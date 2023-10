„Echipa Europa”, în PAS cu persoane care au cochetat cu Șor și Plahotniuc

„A încercat Partidul Acțiune și Solidaritate să arate că sunt pro-europeni, că doresc dezvoltarea acestui stat și nu îngroparea, însă faptele acestora arată cu totul altceva: colaborări cu forțele pro-ruse, mesaje propagandistice, manipulatorii, adunarea PR-ului de pe morminte, alungarea unioniștilor de la manifestații, ascunderea finanțatorilor (PAS este un partid finanțat direct din miliard)”, spunea în 2019 Dionisie Rusu, pe atunci un blogger afiliat Partidului Democrat din Moldova condus de Vladimir Plahotniuc. Patru ani mai târziu însă, partidul pe care-l critica a ales să-l susțină în cursa pentru funcția de primar al unei localități din raionul Șoldănești.

„Partidul Politic «Șor» este singura formațiune în stare să schimbe lucrurile în Republica Moldova”, se menționa într-o declarație din martie 2020 în care apărea și semnătura lui Iurie Porcescu, care anunța atunci că aderă la Partidul „Șor”. În 2023, și el este susținut de partidul de guvernământ pentru obținerea unui nou mandat de primar.

Și Marcel Bobeica, un alt candidat al partidului de guvernare la funcția de primar, a protestat anterior împotriva partidului pe care acum îl reprezintă. În 2019, acesta, cu un curcan în mâini, a fost în fața Președinției, manifestându-și indignarea față de îndepărtarea lui Plahotniuc de la guvernare.

La sfârșitul lunii septembrie, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, anunța că 702 candidați la funcția de primar vor fi susținuți de „Echipa Europa”, slogan cu care formațiunea a ales să meargă în campania electorală pentru alegerile locale din 5 noiembrie 2023.

Echipa Europa de primari PAS în momentul lansării în campania electorală pentru alegerile locale generale/ Sursa foto: echipaeuropa.md

Într-un interviu realizat de ZdG, Igor Grosu, președintele PAS, precizează că formațiunea pe care o conduce susține candidați care sunt ex-membri ai altor partide, dar că trecutul politic al acestora a fost supus discuțiilor la nivel central. „Asta e pecetea lor pe mult timp, pe generații. Te-ai legat cu bandiții, te duci la bandiți. […] Noi îi trecem prin discuții la nivel local, echipele discută, echipele recomandă. Noi, la rândul nostru, mai discutăm la nivel național și acolo unde nu există discrepanțe valorice în comportamentul lor, în trecutul lor, sunt acceptate astfel de cazuri”, menționează Grosu. ZdG a constatat însă că există cel puțin câteva cazuri în care „discrepanțele valorice” ies în evidență.

De la blogger afiliat lui Plahotniuc la candidat pentru funcția de primar nu-i decât un PAS

Sursă: Facebook Dionisie Rusu

Dionisie Rusu, cunoscut în spațiul public cu numele Denis Rusu, așa cum își semna articolele cu tentă politică în perioada de glorie a Partidului Democrat din Moldova (PDM), este candidatul PAS la funcția de primar în satul Găuzeni, raionul Șoldănești.

„Am decis să revin pentru a candida la funcția de primar, fiind susținut de echipa PAS! Nu vin singur! Vin cu o echipă de oameni cu caracter și voință. O echipă cinstită, spre care privesc cu mândrie. Dragi oameni din Găuzeni, pe 5 noiembrie vă invit să votați nr. 1 în buletinele de vot. Vă invit să votați un om și o echipă despre care nu veți auzi niciodată de rău”, anunța Rusu pe pagina sa de Facebook la 12 octombrie.

Acum câțiva ani însă, în timpul guvernării PDM-ului condus de Plahotniuc, bloggerul Denis Rusu, care era și membru al echipei de tineret a PDM și care se descria drept „o persoană obișnuită, cu preocupări sociale și politice, care nu posedă nimic ieșit din comun și care nu poate accepta unele lucruri, precum manipularea si victimizările absurde”, avea o cu totul altă părere despre partidul pe care acum îl reprezintă. Rusu scria periodic articole pe care le publica pe blogul său, dar și pe platforma Vox Publika, site gestionat atunci de postul de televiziune Publika TV, afiliat lui Vladimir Plahotniuc. Pe atunci, Rusu critica formațiunea politică care-l susține în alegerile din 5 noiembrie 2023, distribuia periodic informații despre membrii partidului PAS și promova intens ideile lansate de partidul lui Plahotniuc. Maia Sandu, care la acea vreme era președinta PAS, era printre cele mai frecvente ținte ale atacurilor și falsurilor lansate de Rusu în spațiul public.

