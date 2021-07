Un an de Clinica Juridică. Dezamăgirile pe care le-au trăit cititorii și speranța lor în ZDG

Au semnat acte fără să citească, au mizat pe buna-credință și nu au înregistrat dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, au căzut în plasa escrocilor și acum sunt amenințați, s-au pomenit lângă casa în care locuiesc cu un bloc care le închide lumina soarelui – sunt doar câteva dintre cazurile pe care le-am analizat în cadrul rubricii Clinica Juridică a ZdG.

Oameni care au mai mare încredere în presă decât în instituțiile statului, persoane care nu știu unde să găsească răspunsuri la întrebările pe care le au și care au bătut pragurile instanțelor de judecată ne-au scris, exprimându-și încrederea lor, căutând ultima speranță în sfaturile pe care le-au oferit specialiștii în articolele ZDG.

Dezamăgiri în instituțiile statului și speranța în ZDG

Cadru legal pe alocuri declarativ, instituții ineficiente și lipsite de voință care nu fac nimic în a crește încrederea oamenilor și care se arată apatice atunci când o persoană vine la ele să-și rezolve o problemă, plângeri fără număr și fără răspuns, funcționari aroganți, care rezolvă întrebările „pe sub masă” – reprezintă doar o parte dintre dezamăgirile cetățenilor care au apelat la ZDG.

Din astfel de relatări, instituțiile statului ar trebui să cunoască ce își doresc oamenii, cum ar trebui acestea să reacționeze și de ce populația nu mai are încredere în ele. Ministerele, agențiile, primăriile, procuratura și poliția sunt cele care ar trebui să lucreze pentru oameni, nu să le întoarcă spatele. Barierele birocratice, lipsa de comunicare, ignorarea solicitărilor nu fac altceva decât să acutizeze neîncrederea cetățenilor în instituțiile statului.

Această stare de lucruri ne arată cât este de important ca publicul să cunoască ce ar trebui să facă în diverse situații, cum să-și ceară drepturile, unde să se adreseze în caz de necesitate și care ar trebui să fie pașii ce ar urma întreprinși pentru a-și rezolva problemele.

Un an de teme de interes public

Avocații spun că este mai ușor să previi o situație de conflict, decât să o rezolvi, iar uneori, chiar dacă ai dreptate, poate fi prea târziu să-ți aperi drepturile. Din acest motiv creșterea nivelului de cultură juridică al populației ar trebui să fie o prioritate pentru stat.

Pe de altă parte, una dintre prioritățile ZdG este să fie alături de cititori și să le ofere informațiile de care au nevoie. Anume aceasta am făcut pe parcursul unui an în cadrul rubricii Clinica Juridică a ZdG. Ne-am străduit să vă răspundem la întrebări și să abordăm teme de interes public. Șaptezeci de persoane ne-au scris la adresa consultantzdg@gmail.com, zeci de oameni ne-au adresat întrebări pe pagina de Facebook, iar cu sute de oameni am vorbit la telefon. În același timp, în fiecare săptămână, am discutat cu avocați, funcționari publici, polițiști și reprezentanți ai instituțiilor oficiale, ca să oferim informații corecte și de calitate celor care ne citesc.

Am primit mesaje de mulțumire care ne-au arătat că ceea ce facem este util pentru cititori, critici care ne-au motivat să fim mai buni și care ne-au demonstrat că publicul ne urmărește.

Părintele chimiei moderne, Antoine Lavoisier, spunea că în natură nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Noi spunem că în ZdG nimic nu se pierde, totul se transformă, iar cititorii au doar de câștigat. ZdG va continua să publice informații utile și de interes, însă în alte rubrici care credem că vor fi tot atât de citite și apreciate precum au fost cele din rubrica prezentă.

Vă mulțumim că sunteți alături de noi!