Sondaj / Voronin pleacă. Pleacă și Dodon? Are „stânga” șanse de a se unifica și revanșa?

Socialiștii și comuniștii (președinți Ig. Dodon și V. Voronin) intenționează crearea unei rezistențe anti-PAS în R. Moldova. Săptămâna trecută cei doi au declarat că vor convoca până la sfârșit de an congrese extraordinare ale PSRM și PCRM. Dacă Voronin recunoaște că nu va pretinde un alt mandat la șefia partidului, Dodon tace despre acest lucru, în timp ce mai mulți analiști nu exclud că cele două formațiuni ar putea fuziona pentru consolidarea unei stângi politice revanșarde, lucru care se presupune că ar fi fost convenit cu emisarul lui V. Putin pentru R. Moldova, D. Kozak, în urma vizitei din 11 august a acestuia la Chișinău.

Ion Tăbârță, analist politic

PCRM și PSRM sunt partidele „frați” de pe stânga eșichierului politic, cu unele deosebiri de nuanțe. PCRM este un partid de inspirație autohtonă, cu accentele puse pe nostalgia pentru trecutul sovietic. PSRM este un proiect politic inițiat din exterior, de aici și pro-rusismul pronunțat în ideologia acestui partid. Incapacitatea PCRM de a se moderniza politic a dus la pierderea treptată a influenței sale și înlocuirea lui organică pe stânga politică de către „versiunea mai tânără” – PSRM. Se părea că PCRM se îndreaptă spre fireasca sa dispariție politică odată cu „îmbătrânirea” acestei formațiuni. Pe de altă parte, pierderea vertiginoasă de către PSRM a ratingului, după pierderea de către Igor Dodon a prezidențialelor din noiembrie 2020, i-a impus pe socialiști să apeleze la ajutorul electoral al PCRM, condus de V. Voronin. Între cele două partide practic nu avem deosebiri. O fuziune dintre PCRM și PSRM se impune de la sine. Cu atât mai mult, că ele deja instituțional fac parte din aceeași fracțiune parlamentară. Fuziunea va fi posibilă doar dacă se va rezolva problema liderilor celor două formațiuni, și anume retragerea lor din fruntea partidelor. Voronin din cauza vârstei, Dodon fiindcă s-a compromis. După retragerea acestora urmează a fi identificat un nou lider acceptat, atât de PCRM, cât și de PSRM.

Anatol Petrencu, istoric

Cele două formațiuni politice pro-ruse au și demonstrat deja că sunt împreună: au creat blocul electoral pentru alegerile parlamentare din vara acestui an. Convocarea celor două congrese anunțate, practic, în aceeași perioadă, lasă să se înțeleagă că ele merg pe ideea de a se uni. De altfel, socialiștii lui Dodon s-au desprins tot de la comuniștii lui Voronin, cândva fiind împreună. Am putea crede că Voronin se va retrage din postul de lider de partid, Dodon, însă, puțin probabil. Dodon este un altfel de om: el nu se vede în afara unor posturi de conducere, este slugarnic și gata să meargă la orice pentru funcție. Dodon va pretinde funcția de lider. „Stânga” pro-moscovită caută soluții de a se revanșa. Va reuși? Aici este o mare problemă. Societatea moldovenească trebuie să distrugă acest „pendul”: „dreapta” pro-europeană, „stânga” pro-Kremlin. R. Moldova are nevoie de o forță politică alternativă actualei guvernări, care să fie, de-asemenea, pro-UE, pro-NATO, pro-SUA, dar mult mai clar pronunțată pro-România.

Anatol Țăranu, analist politic

Fuzionarea celor două partide e la latitudinea acestor partide. Trebuie de văzut cum se vor aranja, în timpul de până la congrese, relațiile celor două formațiuni și interesele liderilor lor. Ambele partide sunt în criză. PCRM de unul singur nu mai are nicio șansă să ajungă în Parlament, iar PSRM este și el într-o cădere penibilă de imagine, după ce a pierdut două scrutine electorale și a cedat puterea. Și unul, și altul au nevoie de un rebranding, de o refacere a imaginii. Fuziunea ar fi un remediu, dar interesele liderilor ar putea da peste cap logica lucrurilor. Comuniștii nu au lideri care l-ar înlocui pe Voronin. În caz de fuziune, va rezulta o formațiune politică cu o ideologie a moldovenismului primitiv și cu antecedente oligarhice pronunțate. Un asemenea partid nu va fi unul autentic de stânga, ci unul de factură oligarhică, cu un viitor lider care va avea mai mulți bani. Va avea șanse noua formațiune de a se revanșa și a reveni la putere? Aceste șanse sunt direct dependente de succesele sau insuccesele actualei guvernări.