Sursă: denisrusublog.wordpress.com

„Sandu și Năstase au găsit calea de a-l elibera pe Platon”, „Indiferența Maiei Sandu față de diasporă”, „Maia Sandu a semnat ca miliardul furat să devină datorie de stat!”, „Maia Sandu riscă până la 2 ani de închisoare!” – acestea sunt câteva dintre falsurile pe care le-a semnat Rusu pe blogul său. Pe lângă informațiile false pe care le plasa în spațiul public, Rusu distribuia și caricaturi, personajul principal fiind de asemenea Maia Sandu.

Sursă: denisrusublog.wordpress.com

Chiar dacă actuala președintă a fost una dintre țintele preferate ale atacurilor lui Rusu, acesta mărturisește acum că apropierea de PAS ar fi început tocmai pentru că vedea în Maia Sandu o politiciană demnă de susținere. „Să fiu sincer, am început s-o susțin întâi pe doamna președintă, apoi m-am gândit la PAS, la partid”, spune Rusu, abordat de ZdG la subiect.

Dionisie Rusu era atunci activ și pe rețelele de socializare. El distribuia frecvent postări și comentarii prin care susținea PDM-ul lui Plahotniuc și critica PAS-ul fondat de Maia Sandu. După plecarea PDM-ului de la guvernare și a lui Plahotniuc din Moldova, acesta și-a șters însă vechiul cont de Facebook, creându-și unul nou în 2021. Pe noul profil a încetat să mai distribuie texte critice la adresa partidului din partea căruia candidează în 2023.

Dacă în prezent Rusu definește echipa susținută de PAS în satul Găuzeni drept una compusă din „oameni cu caracter și voință”, în 2017, acesta preciza într-un articol publicat pe blogul său că „a încercat PAS să arate că sunt pro-europeni, că doresc dezvoltarea acestui stat și nu îngroparea, însă faptele acestora arată cu totul altceva: colaborări cu forțele pro-ruse, mesaje propagandistice, manipulatorii, adunarea PR-ului de pe morminte, alungarea unioniștilor de la manifestații, ascunderea finanțatorilor (PAS este un partid finanțat direct din miliard)”. În 2019, Rusu insista pe aceeași pledoarie, iar într-un articol publicat pe Vox Publika el spunea că „mereu am știut că personalitatea Maiei Sandu are legături cu indivizi dubioși sau chiar veniți din clanuri mafiote și e bine că aceasta recunoaște în sfârșit că are în spate un partid de hoți.”

Dionisie Rusu / sursa foto: facebook.com

Solicitat de ZdG, Dionisie Rusu ne-a spus că afirmațiile la care am făcut referire nu vizau neapărat PAS, ci oameni care protestau alături de PAS și, prin prezență, discreditau formațiunea. L-am întrebat dacă nu consideră că ar putea și el să discrediteze PAS-ul, din moment ce în trecut a avut legături cu partidul lui Plahotniuc, vizat azi în mai multe dosare penale. „Nu cred că eu discreditez PAS-ul, pentru că nu am avut un mare impact, eu n-am făcut propagandă, eu nu am luptat niciodată împotriva PAS”, susține Rusu.

Fost vicepreședinte al tineretului democrat: „Cei din PAS au depășit anumite preconcepții și vedem printre candidați foști membri ai echipei de tineret a fostului PD”

În 2019, într-un articol, Rusu puncta că „Maia Sandu își calcă în picioare cuvântul și acceptă traseismul, ceea ce demonstrează încă o dată că are alte principii”. L-am întrebat pe Dionisie Rusu, fost membru al echipei de tineret a PDM, dacă nu consideră că și acțiunile sale reprezintă „traseism politic”, din moment ce a ales să plece de la PDM și să reprezinte PAS.

„Atunci eram student. Împreună cu prietenii am fost membri, nu am fost implicați în politica mare, nu am avut funcții, salariu de la PDM. Am susținut PDM-ul, pentru că aveam viziune și credeam. Traseismul îl consider altceva, când ai o funcție înaltă, eu eram student și așa credeam atunci. Nu sunt de foarte mulți ani membru PDM. Acum m-am informat mai mult, am văzut mai mult și am luat așa cale”, explică Rusu.

