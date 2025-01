Țările din formatul NB8, declarație privind situația energetică din R. Moldova: „Ne menținem angajamentul ferm de a sprijini țara în gestionarea provocărilor energetice actuale”

Reprezentanții țărilor din formatul NB8 au publicat marți, 7 ianuarie, o declarație prin care își arată sprijinul față de R. Moldova „în gestionarea provocărilor energetice actuale”. NB8 susține că decizia concernului rus „Gazprom” de a sista livrările de gaze naturale către țara noastră urmărește „subminarea stabilității politice și economice din R. Moldova”.

Din formatul Nordic-Baltic 8 (NB8) fac parte Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia.

Astfel, reprezentanții celor opt țări susțin că vor colabora cu Comisia Europeană și cu alți parteneri-cheie pentru a intensifica asistența internațională pentru R. Moldova.

Într-un mesaj pe platforma X, ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, le-a mulțumit miniștrilor de Externe din formatul Nordic-Baltic 8 (NB8) pentru sprijinul anunțat.

Thank you, dear friends! Our strength is in our unity! In a joint statement, #NB8 countries pledge to work with the @EU_Commission & other partners to step up international assistance to #Moldova. pic.twitter.com/uPWUoEyPoY