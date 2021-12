Prim-ministra R. Moldova, Natalia Gavrilița, susține că majorările salariale pentru judecătorii Curții Constituționale (CC) sunt justificate „pentru a ne asigura de faptul că deciziile se iau în interesul public și nu în interesul unor grupuri”. Declarația prim-ministrei a fost făcută miercuri, 8 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă, după ședința Cabinetului de miniștri.

Premiera Gavrilița a afirmat că salariile judecătorilor Curții Constituționale din Ucraina și din alte țări sunt de câteva ori mai mari decât cele ale magistraților din R. Moldova.

Prim-ministra Natalia Gavrilița precizează că salariile în sectorul bugetar sunt reglementate de sistemul unic de salarizare.

„Este Legea nr. 270, care reglementează acest sistem. El este bazat pe o valoare de referință pentru fiecare grup ocupațional și clase de calificare. Deci, împreună acestea generează o valoare a salariului. În lege este prevăzut că această valoare de referință va crește în fiecare an. Deci, această valoare de referință va crește în fiecare an și astfel am crescut valoarea de referință cu 100 de lei pentru toate categoriile de angajați, iar pentru anumite categorii, precum asistenții psihopedagogici, am crescut și clasele, astfel că creșterea procentuală sau relativă este mai mare decât cea generală”, a precizat prim-ministra.