După ce Dionisie Rusu a anunțat că va candida din partea PAS la alegerile locale, mai multe figuri cunoscute în spațiul public pentru activitatea intensă de susținere a PDM-ului condus de Plahotniuc au publicat texte prin care încurajează participarea acestuia în cursa electorală din 5 noiembrie. Ion Harghel, fost vicepreședinte al Organizației de Tineret a PDM, cunoscut pentru afilierea acestuia cu Plahotniuc, și-a exprimat susținerea în favoarea candidatului PAS la funcția de primar de Găuzeni, precizând și că „se bucură că cei din PAS au depășit anumite preconcepții și iată vedem printre candidații acestui partid și foști membri ai echipei de tineret a fostului PD”.

Liderul PAS din Șoldănești: „Președinta organizației din Găuzeni este o rudă de-a lui și i-a făcut o caracteristică bună”

Boris Popa, președintele Organizației Teritoriale Șoldănești a PAS, spune că nu știe nimic despre trecutul politic al lui Denis Rusu și că totuși are o impresie bună despre el, pentru că o rudă de-a lui Rusu i l-ar fi prezentat drept o candidatură bună la funcția de primar de Găuzeni.

Boris Popa este deputat pe listele PAS/ Sursa foto: cusens.md

„Candidații la funcția de primari au fost propuși de organizațiile locale. Organizația locală din Găuzeni a propus candidatura domnului Dionisie Rusu, dar noi nu i-am studiat trecutul, cine a fost și ce a făcut, pentru că scopul nostru e ca persoana care candidează să fie cunoscută în sat, cu autoritate, cu atât mai mult cu cât președinta organizației din Găuzeni este o rudă de-a lui și i-a făcut o caracteristică bună, dar ce a fost în trecut nu știu, nu știu eu… Și nici n-am avut scopul acesta, să-i studiem trecutul. Dumnealui e tânăr și în tinerețe omul mai face unele greșeli, își mai schimbă viziunile”, a punctat Popa.

La PAS – prin PLDM, PDM, ȘOR: „Cu «ȘOR» n-am avut tangențe”

În același interviu realizat de ZdG, președintele PAS, Igor Grosu, menționează că „nu, de la Șor noi nu avem (candidați, n.r.)”. Totuși, datele publice arată că există cel puțin un candidat la funcția de primar din partea PAS care a cochetat anterior cu Partidul „Șor”, declarat între timp neconstituțional. Iurie Porcescu, candidatul PAS la alegerile locale din 5 noiembrie 2023 în comuna Dumbrăvița, raionul Sîngerei, a câștigat alegerile în 2011 pe listele PLDM. În 2015 a fost reales în funcție, fiind susținut de același partid. În 2019 a candidat din nou, de această dată însă, din partea PDM, reușind să câștige al treilea mandat.

Sursă: Facebook Iura Porcescu

Potrivit unei declarații publicate pe pagina de Facebook a Partidului „Șor” în martie 2020, Iurie Porcescu, împreună cu unii consilieri, aderau la formațiunea condusă de fugarul Ilan Șor. „Partidul Politic «Șor» este singura formațiune în stare să schimbe lucrurile în Republica Moldova”, se menționa în acea declarație în care apărea și semnătura lui Iurie Porcescu.

Sursă: Facebook Partidul ȘOR

L-am telefonat pe Iurie Porcescu, în încercarea de a primi o explicație privind compatibilitatea celor declarate în 2020 și candidatura sa la alegerile locale din acest an din partea PAS.

„Sunt surprins de aceste întrebări. Am candidat din partea PDM în 2019, după două mandate în care am fost susținut de PLDM, dar cu «Șor» n-am avut tangențe. Eram sătul de atâtea prostologii și m-am debarasat de toate partidele și până acum n-am aderat la niciunul. Nu mi-au plăcut frustrările din toate partidele, fiecare trăgea la el. Am candidat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, pentru că e mai aproape. Eu eram, am fost și sunt pro-european”, a menționat candidatul PAS la funcția de primar în Dumbrăvița. „Dumneata vrei tranșant să-ți spun că am primit bani? V-am spus, am fost și sunt pro-european și nu văd alte partide… toți au interese ascunse. Eu n-am văzut la PAS să aibă interese ascunse, dar la restul am dubii mari”, ne-a zis Porcescu, întrebat de ce candidează anume pe listele PAS la alegerile din 5 noiembrie.

