel în rezervă al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), a fost petrecut luni, 3 iulie, pe ultimul drum. Avea 40 de ani și era tată a 3 copii minori. Se angajase în serviciul de securitate al aeroportului din 2022, fiind ofițer pensionat din cadrul SPPS. A fost înmormântat în satul Nimoreni, raionul Ialoveni.

Polițistul de frontieră Serghei Muntean a fost înmormântat la 4 iulie, în satul său de baștină, Volintiri, raionul Ștefan Vodă. La procesiunea funerară organizată la sediul Poliției de Frontieră din Chișinău a participat și președinta Maia Sandu. Serghei Muntean avea 31 de ani, fiind angajat la Poliția de Frontieră din anul 2011.

Cei doi aveau salarii similare, potrivit declarațiilor de avere, de aproximativ 150 de mii de lei anual – salariu brut sau 12,5 mii de lei pe lună.

Cine este atacatorul de la Aeroportul Internațional Chișinău: fost polițist demis pentru acțiuni criminale, apoi condamnat pentru jaf armat și deținere ilegală de arme, dar amnistiat; în iunie a participat la răpirea unui bancher

Rustam Ashurov, cetățean al Republicii Tadjikistan, care a împușcat mortal vineri, 30 iunie, un polițist de frontieră și un inspector de securitate în Aeroportul Internațional Chișinău, a fost condamnat în noiembrie 2012 la 13 ani de închisoare pentru jaf armat în țara sa natală. În 2019 Ashurov a fost amnistiat.

ZdG a analizat mai multe surse de informații deschise și vă prezintă detalii relevante despre cetățeanul din Tadjikistan care a comis dublul omor de la Aeroportul din Chișinău.

Rustam Ashurov. Foto: procuratura din Tadjikistan

Rustam Ashurov a participat la un jaf armat în Dușanbe

În iunie 2012, Rustam Ashurov, împreună cu alte două persoane, l-au atacat pe angajatul unei case de schimb valutar și pe însoțitorul acestuia. Amenințându-i cu un pistol Makarov, aceștia ar fi plecat cu o geantă sport în care se aflau 95 de mii de dolari.

Peste o lună, ofițerii de poliție din Dușanbe i-au reținut pe Rustam Ashurov și complicii săi. Oamenii legii au confiscat de la Ashurov un pistol Makarov cu șapte gloanțe și 15 mii de dolari. Pe 22 noiembrie 2012, un tribunal din Dușanbe l-a condamnat pe Ashurov și pe unul din complicii săi la 13 ani de închisoare pentru jaf armat și deținere ilegală de arme.

Rustam Ashurov a executat doar jumătate din pedeapsa aplicată, el fiind amnistiat în 2019 de către președintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon.În acel an, în Tadjikistan, au fost scoși de sub sancțiunile legii mii de deținuți.

În iunie 2022, acesta a recidivat. Procuratura din Tadjikistan a anunțat în seara zilei de 30 iunie, după ce Ashurov a împușcat doi oameni pe Aeroportul Internațional Chișinău, că pe 23 iunie acesta a fost implicat în răpirea unui bancher din Dușanbe, capitala Tadjikistanului.

Bancherul răpit, Shukhrat Ismatulloev (49 de ani), este vicepreședintele băncii „Orienbank”. El este fratele lui Dilshod Ismatullozoda, fost director general al companiei aeriene „Tajik Air”, dar și cumnatul președintelui Tadjikistanului, Emomali Rahmon.

Persoana răpită lucra în conducerea acestei bănci alături de Zarina Rahmon, fiica cea mică a președintelui Tadjikistanului, conform informațiilor publicate pe site-ul Orienbank.

Conform Procuraturii Generale din Tadjikistan, după comiterea infracțiunii, Ashurov a fugit din țara sa, iar ulterior, timp de câteva zile s-a aflat în Turcia. Conform unor surse din cadrul organelor de drept de la Chișinău, Ashurov venise în R. Moldova, pentru că-și dorea ulterior să ajungă într-o țară a Uniunii Europene, iar țara noastră este prima țară de la frontiera UE unde cetățenii din Tadjikistan pot ajunge fără a avea nevoie de viză.

Rustam Ashurov a decedat la Institutul de Medicină Urgentă din capitală în seara zilei de 3 iulie, în urma rănilor provocate. Bărbatul va fi înmormântat în Tadjikistan, după ce rudele acestuia au cerut repatrierea corpului neînsuflețit.

Întrebat ce sumă de bani a fost găsită la Rustam Ashurov, procurorul general interimar, Ion Munteanu, a afirmat pentru ZdG că „nu este vorba despre sume exagerat de mari, ci atât cât să acopere niște cheltuieli de rutină”.

„Referitor la suma de bani care a fost găsită, eu știu despre ce sumă este vorba, dar la moment nu cred că pot să vă comunic. Nu este vorba despre sume exagerat de mari, ci atât cât să acopere niște cheltuieli de rutină (…). Sunt detalii din urmărirea penală. Urmărirea penală nu a fost finalizată. Vom veni cu detalii când va fi adoptată o soluție”, a precizat Ion Munteanu. Conform unor surse ale ZdG, organele de drept au găsit la atacator aproximativ 2000 de dolari.

Rustam Ashurov (43 de ani) era fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne din Tadjikistan. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, acesta a activat în structurile Afacerilor Interne timp de 7 ani, iar ulterior a fost concediat pentru „acțiuni criminale”.