Sondaj Moldova dintre ani: speranțe și așteptări

2022 e pe final. A fost un an extrem de complicat și mai rămâne un an complicat, perturbat de crize profunde, război, instabilitate politică, secetă, scumpiri, sărăcie și alte nevoi. Guvernul a făcut cu greu față provocărilor, reformele au intrat în impas, economia a cedat, viața s-a scumpit și doar grație sprijinului României, UE și partenerilor occidentali, R. Moldova a putut atenua amenințările unor destabilizări sociale severe. Va reuși guvernul să se adapteze noilor situații de criză? Va fi 2023 altfel decât 2022?

Moldova dintre ani: speranțe și așteptări

Eleonora Cercavschi, Liceul „Ștefan cel Mare”, Grigoriopol

Nu țin minte, de la 1991 încoace, un an mai complicat decât acesta. Și, respectiv, așteptările noastre de la 2023 nu pot fi altfel decât mari, ca să depășim acest conglomerat de crize. În primul rând, ne-am dori să se pună capăt războiului, care e la un pas de noi. Pace, întâi de toate. În al doilea rând, ne-am dori ca conducerea RM să grăbească reformele, care se dau greu, dar pe care lumea le așteaptă. Să nu ne lăsăm provocați de cei care vor să întoarcă timpurile înapoi. Trebuie să mergem înainte.

Ion Leahu, ex-membru CUC

În alte condiții, eu aș spune așa: în 2022, ne-a fost dăruit statutul de țară-candidat pentru aderare la UE. Nu meritam noi acest statut după cum ne ținem de reforme. Însă, am avut norocul unui mare avans, ceea ce înseamnă că, în 2023, trebuie să justificăm acordarea acestui statut, adică să ne apucăm de reforme, deși mi-i greu să cred că se va întâmpla. Dar dacă vrem să nu-i dezamăgim și pe europeni, ca pe moldoveni, trebuie s-o facem. E foarte important. Și alt lucru, care s-a întâmplat, și tot foarte important, e că, în problema transnistreană, pentru prima dată, s-au spus niște lucruri franc: despre dependența Transnistriei față de Chișinău, ceea ce nu a făcut nici o guvernare de până acum: a apărut o pârghie, oricât ar fi de mică, dar totuși pârghie care, în mâinile unei guvernări dibace, ar putea crea condiții de rezolvare a problemei, după cum spune dna președinte Sandu, pe căi politice și pașnice. Mă refer la certificatele ecologice de la Chișinău pentru uzina metalurgică din Râbnița, comercializarea energiei electrice de la Cuciurgan pe malul drept și alte câteva momente de așa natură, cum ar fi tranzitul de mărfuri, medicamentele, plăcuțele de înmatriculare… Depinde de noi cum o să folosim aceste oportunități…

Publicitate

Publicitate

Andrei Coval, primar, Nimoreni, Ialoveni

Ca simplu cetățean, am aceleași așteptări ca și fiecare om: o viață mai bună, casă, masă, stabilitate… Dar ca reprezentant al autorităților publice locale (APL), așteptarea ar fi reforma administrativ-teritorială – problema problemelor, despre care se discută de mult, dar pentru care nu există voință politică la „centru”. Acuma nici nu știu dacă, pentru 2023, mai reușim, pentru că, în octombrie, avem alegeri, dar Legea poate fi elaborată și pornite consultările pe larg cu APL. Cel puțin, asta e posibil. Vreau să spun că s-a întârziat cu această lege și personalul calificat din primării deja nu mai are nicio motivare de a rămâne în administrația locală și pleacă… Reforma trebuie grăbită.

Victor Leancă, Asociația Pensionarilor din R. Moldova

Așteptări am avea mai multe, pentru că, anul acesta, ne-a complicat viața cât nu au făcut-o alți 30. Dar nu vrem să abuzăm. Singurul lucru, pe care ni l-am dori e ca guvernul să găsească bani până pe 1 aprilie 2023 și să indexeze pensiile nu cu 14, dar cu 30%, la nivelul inflației din acest an, așa cum ar fi fost corect. În rest, Sărbători Fericite și La Mulți Ani!

Alexandr Slusari, Forța Fermierilor, director executiv

Eu cred că R. Moldova are nevoie de schimbări profunde. Și după ce ieșim din iarnă, avem nevoie de un alt guvern, un guvern al unității naționale, care să includă toate forțele sănătoase, capabile să facă față provocărilor și crizelor care, oricum, ne așteaptă. E nevoie de corectarea cursului în mai multe domenii, e timpul să ne apucăm de reforme. Din 2021 până acum, eu nu am văzut nicio reformă cu progres semnificativ. Înțeleg că au fost crize, dar crizele vor continua. Și agresiunea rusă în Ucraina va continua. De dat vina pe război și crize nu se mai poate. Iar potențialul actualului cabinet de miniștri este epuizat. E nevoie de o altă componență a guvernului și aici văd îngrijorarea dnei președinte și ar fi bine ca procesul schimbărilor, consolidării și coordonării tuturor forțelor sănătoase în R. Moldova să meargă sub egida dnei Sandu.

Pentru conformitate, PG

Publicitate