Sursă: Facebook Partidul ȘOR

Semnătura lui Porcescu

Sursa: actelocale.gov.md

Porcescu: „Dacă mă mai las de băut și de fumat, îs anghel”

Deși declarația prin care Porcescu și-ar fi exprimat intenția de aderare la partidul „ȘOR” a fost publicată de mai multe surse încă în 2020, la scurt timp de la apariția ei pe pagina de Facebook a partidului „ȘOR”, Porcescu ne-a spus că nu a văzut-o și nici măcar nu ar cunoaște despre aceasta, chiar dacă a punctat că ar fi „vedetă” în aceste zile, semn că știe despre avalanșa de reacții de pe rețelele de socializare privind afilierea lui cu fostul partid „Șor”. I-am transmis acestuia documentul în care figura semnătura sa, iar drept răspuns, Porcescu tot despre bani ne-a întrebat. „Dar bani nu mi-au dat (Partidul «ȘOR», n.r.) întâmplător? Eu nu sunt fără păcate, dar le duc în spate singur. Dacă mă mai las de băut și de fumat, îs anghel (înger, n.r.)”, ne-a transmis candidatul la funcția de primar de Dumbrăvița.

Iurie Porcescu/ sursa foto: facebook.com

O zi mai târziu, Porcescu ne-a transmis mai multe modele ale unor declarații în care a modificat numele partidului, încercând astfel să ne demonstreze cât de ușor pot să fie falsificate actele. Ulterior, ne-a transmis și un mesaj cu următorul conținut – „Art. 191 Cod Penal, falsificare”. L-am întrebat dacă a depus o plângere la poliție, acesta însă ne-a răspuns că „n-are rost să-și distrugă sănătatea, pentru că tot internetul e plin”. Semnătura lui Iurie Porcescu din declarația publicată de Partidul „Șor” și cea care apare în unele acte semnate de acesta în calitate de primar, publicate pe actelocale.gov.md, sunt însă asemănătoare.

Deoarece Porcescu spune că declarația prin care anunța că aderă la Partidul „Șor” ar fi un fals, am discutat cu Vasile Crețu, unul dintre consilierii care și-ar fi pus semnătura pe declarația publicată de formațiune. Acesta ne-a spus că nu a semnat nicio declarație, dar afirmă că Porcescu i-ar fi spus despre intențiile sale de a adera la Partidul „Șor”.

„Declarație – eu n-am văzut nimic, n-am semnat nimic, dar primarul mi-a spus că vrea să treacă de la un partid la altul – la Șor, că va face șosea, va face piață, ceva va face. I-am zis: «Dacă va face, treci!». Dar eu n-am semnat nimic, nu mi-o dat nicio hârtie. Cred că cu vreo doi ani în urmă, eu nu mai țin minte”, afirmă Crețu.

Gheorghe Ichim este deputat pe listele PAS/ Sursa foto: alegeri.md

Gheorghe Ichim, președintele Organizației Teritoriale Sîngerei a PAS, susține că discuțiile din jurul relației lui Iurie Porcescu cu Partidul „Șor” au menirea de a discredita PAS. „E un act fals. Domnul Porcescu nu a fost niciodată membru al partidului «ȘOR». Aceasta este o lucrare regizată împotriva PAS-ului. E un lucru bun, pozitiv când oamenii vin la PAS și nu se duc acolo. Domnul Porcescu a fost în PDM, dar nu a fost niciodată la proteste și de aceea, comuna a avut de suferit – n-au implementat niciun proiect”, a declarat Ichim.

Un candidat PAS a protestat cu un curcan în mână împotriva PSRM și a Blocului ACUM în 2019. Președintele OT PAS Ialoveni: „Să-l ierte alegătorii pentru faptele date”

Marcel Bobeica, un alt candidat la funcția de primar din partea PAS, este primar al satului Gangura, raionul Ialoveni din 2015, atunci când a obținut primul său mandat, fiind susținut de PLDM. Patru ani mai târziu, acesta s-a lansat din nou în campania electorală pentru a obține un al doilea mandat. Atunci însă, a candidat din partea PDM.

În iunie 2019, Marcel Bobeica a fost unul dintre membrii și simpatizanții PDM care au participat alături de Vladimir Plahotniuc la manifestația în cadrul căreia au fost aruncați cinci curcani peste gardul Președinției, după ce PSRM și Blocul ACUM, format din PAS și Platforma DA, au semnat un acord de formare a unei noi majorități parlamentare, prin care Plahotniuc a fost îndepărtat de la guvernare.

