„Este important să privim aceste împrumuturi nu ca pe o povară, ci ca pe o oportunitate de a grăbi progresul și dezvoltarea”. INTERVIU cu Teresa Czerwińska, vicepreședinta BEI

Vicepreședinta Băncii Europene pentru Investiții (BEI), Teresa Czerwińska, aflată în vizită la Chișinău, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Ziarul de Gardă. Ea vorbit despre sprijinul financiar pe care îl oferă BEI Republicii Moldova, pe calea sa spre integrarea în Uniunea Europeană. Vicepreședinta BEI a subliniat că Banca oferă R. Moldova un grant de 12 milioane de euro pentru îmbunătățirea sectorului feroviar și un împrumut de 200 de milioane de euro pentru Programul de dezvoltare a pădurilor.

—Care sunt principalele obiective ale vizitei dvs. în R. Moldova și cum se încadrează aceasta în strategia mai largă a Băncii Europene de Investiții în țara noastră?

—Ne aflăm aici pentru a sprijini Moldova pe calea sa spre aderarea la UE. Aceasta este prima mea vizită oficială în Moldova în calitate de vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții și aș dori să transmit următoarele mesaje-cheie:



BEI, banca Uniunii Europene, a jucat un rol crucial în finanțarea sectoarelor-cheie ale economiei Moldovei, inclusiv în sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), a infrastructurii de transport, a energiei, apei și canalizării, precum și a educației și cercetării. Scopul nostru este de a promova dezvoltarea durabilă și reziliența economică în Moldova, aliniindu-ne la prioritățile strategice ale țării.



Pentru a pune eforturile noastre în perspectivă, portofoliul BEI în Moldova s-a extins semnificativ, crescând de la 850 milioane de euro la începutul anului 2021 la aproximativ 1,5 miliarde de euro în prezent. Aceasta include cel mai recent angajament al nostru față de sectorul forestier, care a fost oficializat în cadrul Platformei de Parteneriat pentru Moldova, desfășurată la Chișinău la 18 septembrie 2024. Această creștere reflectă cooperarea noastră foarte eficientă cu Uniunea Europeană, cu autoritățile publice din Moldova și cu alți parteneri, demonstrând angajamentul comun al echipei Europa față de progresul Moldovei.



În calitate de bancă a Uniunii Europene, BEI și-a sporit sprijinul pentru Moldova, nu numai pentru a facilita dezvoltarea sa economică și integrarea în UE, ci și pentru a ajuta țara să depășească crizele multiple cu care s-a confruntat în ultimii ani. Acestea includ repercusiunile economice ale războiului din Ucraina, care au avut efecte negative semnificative. Rolul nostru este de a fi alături de Moldova în aceste momente grele, oferind sprijinul financiar și expertiza necesare pentru a construi un viitor mai sigur și mai prosper pentru țară.



—Puteți să ne spuneți mai multe despre Acordul de grant pentru investiții al UE în valoare de 12 milioane de euro pentru „Culoarele de Solidaritate” din R. Moldova? Cum acest acord va aduce beneficii R. Moldova și sectorului feroviar? De ce a fost ales anume sectorul feroviar pentru acest grant? Și care sunt termenii și condițiile acestui grant, dacă există?

—Grantul de 12 milioane de euro din partea Uniunii Europene va sprijini modernizarea infrastructurii feroviare a Moldovei și va consolida rutele de transport între UE, Moldova și Ucraina. Acest grant este conceput pentru a completa punerea în aplicare a împrumutului BEI în valoare de 41,2 milioane de euro, semnat în 2023, care este dedicat inițiativei „Culoarele de Solidaritate” în Moldova.



Proiectul va fi executat de operatorul feroviar moldovean Calea Ferată din Moldova și se concentrează pe reabilitarea infrastructurii feroviare de-a lungul coridorului Vălcineț-Ungheni-Chișinău-Căinari. Această inițiativă face parte dintr-o reformă mai amplă de modernizare a rețelei feroviare din Moldova, de aliniere a acesteia la standardele și practicile UE și de îmbunătățire a conectivității generale de transport a țării.



Alegerea sectorului feroviar pentru acest grant și împrumut a fost strategică, deoarece acesta joacă un rol crucial în îmbunătățirea infrastructurii și a rezilienței economice a Moldovei, facilitând totodată rute comerciale eficiente. Modernizarea nu numai că va spori fiabilitatea și capacitatea sistemului feroviar al Moldovei, dar va sprijini și eforturile țării de a acționa în spirit de solidaritate în aceste vremuri dificile. Poziționată între Ucraina și UE, Moldova este un actor strategic în punerea în aplicare a inițiativei „Culoarele de Solidaritate”, care vizează asigurarea fluxului neîntrerupt de mărfuri și consolidarea conectivității regionale.



