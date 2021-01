VIDEO/ Interese nedeclarate în concursul pentru postul de judecător la CtEDO

Concursul național pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) din partea R. Moldova, care urmează a fi ales pentru un termen de 9 ani, s-a desfășurat pe fondul acuzațiilor de lipsă de integritate.

În ciuda acestora, la 28 ianuarie, Comisia a desemnat cei trei candidați care urmează să se prezinte în fața Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, unde se va decide cine dintre ei va reprezenta R. Moldova la Curte.

Ziarul de Gardă a constatat că între candidați și membrii Comisiei care i-au evaluat există mai multe legături care pot genera, inclusiv, conflicte de interese. Nici un membru al Comisiei nu s-a abținut însă de la vot.

Diana Scobioală, directoarea Institutului Național al Justiției (INJ), Vladimir Grosu, fost ministru al Justiție și Nicolae Eșanu, fost viceministru și secretar de stat în cadrul aceluiași minister, sunt candidații care au acumulat cel mai mare punctaj în urma probei interviului.

Ziarul de Gardă a constatat însă că între candidați și membrii Comisiei care i-au evaluat există mai multe legături care pot genera, inclusiv, conflicte de interese. Nici un membru al Comisiei nu s-a abținut însă de la vot.

Candidata Diana Scobioală este fiica fostei judecătoare de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), Iulia Sârcu, și a fostului procuror, Isai Sârcu. Din 2015, Scobioală exercită funcția de directoare a INJ, fiind la al doilea mandat. În ultimii ani, în cadrul instituției conduse de Scobioală au avut ore mai mulți membri ai familiei Scobioală, inclusiv mama, tatăl și fratele ei, care activează în procuratură.

Căile candidatei Scobioală se intersectează cu mai mulți membri ai Comisiei. Tamara Chișca-Doneva, președinta interimară a CSJ și actuala membră a Comisiei de concurs, a recunoscut că în cariera sa profesională a fost colegă cu Iulia Sârcu, mama Dianei Scobioală, și că se află în relație de cumătrism cu aceasta. „Mama dumneaei mi-a botezat copilul”, a confirmat Doneva. Întrebată dacă nu crede că acest lucru ar putea influența rezultatele concursului, membra Comisiei a precizat că „fiecare membru trebuie să decidă nepărtinitor”. „Să știți că e un vot al meu din cele 18, cât de mult poate el să influențeze asupra situației?”, întreabă Doneva, punctând că „fiecare membru al Comisiei poartă răspundere pentru votul său”.

Deși ne-a asigurat că va comunica Comisiei despre relația sa cu mama candidatei, precizând că dacă vor exista cereri de recuzare, Comisia va decide dacă aceste aspecte pot influența rezultatele concursului, în cadrul probei de interviu, nu au existat abțineri, iar membra Comsiei i-a oferit Dianei Scobioală unul dintre cele mai mari punctaje.

Totodată, CV-ul Dianei Scobioală și cel al membrei comisiei Violeta Cojocaru se intersectează în 2002, la filiera francofonă a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, unde Scobioală activează în calitate de lector, iar ulterior, de conferențiar universitar. Din 2002, timp de doi ani, Cojocaru deține funcția de vicedirectoare a acestei filiere. Cele două s-au aflat într-o relație de colegialitate la aceeași universitate, până în 2020. Între timp, activitatea celor două se mai intersectează la INJ, instituție condusă de Scobioală, unde Violeta Cojocaru a activat în calitate de formatoare. Tot aici, ambele au avut calitate de membre în cadrul colegiul de redacție al Revistei Institutului. Membra Comisiei a evaluat-o pe Scobioală cu 104 puncte, aproape de punctajul maxim.

La Universitatea de Stat, începând cu anul 1998, Diana Scobioală se găsește în relație de colegialitate cu o altă membră a Comisiei, Mariana Timotin, care până în prezent, la fel ca și Scobioală, își desfășoară activitatea didactică în cadrul instituției, iar din 2009 este prodecana facultății. Timotin a apreciat-o pe Scobioală cu 97 de puncte.

