VIDEO Protestul Socialiștilor la Curtea Constituțională: „Nu comentăm” vs. „Întrebări mai aveți?”

În timp ce judecătorii Curții Constituționale examinau joi, 28 noiembrie, demersul Comisiei Electorale Centrale privind validarea rezultatului alegerilor prezidențiale și a noului mandat de președinte al Maiei Sandu, Partidul Socialiștilor și-a mobilizat simpatizanții la un protest în fața Înaltei Curți.





Cu acuzații la adresa Maiei Sandu și a judecătorilor Curții Constituționale, Igor Dodon, aflat în fața mulțimii, a dat tonul protestului.

Ziarul de Gardă a încercat să discute cu protestatarii pentru a le afla nemulțumirile. Cel mai popular răspuns a fost însă „nu comentăm”. Unii participanți au reprodus narativele promovate de liderii socialiștilor aflați în fața mulțimii, unii, deși se aflau în mulțime, au negat că sunt protestatari, iar alți participanți la protest au refuzat să ne răspundă, îndepărtându-ne microfonul sau ascunzându-și fețele.

În cadrul discursului său rostit în fața mulțimii, Igor Dodon acuza fraudarea alegerilor de către Maia Sandu. Despre cum rețeaua lui Șor a cumpărat voturi însă nu a spus nimic. A evitat să răspundă și întrebărilor noastre la acest subiect.

I. Dodon: Noi nu am fraudat alegerile, noi nu am cumpărat voturi niciodată, noi, Socialiștii. Cred că în turul doi a fost vot împotriva Maiei Sandu. În caz că sunt dovezi că au fost cumpărate 300 de mii de voturi, așa cum a spus Maia Sandu, este un motiv suplimentar ca alegerile să fie anulate. De ce atunci nu se anulează alegerile? Acum ce ține de Șor și alții. Eu am o întrebare foarte simplă: dacă există așa o schemă sistemică, când ea a fost creată rețeaua respectivă? Eu nu spun că ea există? Dar dacă există, când a fost creată rețeaua respectivă? Acum 2-3 ani. Cine a fost la guvernare acum 2-3 ani? Maia Sandu, ea a avut în mâini toate instrumentele. De ce a permis crearea acestei rețele? Probabil îi este convenabil. Nu noi am creat așa rețea, dacă există. A fost creată pe timpul Maiei Sandu. De ce Maia Sandu nu a stopat-o? Pentru că-i este convenabilă.

ZdG: Dar nu ați venit cu o reacție să spuneți că nu aveți nevoie de voturile din rețeaua lui Șor.

I. Dodon: Noi am condamnat și condamnăm orice cumpărări de voturi. Și guvernarea asta trebuia să facă. Lor le-a fost convenabil. Beneficiarul acestor posibile scheme despre care vorbiți dumneavoastră este Maia Sandu.

ZdG: Dar dumneavoastră nu ați condamnat cu subiect și predicat ceea ce s-a întâmplat. Nu ați condamnat faptul că Șor a cumpărat voturi.

I. Dodon: Eu v-am răspuns la întrebare. Întrebări mai aveți?