—Semnarea împrumutului de 200 de milioane de euro pentru Programul de dezvoltare a pădurilor din R. Moldova este un proiect semnificativ. Care sunt rezultatele preconizate ale acestui proiect pentru mediul și economia R. Moldova? Care sunt termenii și condițiile acestui împrumut? Cum va supraveghea BEI cheltuirea eficientă și corectă a acestui împrumut?

—Investițiile în reabilitarea pădurilor sunt esențiale pentru protejarea capitalului natural și joacă un rol semnificativ în atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Pădurile și industriile forestiere fac parte din bioeconomie, iar BEI, în calitate de bancă a UE pentru climă, are multă expertiză în acest domeniu.

Vicepreședinta BEI, Teresa Czerwińska, la semnarea împrumutului de 200 de milioane de euro pentru Programul de dezvoltare a pădurilor

Acordul nostru de împrumut în valoare de 200 de milioane de euro, semnat în cadrul Platformei de Parteneriat pentru Moldova, va sprijini silvicultura durabilă în Moldova prin îmbunătățirea managementului forestier, consolidarea cadrului de reglementare și contribuția la Programul național de extindere și reabilitare a pădurilor, care vizează extinderea suprafeței forestiere a Moldovei cu 145 000 de hectare. Finanțarea BEI va reabilita în special 63 000 de hectare de terenuri și păduri degradate, abordând probleme precum eroziunea solului și pierderea biodiversității.

Termenii și condițiile acestui împrumut sunt extrem de favorabile, așa cum este tipic pentru finanțările BEI. În plus, proiectul beneficiază de un grant de asistență tehnică în valoare de 500 000 de euro prin intermediul Programului nostru de consiliere UE pentru Ucraina. Acest grant de asistență tehnică va finanța experții care vor asista guvernul moldovean în conceptualizarea proiectului, în procesele de achiziții publice și în furnizarea de expertiză specializată, asigurând o supraveghere solidă și o implementare eficientă.

În plus, BEI a instituit un proces de verificare pentru a monitoriza și controla utilizarea fondurilor sale. Am pus în aplicare mecanisme de supraveghere cuprinzătoare pentru a ne asigura că fondurile sunt folosite eficient și în conformitate cu obiectivele proiectului. Acestea includ vizite regulate de monitorizare, rapoarte de progres și o colaborare strânsă cu autoritățile moldovenești pentru a asigura transparența și responsabilitatea în toate aspectele proiectului.

— Cum intenționează BEI să sprijine calea R. Moldova spre integrarea în UE prin investițiile și parteneriatele sale? Ce domenii credeți că ar trebui să fie sprijinite de BEI?

—Permiteți-mi să încep prin a felicita Moldova pentru aprobarea de către Consiliul UE a cadrului de negociere la 21 iunie 2024, marcând începutul oficial al procesului de aderare la UE. Sprijinim Moldova pe această cale încă din 2007, investind în sectoare-cheie care ajută la dezvoltarea durabilă, reziliența economică și alinierea la standardele UE. Am contribuit în mod constant la progresul Moldovei în direcția integrării în UE, iar acest lucru va rămâne obiectivul nostru în continuare.

Colaborăm îndeaproape cu Comisia Europeană, instituțiile financiare internaționale, partenerii internaționali, autoritățile guvernamentale și părțile interesate pentru a ne asigura că investițiile noastre sunt bine coordonate, cu impact și sunt aliniate la prioritățile strategice ale Moldovei. Realizările noastre în Moldova au fost posibile prin colaborarea strânsă cu Comisia Europeană, care a oferit asistență tehnică și granturi importante pentru a transforma inițiativele noastre în proiecte concrete. Aceste parteneriate ne-au permis să răspundem la nevoile critice din economia Moldovei, cum ar fi modernizarea infrastructurii, creșterea eficienței energetice, sprijinirea IMM-urilor și îmbunătățirea serviciilor publice precum apa, canalizarea, educația și asistența medicală. În perspectivă, BEI va continua să acorde prioritate sectoarelor care sunt esențiale pentru integrarea Moldovei în UE.

Strategia noastră este de a valorifica expertiza financiară a BEI, alături de sprijinul Comisiei Europene, pentru a ajuta Moldova să construiască o economie competitivă, durabilă și incluzivă, care să îndeplinească cerințele de aderare la UE.

În octombrie, Moldova urmează să organizeze un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană, oferind cetățenilor șansa de a decide asupra direcției viitoare a țării. Acesta va fi un moment-cheie pentru Moldova, sunt optimistă și aștept cu nerăbdare să văd cum rezultatul va modela relația viitoare a țării cu UE.