Solicitată de Ziarul de Gardă, Diana Scobioală s-a arătat convinsă că „din moment ce sunt publicate pe site-ul Ministerului Justiției interviurile noastre, cumva asta mă asigură de faptul interpretării diverse, distorsionate și subiective din partea societății, precum că rezultatul obținut ar fi fost din faptul că îi cunosc pe membrii Comisiei”.

Vladimir Grosu este candidatul care, potrivit punctajului, s-a clasat pe locul doi. Grosu este conferențiar universitar și avocat. Începând cu 2006, timp de cinci ani a exercitat funcția de Agent guvernamental, perioadă în care a reprezentat poziția statului inclusiv în dosare ajunse la Curte în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009. În unul dintre aceste dosare, dosarul Taraburcă, a subliniat că nu ar fi existat tortură la 7 aprilie, lucru despre care relatează, ulterior, într-un interviu acordat pentru ZdG, și preciza că ar fi procedat corect, reieșind din atribuțiile pe care le avea.

Potrivit informațiilor din CV, activitatea candidatului Grosu se intersectează cu cea a trei membri ai Comisiei. Începând cu 1997 și până în prezent, Grosu activează în cadrul departamentului Drept penal din cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat, unde este coleg de catedră cu membra comisiei, Mariana Timotin, care i-a oferit în cadrul concursului punctajul maxim, 105 puncte. La aceeași facultate, Grosu este coleg de muncă cu membra Comisiei, Violeta Cojocaru. Acesta i-a oferit 103 puncte.

Totodată, Vladimir Grosu, timp de un an, în perioada 2008-2009, pe când era reprezentantul Guvernului la CtEDO l-a avut în subordinea sa pe membrul Comisiei, Oleg Rotari, actualul Agent guvernamental, care l-a evaluat, la fel, cu 103 puncte.

Solicitat de Ziarul de Gardă, candidatul a negat că legăturile sale cu membrii Comisiei ar fi putut influența rezultatele concursului.

Nicolae Eșanu este al treilea candidat propus de R. Moldova pentru funcția de judecător la CtEDO. Candidatul a fost, timp de 11 ani cumulativ, secretar de stat la Ministerul Justiției și viceministru în cadrul acestei instituții. Din 2005, Eșanu a fost reprezentant al R. Moldova la Comisia de la Veneția, fiind membru, iar ulterior, membru supleant al Comisiei.

Activitatea candidatului Nicolae Eșanu și a președintelui Comisiei de concurs, Fadei Nagacevschi, se intersectează în noiembrie 2019, atunci când ambii își încep activitatea în cadrul Guvernul condus de Ion Chicu, unde Eșanu este numit consilier pe domeniul dreptului în cabinetul prim-ministrului, iar Nagacevschi devine ministru al Justiției. Eșanu a primit 99 de puncte de la Nagacevschi.

Totodată, activitatea didactică din cadrul facultății de drept a Universității de Stat a candidatului se intersectează cu cea ale altor două membre a Comisiei, Violeta Cojocaru, fosta decană a facultății, în perioada în care acesta activa în calitate de lector, și cu cea a Marianei Timotin, prodecana facultății.

Contactat de ZdG și întrebat dacă nu crede că legăturile sale cu membrii Comisiei ar fi putut influența rezultatele pe care le-a obținut în cadrul concursului, Nicolae Eșanu s-a arătat indignat și a atenționat asupra punctajelor oferite de membrii Comisiei.

„Când o să faceți legăturile astea să vă uitați și punctele care au fost date și o să constatați că eventualele aluzii pe care le faceți… Dar pot să vă spun că și domnul Groza, rău sunteți informați, că dacă o să vă uitați acolo, încă mulți mi-au fost studenți, cu mulți am lucrat. Cu Agentul guvernamental am lucrat la Ministerul Justiției, cu domnul Feldman am fost într-o delegație comună, la Strasbourg, am reprezentat Moldova. Dacă vreți să scrieți că eu am legături cu toți, așa și scrieți. Nu cred că (legăturile, n.r.) ar fi trebuit să influențeze rezultatele concursului. Au influențat sau nu, asta întrebați-i pe dânșii”, a punctat candidatul.