VIDEO/ Declarațiile miniștrilor de Externe al României și R. Moldova

Ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu, și Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, au susținut marți, 7 septembrie, o conferință de presă.

Ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, i-a mulțumit pentru prezență ministrului de Externe de la Chișinău.

„Bine ai venit la București. Mulțumesc foarte mult pentru prezență pentru că astăzi începem Reuniunea Anuală a Diplomației Române. Deschiderea va avea loc la ora 13:00. Avem invitați de marcă astăzi și mâine la București. Ne aflăm într-un moment extrem de favorabil, cum facem de obicei, prima vizită e la București, această vizită prezintă o reconfirmare a parteneriatului nostru strategic. Vom stabili desfășurarea ședinței comune de Guverne. Avem un obiectiv strategic bilateral comun, parcursul european al R. Moldova. Pe baza priorităților de guvernare, am încredere că reformele vor avansa. (…) România are responsabilitatea de a vă sprijini, am susținut sincer parcursul european al R. Moldova. Mă bucur că am reușit donația de 300 de mii de euro pentru susținerea societății civile și a presei independente. (…) Am discutat despre construcția și reabilitarea podurilor de peste Prut ”, a declarat Bogdan Aurescu.