VIDEO Motivul pentru care PG solicită ridicarea imunității Marinei Tauber: „Un flashmob, cu megafoane, la ultima ședință a Curții de Apel, unde Ilan Șor a primit condamnare”

Deputata fostului Partid Șor, Marina Tauber, susține că procurorul general interimar, Ion Munteanu, cere ridicarea imunității sale, fiind învinuită de amestec în înfăptuirea justiției, după ce a întrerupt ședința Curții de Apel, care se desfășura cu ușile închise și în care Ilan Șor a fost condamant la închisoare.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Parlament, Marina Tauber a declarat că nu înțelege pentru a câta oară și de ce PG cere ridicarea imunității sale.

Aceasta susține că este învinuită de amestec în înfăptuirea justiției, după ce a întrerupt ședința Curții de Apel, care se desfășura cu ușile închise și în care Ilan Șor a fost condamant la închisoare.

„Ceea ce mi se incriminează este de râs și de plâns. Dacă vă amintiți, ultima ședință a Curții de Apel, unde Ilan Șor a primit condamnare, în care eu, împreună cu susținătorii dumnealui, am intrat cu megafoane. Am auzit că judecătorii sunt presați de actuala guvernare și împreună cu oamenii au decis să întru acolo și să rog ca judecătorii să-și facă meseria corect și liber. Iată pentru asta sunt învinuită și toată PG se ocupă acum cu acest dosar. Eu care am scandat niște lozinci, am organizat un flashmob pentru a atrage atenția societății la acest caz, am ajuns să-mi fie ridicată imunitatea”, a spus deputata.