— În timpul vizitei dumneavoastră, v-ați întâlnit cu mai mulți reprezentanți guvernamentali, inclusiv cu președinta, prim-ministrul și participanții la Conferința la nivel înalt a Platformei de Parteneriat pentru Moldova. Ați putea să ne împărtășiți opiniile dumneavoastră cu privire la aceste reuniuni? Care au fost principalele rezultate și ce părere aveți despre discuțiile care au avut loc?

—Am fost încântată să constat o dorință puternică din partea tuturor părților de a colabora îndeaproape și de a se angaja deschis. Discuțiile au fost constructive și au evidențiat un angajament comun de a promova prioritățile Moldovei pe calea sa către integrarea în UE.

Rezultatele-cheie ale acestor întâlniri includ un angajament reafirmat atât din partea BEI, cât și din partea autorităților moldovenești de a consolida parteneriatul nostru și de a lucra la proiecte care vor stimula dezvoltarea durabilă și reziliența economică a Moldova. A existat o recunoaștere clară a importanței concentrării pe sectoare precum infrastructura, energia, protecția împotriva inundațiilor, sănătatea și educația, care sunt vitale pentru integrarea Moldovei în UE.

Vicepreședinta BEI, Teresa Czerwińska, cu prim-ministrul Dorin Recean

Din partea BEI, suntem pregătiți să ne aducem contribuția transformând această cooperare excelentă cu autoritățile moldovenești în operațiuni concrete care vor avea un impact pozitiv asupra vieții oamenilor din Moldova. Sunt încrezătoare că aceste discuții vor avea rezultate tangibile, pe măsură ce vom continua să lucrăm împreună pentru a sprijini creșterea și alinierea Moldovei la standardele europene.

De asemenea, doresc să vă spun că unul dintre punctele culminante ale vizitei mele a fost vizita la Universitatea Tehnică din Moldova. Universitatea face parte din proiectul nostru „Livada Moldovei”, o inițiativă în valoare de 120 de milioane de euro care nu numai că finanțează IMM-urile, dar ajută și universitățile din domeniul agricol prin modernizarea laboratoarelor și a facilităților educaționale. A fost minunat să vedem studenții folosind spațiile renovate, cum ar fi sera în care pot experimenta cultivarea diferitelor plante și laboratorul plin cu utilaje horticole. E îmbucurător faptul că investițiile noastre îmbunătățesc în mod direct educația și contribuie la dezvoltarea abilităților practice a generațiilor viitoare ale Moldovei.

—BEI a fost implicată activ în finanțarea diferitelor proiecte în R. Moldova. Puteți să ne împărtășiți câteva informații cu privire la impactul acestor proiecte asupra dezvoltării țării, asupra vieții oamenilor? Cum au fost implementate aceste proiecte? Au fost ele implementate pe deplin? Ce sume de bani oferite de BEI au fost valorificate până în prezent?

— BEI a finanțat peste 30 de proiecte în Moldova, concentrându-se pe infrastructura strategică și, în același timp, sprijinind sectorul privat. Unul dintre domeniile cu cel mai mare impact a fost infrastructura rutieră. BEI a finanțat reabilitarea și modernizarea a peste 275 km de drumuri naționale de importanță majoră, cu planuri pentru alți 80 km care vor începe în 2025. Printre proiectele-cheie se numără drumurile de ocolire M3 Porumbrei-Cimișlia și M3 Comrat, precum și modernizările majore ale drumurilor de ocolire R16 Bălți – Fălești – Sculeni și M2 – Chișinău. Aceste drumuri îmbunătățite sunt esențiale nu doar pentru călătorii mai bune – ele conectează oamenii, sprijină întreprinderile și sporesc mobilitatea și siguranța generală. Beneficiile sunt resimțite zilnic, ceea ce face ca aceste proiecte să fie foarte vizibile și valoroase pentru populație.



De asemenea, BEI are o experiență bogată și de succes în sprijinirea sectorului agricol din Moldova, începând cu operațiunea Filiere du Vin, un program de creditare în valoare de 75 de milioane de euro lansat în 2010 pentru a sprijini industria vinului din Moldova. În urma succesului Filiere du Vin, BEI a continuat să sprijine micro-întreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din lanțul valoric agricol prin intermediul proiectului „Livada Moldovei”, pe care l-am menționat deja mai devreme. Acest proiect, demarat în 2016, a avut un rol esențial în îmbunătățirea accesului financiar pentru întreprinderile mici și mijlocii, acordând împrumuturi în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro în cadrul a peste 500 de proiecte.



