VIDEO/ Pricipalele declarații făcute de Președinta R. Moldova, Maia Sandu și Președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenskiy. A fost semnat un acord bilateral

Președinta R. Moldova, Maia Sandu și Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenskiy au susținut o declarație de presă în capitala Ucrainei. Cei doi oficiali au semnat mai multe documente bilaterale moldo-ucrainene. Totodată au convenit să instituite un Consiliu al președinților R. Moldova și Ucraina care are drept scop soluționarea problemelor de pe agenda bilaterală.

„Stimați domni, doamne, telespectatori, vreau să felicit în primul rând cetățenii ucraineni si cetățenii R. Moldova cu noul an. Acest an va aduce prosperitate și bunătate pentru ambele popoare.



Îmi face dublă plăcere că prima sa vizită este efectuată în Ucraina. Anul 2021 va consolida relațiile nostre de prietenie.



(…)Sprijinim ferm integritatea teritorială a R. Moldova. Am discutat o gamă largă de întrebării referitor la țările noastre.



Avem o idee ambițioasă de a construi o magistrală care va lega Chișinăul și Kievul. De a semenea am discutat și despre comerț. Este importantă lupta comună pe subiectul contrabandei. Este importantă conlucrarea comună priivind integrarea europeană.



Ţările noastre nu au dor frontiere comune şi trecut comun, dar şi o viziune privind viitorul ţărilor noastre în calitate de membri cu drepturi depline. Acesta este unul din aspectele cele mai importante stabilite în cadrul negocierilor. Nu mai puţin importante au fost subiectele privind valorile europene, securitatea regională, sprijinul privind suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei. Am informat omologul meu despre situaţia din Donbas şi mersul soluţionării problemei, care nu este deloc uşoară.



Am discutat şi despre drepturile minorităţilor din Ucraina. Nu am ocolit şi aspectele problematice care mulţi ani au fost îngheţate. Ne-am înţeles în privinţa activizării grupurilor de experţi pentru soluţionarea problemelor.

Un subiect aparte a fost obiectivul strategic de integrare în UE a R. Moldova şi a Ucrainei”, a declarat Zelenski.

La finalul discursului său Zelenskiy a invitat-o pe Maia Sandu la Kiev pe 24 august pentru a celebra cei 30 de ani de independență a Ucrainei.

„Astăzi facem un pas important spre stabilirea relațiilor din R. Moldova și Ucraina. Am reiterat interesul nostru pentru relansarea relațiilor moldo-ucrainene. Am convenit să inițiem un nou capitol atât în relațiile bilaterale, cât și în aspirațiile noastre comune de integrare europeană. Cooperarea noastră se va baza atât pe discutarea și soluționarea problemelor existente, cât și pe explorarea în comun a unor noi oportunități în interesul cetățenilor ambelor state.



Ne dorim să fim mai mult decât vecini, ne dorim să fim prieteni care să acționeze în baza unui parteneriat strategic.Am convenit să continuăm discuțiile pe teme importante ce țin de agenda bilaterală, securitatea regională, cât și să intensificăm eforturile noastre comune în ceea ce privește integrarea europeană, inclusiv prin crearea unui Consiliu la nivel de Președinți, care să contribuie la identificarea soluțiilor fezabile și rapide în beneficiul cetățenilor.



Pe lângă faptul că ne-am înțeles să aducem la nivel de parteneriat strategic relația dintre statele noastre și să creăm Consiliul Prezidențial, am convenit să intensificăm eforturile pentru a asigura securitatea la frontieră, am declarat sprijinul reciproc pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și Ucrainei în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional, am stabilit să accelerăm acordul care ar permite cetățenilor ambelor state să traverseze frontiera doar în baza buletinului de identitate, am discutat despre necesitatea de a diversifica sursele de energie, am accentuat că aprovizionarea cu apă a localităților de pe ambele maluri ale râului Nistru este o prioritate comună, am analizat opțiunea dezvoltării infrastructurii rutiere pe traseul Chișinău-Soroca-Yampil-Kyiv, care să asigure cea mai rapidă rută între capitalele statelor noastre.



Avem multe probleme comune de soluționat și suntem siguri că întâlnirea de astăzi pune bazele unei cooperări strategice, pe termen lung, între statele noastre”, a declarat Maia Sandu.

Totodată, Maia Sandu l-a invitat pe Vladimir Zelenskiy într-o vizită oficială la Chișinău.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează marți, 12 ianuarie, o vizită oficială în Ucraina.

În capitala Ucrainei, președinta Maia Sandu are o întrevedere oficială cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenskiy, cu prim-ministrul Denis Shmygal și cu speaker-ul Parlamentului, Dmytro Razumkov.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenskiy, a declarat anterior, într-un interviu pentru The New York Times, publicat pe 19 decembrie, că o susține pe președinta aleasă a R. Moldova, Maia Sandu, și că îi dorește Moldovei – dezvoltare democratică.

Maia Sandu și Vladimir Zelenskiy s-au întâlnit anterior, când actuala președintă deținea funcția de prim-ministră.