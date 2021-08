VIDEO/ Sinteza ZdG: Retrospectiva celor mai importante evenimente ale săptămânii. Ediția din 7 august 2021

Vă mai amintiți de cei 30 de mii de sirieni care urmau să ajungă în R. Moldova, dacă Maia Sandu ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2016? În acest fake pus la cale și promovat de socialiști au crezut mulți, mult timp. Indubitabil, noutatea falsă cu cei 30 de sirieni, lansată pe finalul campaniei electorale de la prezidențiale din 2016, a influențat rezultatele. Acum, vă imaginați ce impact ar putut fi avea un video în care președinta Maia Sandu stă la o masă cu fugarul Ilan Șor, și primește zâmbind un plic de la el? Acesta este un material video fals, prelucrat cu ajutorul graficii computerizate, în posesiza căruia au ajuns jurnaliștii de la Jurnal TV. Falsul ar fi fost pregătit de un grup de troli ce ar fi lucrat la comanda controversatului om de afaceri Veaceslav Platon și ar fi fost planificat pentru publicare în ultimele zile de campanie electorală. Acum sper că înțelegeți mai bine fuga lui Platon din țară.

Apropo de fuga acestuia. Luni dimineață Procuratura Anticorupție a solicitat arestarea și anunțarea lui în căutare, după ce acum două săptămâni a părăsit teritoriul țării. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-au dat însă 10 zile răgaz pentru a reveni în țară. Cum credeți, își va face Platon apariția în țară până la 12 august? Eu cred că nu, dar voi puteți lăsa comentarii sub acest video.

Mai vorbim puțin despre Platon, sora acestuia și schema Laundromat în care sunt implicați și apoi trecem la un alt subiect. Schema de fraudă, denumită generic „Laundromat”, care se presupune a fi cea mai mare operațiune de „spălare” de bani din istorie, vizează zeci de persoane din anturajul politic, domeniul justiției și sectorul financiar-bancar din R. Moldova.

După mai bine de șapte ani de la pornirea urmăririi penale, organizatorii schemei nu au ajuns în fața justiției.

ZdG a intrat în posesia unei încheieri judecătorești din care aflăm că în dosarul deschis în anul 2014, Elena Platon, sora controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, este învinuită pentru spălare de bani, iar cauza penală a fost conexată la dosarul „Laundromat”.

De vineri, țara are un nou Guvern. Echipa Natalie Gavrilița a primit votul de încredere al deputaților, iar până în seară a și depus jurământul în fața președintei Maia Sandu.

Prim-ministra Gavrilița spune că una dintre prioritățile echipei guvernamentale este „curățarea cât mai rapidă a instituțiilor statului” și asta va începe cu schimbarea demnitarilor numiți politic. Deci, noua garnitură a Executivului nu are decât să își înceapă activitatea, iar Ziarul de Gardă pregătește pentru săptămâna viitoare un articol despre averile noilor miniștri, eventuale dosare în care figurează sau litigii pe care le au.

Sper că vă mai amintiți cum socialiștii și cei din Partidul Șor au tot încercat să își mențină mandatele de deputați și cât de multe decizi controversate au luat ei, una dintre ele fiind încercarea de a o demite pe judecătoarea constituțională Domnica Manole. Iată că magistrații Curții de Apel Chișinău au obligat Procuratura Generală să pornească urmărirea penală și să verifice acțiunile socialiștilor și a deputaților din Partidul Șor privind demiterea Domnicăi Manole și numirea lui Boris Lupașcu la Curtea Constituțională.

Apropo de socialiști. Ziarul de Gardă a publicat în această săptămână o anchetă despre noii șefi ai Legislativului. I-am verificat pe Igor Grosu, Mihail Popșoi și Vlad Bătrâncea sub aspectul carierei, averilor și controverselor. Așa am aflat că socialistul Vlad Bătrâncea este administrator al unei firme, care nu apare în vreo declarație de avere ale deputatului. El spune că nu are nicio companie, însă noi am constatat că firma fondată în 2004 are adresa juridică într-un fost apartament al mamei deputatului. Mai multe detalii despre asta, citiți pe zdg.md.

Iar asupra lui, fost deputat socialist, care între timp a devenit Ambasador la Moscova, planează probleme de comportament. Acesta a fost rechemat de la misiunea diplomatică pentru o perioadă nedeterminată de timp. Autoritățile spun că rechemarea s-a făcut în vederea clarificării modului de gestionare a activității misiunii diplomatice, cât și ale aspectelor care vizează comportamentul lui Golovatiuc, dar sursele neoficiale spun că acesta ar fi implicat într-un scandal sexual, fiind acuzat de o angajată a misiunii de hărțuire sexuală.

Dacă vorbim despre diplomație, aflați că șeful Delegației UE la Chișinău Peter Michalko își încheie mandatul de ambasador în țara noastră. Oficialul care a devenit un prieten veritabil al R. Moldova va pleca la sfârșitul lunii august. El a fost deja numit ambasador al UE în Azerbaidjan.

Probabil știți că în această perioadă se desfășoară Jocurile Olimpice de la Tokyo, la ele participând și sportivi moldoveni. Sâmbătă dimineață, canotorul Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de bronz de la aceste Jocuri Olimpice, fiind prima medalie pentru Moldova.

Să vorbim puțin și despre cei certați cu legea. În această săptămână, fostul judecător ucrainean Nicolai Ceaus, răpit în aprilie curent de pe teritoriul R. Moldova, a fost găsit de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Personajul a fost găsit dezbrăcat și a spus oamenilor legii că a fost răpit. După ce a primit îngrijiri medicale, judecătorul a fost plasat în arest, el fiind judecată în Ucraina pentru mita de 150 de mii de dolari pe care ar fi ascuns-o în borcane și ar fi îngropat-o în grădină.

În arest rămân și figuranții dosarului fostei Direcții nr. 5 a Ministerului Afacerilor Interne – și anume finul fugarului Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, ex-ministrul Apărării Alexandru Pînzari, șeful Inspectorului de Poliție din Bălți, dar și un inspector al Poliției de Frontieră.

Săptămâna a fost completată și de un protest al preoților și cetățenilor, afiliați Mitropoliei Moldovei, care este subordonată Bisericii Ortodoxe a Rusiei. Manifestanții s-au pronunțat împotriva „vaccinării obligatorii”, deși în R. Moldova nu există nicio prevedere legală care ar impune obligativitatea imunizării.