— Privind spre viitor, care sunt prioritățile BEI pentru angajamentul său față de R. Moldova? Există proiecte sau domenii de interes noi la orizont?

—Permiteți-mi să reiterez acest punct: suntem dedicați sprijinirii Moldovei în avansarea reformelor politice pe termen lung, în abordarea nevoilor strategice de infrastructură și în sprijinirea țării pe calea sa spre integrarea în UE.



Avem un portofoliu solid de proiecte menite să consolideze sectoare-cheie precum infrastructura, cum ar fi drumurile și căile ferate, securitatea și eficiența energetică, asistența medicală, dezvoltarea sectorului privat, acțiunile climatice și protecția mediului.



Pentru a vă oferi o idee despre eforturile noastre actuale, unul dintre proiectele pe care le discutăm în mod activ cu guvernul este construcția unui nou spital regional în Cahul. Am alocat deja un grant de 498 000 de euro din Fondul Fiduciar de Asistență Tehnică al Parteneriatului Estic gestionat de BEI pentru a sprijini Ministerul Sănătății în pregătirea proiectului. Odată finalizat și finanțat, acest spital va extinde serviciile medicale la peste 120 000 de persoane, inclusiv tratamente esențiale precum chimioterapia pentru pacienții cu cancer, având un impact semnificativ asupra comunității.



De asemenea, evaluăm proiectul de termoficare din Moldova, în legătură cu care BEI a primit o cerere de finanțare de 143,5 milioane de euro din partea Guvernului Moldovei. Acesta este în prezent în curs de evaluare. Proiectul vizează îmbunătățirea serviciilor de încălzire și sporirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, care sunt vitale pentru bunăstarea multor gospodării.



Având în vedere ploile abundente și inundațiile recente din Moldova, este esențial să subliniem disponibilitatea și capacitatea noastră de a sprijini măsurile de protecție împotriva inundațiilor. Am finanțat deja asistența tehnică care a dus la elaborarea unui plan general de protecție împotriva inundațiilor în Moldova, iar Banca este pregătită să finanțeze măsuri de urgență ca urmare a inundațiilor recente din țară. În plus, intenționăm să finanțăm proiectul de reabilitare a râului Bâc, care vizează punerea în aplicare a unui set de măsuri pentru îmbunătățirea bazinului râului, inclusiv gestionarea inundațiilor în orașul Chișinău. Studiul de fezabilitate pentru proiect a fost finalizat și se preconizează că finanțarea BEI va fi aprobată integral până la sfârșitul acestui an.



Așadar, așteptăm cu nerăbdare să transformăm aceste planuri în investiții tangibile care vor îmbunătăți semnificativ viața oamenilor din Moldova.



— În societatea moldovenească există unele opinii, alimentate de declarațiile unor politicieni, că datoria externă a R. Moldova, inclusiv împrumuturile de la structurile europene, ar dăuna economiei. Cum le-ați răspunde celor care promovează astfel de idei?

—Cred că este important să privim la imaginea de ansamblu și la beneficiile pe termen lung pe care un împrumut responsabil le poate aduce țării. Împrumuturile BEI sunt investiții în viitor. Aceste fonduri sunt direcționate către infrastructura critică, cum ar fi îmbunătățirea drumurilor, eficiența energetică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt esențiale pentru stimularea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții pentru oamenii din Moldova. De exemplu, proiectele pe care le-am menționat privind reabilitarea drumurilor și sectorul agricol au arătat deja beneficii tangibile în ceea ce privește îmbunătățirea conectivității, crearea de locuri de muncă și creșterea competitivității întreprinderilor de aici.

În plus, BEI oferă împrumuturi în condiții foarte favorabile, cu rate ale dobânzii mai mici și perioade de rambursare mai lungi în comparație cu împrumuturile comerciale. Acest lucru face mai ușor ca Moldova să-și finanțeze nevoile de dezvoltare fără a pune o presiune excesivă asupra economiei sale.

De asemenea, trebuie să remarcăm faptul că fiecare proiect finanțat de BEI este supus unui proces profund de evaluare pentru a se asigura că este viabil, durabil și aliniat la prioritățile de dezvoltare ale Moldovei. În cele din urmă, obiectivul acestor investiții este de a ajuta Moldova să construiască o economie mai puternică, mai rezistentă, care să se poată susține singură. Investind în sectoare strategice, ne propunem să creăm un efect multiplicator care să stimuleze creșterea, să atragă investiții private și să îmbunătățească nivelul de trai pentru toți locuitorii țării.

Este important să privim aceste împrumuturi nu ca pe o povară, ci ca pe o oportunitate de a grăbi progresul și dezvoltarea.