Marcel Bobeica, la protestul organizat de PDM, cu un curcan în mâini/ Sursa foto: unimedia.info

Între timp, primăria Gangura condusă de Bobeica a obținut finanțare în cadrul programului „Satul European”, inițiat de guvernarea PAS, pentru a implementa proiectul „Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Gangura, raionul Ialoveni”, iar Bobeica a ajuns să reprezinte PAS la alegerile din noiembrie. Bobeica a refuzat să dea declarații despre schimbarea opțiunii sale politice, pentru „că se află în campanie electorală”.

Deși în spațiul public au apărut mai multe imagini cu Bobeica ținând un curcan în mâini, Petru Frunze, președintele Organizației Teritoriale Ialoveni a PAS, spune că acesta nu l-a aruncat peste gardul Președinției. „Bobeica nu a aruncat curcani, el doar a fost prezent la eveniment. Totuși, alte persoane au aruncat curcanii, noi am fost foarte atenți la detaliul respectiv. Probabil, a fost în mână cu un curcan, dar nu l-a aruncat, pentru că acesta a fost cel mai neplăcut moment, atunci când și-au bătut joc de păsări. Dacă era implicat în aruncarea curcanului, probabil am fi luat o cu totul altă decizie”, a spus Frunze. „Totuși, să-l ierte alegătorii pentru faptele date. Dar, luând în considerație că are un sprijin din partea comunității respective, deja rămâne la discreția alegătorului”, a punctat președintele OT Ialoveni.

Sursa foto: unimedia.info

PAS: „Procesul de identificare a candidaților respectă statutul partidului”

„PAS nu are niciun candidat la primar care să fi fost membru al partidului declarat neconstituțional. În legătură cu ceilalți doi candidați, subiectul va fi discutat la Biroul Permanent Național al PAS și vă vom informa referitor la decizia luată. Amintim că Echipa PAS a înregistrat 702 candidați la funcția de primar, 1158 candidați la funcția de consilier raional și 9312 candidați la consilii locale. Procesul de identificare a candidaților respectă statutul partidului și presupune identificarea și propunerea candidaturilor de către organizațiile locale și aprobarea acestora de organizațiile teritoriale”, se menționează într-o declarație a PAS pentru ZdG, oferită de Adriana Vlas, purtătoarea de cuvânt a formațiunii.

„Echipele PAS din sate și orașe vor lucra împreună cu Guvernul ca să asigure fonduri pentru localitățile noastre. Primarii vor putea să discute mai ușor cu instituțiile statului”, scria până pe 16 octombrie pe pagina web creată de PAS pentru a prezenta candidații la funcțiile de primari și consilieri ai partidului. ZdG a încercat să afle dacă prin acest text PAS a intenționat să transmită ideea că primarii susținuți de partidul de guvernământ ar putea avea mai multe avantaje în comparație cu primarii susținuți de alte formațiuni. Comunicatoarea PAS a precizat însă că la mijloc ar fi doar „o exprimare nereușită”. La scurt timp, textul a fost modificat.

„A fost o exprimare nereușită și a fost modificată pe site, dar precizăm importanța ca primarii și consilierii să aibă aceleași viziuni cu privire la integrarea europeană. Doar dacă administrația publică locală și administrația publică centrală vor conlucra pentru atragerea de fonduri europene și pentru realizarea unor proiecte europene la nivel local, aderarea Moldovei la UE va deveni realitate. Iar PAS – Echipa Europa este echipa care și-a propus această misiune, ce poate fi îndeplinită doar împreună cu Guvernul, cu Parlamentul și cu întreaga societate”, a menționat reprezentanta PAS.

Sursă: echipaeuropa.md

Analist politic: „Poate are o baghetă fermecată pe care o atinge de om și aceștia se transformă în mod instantaneu în oameni decenți”

Contactat de ZdG, analistul politic Igor Boțan consideră că PAS, susținând candidați care au fost afiliați în trecut unor partide conduse de persoane dubioase, devine o formațiune ca toate celelalte, iar „filtrele” despre care formațiunea vorbea în momentul lansării pe scena politică nu mai funcționează.

Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă „ADEPT”

„Probabil s-au stricat filtrele și asta e o problemă a PAS-ului sau o altă cauză ar fi că cei care au comis lucrurile la care vă referiți i-au convins pe cei din PAS că deja sunt persoane decente, demne de încrederea acestui partid pentru a-l reprezenta în organele puterii locale. Dând credit unor astfel de candidați, PAS fie devine o formațiune politică ca toate celelalte, care consumă tot ce-i cade, fie are o baghetă fermecată pe care o atinge de om și aceștia se transformă în mod instantaneu în oameni decenți…”, a declarat Boțan.