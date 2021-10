sondaj / Are nevoie R. Moldova de un alt procuror general? De ce fel de procuror?

Pe 5 octombrie, procurorul general Alexandr Stoianoglo a fost suspendat din funcție și trimis în arest preventiv, pe numele său fiind pornit dosar penal. Stoianoglo este acuzat de mai multe infracțiuni grave, inclusiv abuz în serviciu, corupere pasivă și favorizarea unui grup criminal organizat. Duminică, socialiștii și comuniștii au protestat la Chișinău, acuzând PAS de dictatură. Ei au cerut eliberarea lui Stoianoglo și restabilirea lui în funcție, în timp ce ministrul Justiției Sergiu Litvinenco a reacționat, afirmând că „lupta împotriva marii corupții abia începe” și Procuratura trebuie să treacă printr-o schimbare.

Alecu Reniță, Asociația „Primul Parlament”

Are. Avem nevoie de un procuror care să nu mai fie în cârdășie cu hoții și bandiții. Încă prin 2010-2011, și nu am fost singurul, am propus aducerea unui procuror european în fruntea Procuraturii Generale. Mafia s-a opus, înșelând opinia publică și țipând că este o insultă adusă moldovenilor, care au cei mai buni juriști din lume. Ținând cont că acum la putere nu se află Plahotniuc și Dodon, reiau propunerea: R. Moldova are nevoie de un procuror european. E cam singura șansă ca procurorul general să nu fie rudă cu nimeni dintre moldoveni, să nu facă parte din diferite grupuri de interese, să fie totalmente străin de clanurile mafiote și oligarhice, de neamuri, cumetri, nepoate și verișori, de tot păienjenișul politic și birocratic care a transformat statul într-o amenințare și insultă la adresa cetățenilor liberi.

Maria Ciobanu, profesoară, ex-deputată

Eu îl cunosc pe Al. Stoianoglo de pe când era deputat. O spun cu toată responsabilitatea: nu încuviința apucăturile lui Al Capone de Grozești și condamna actele de corupere ale deputaților, de instaurare a dictaturii lui Plahotniuc. Stoianoglo a plecat din PDM, atunci când Plahotniuc controla „tot ce mișcă-n țara asta”. Posibil, Stoianoglo a și greșit, dar acei care l-au reținut au pe conștiință mult mai multe și grave păcate. Viorel Chetraru, pentru acel amendament cu spălarea banilor care i se incriminează lui Stoianoglo, a fost decorat, i s-a acordat o pensie pe viață, un serviciu plătit generos etc., dar PAS este preocupat doar de Stoianoglo… Apropierea lui de Platon și pentru mine este de neînțeles și de neacceptat… Procuratura Generală este cel mai periculos cuib de infractori. Nimănui nu îi va fi ușor acolo.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Politic al Femeilor 50×50

R. Moldova are nevoie de un nou procuror general, dar care să nu fi fost implicat niciodată în politică, pentru că în politică, ca și în KGB, „foști” nu există. Spiritul de gașcă în politică e foarte molipsitor. Doi: pentru un procuror general sunt foarte importante și buna reputație, și profesionalismul, dar fără curajul de a sta de partea Legii nu faci nimic. Stoianoglo a făcut la început o impresie bună, dar care a pornit a se duce dracului odată cu numirea lui Ruslan Popov pe post de adjunct – un personaj compromis. A urmat lipsa de cooperare cu Președinția și Parlamentul și, culmea! – eliberarea din detenție a lui Platon. Stoianoglo a dat garanții că Platon va reveni în Moldova. Unde-i? În 30 de ani am avut doar bărbați procurori generali. Și toți s-au compromis. E timpul pentru o Laura Codruța la conducerea Procuraturii Generale.

Nicolae Osmochescu, profesor universitar, doctor

Evident că dacă Stoianoglo va fi găsit vinovat, va fi numit un nou procuror. Dar lucrurile nu trebuie teatralizate, așa cum s-a făcut cu mascați, și nici politizate, așa cum au făcut-o socialiștii duminică la miting. S-a mers până la specularea factorului etnic în acest dosar. E periculos. Instanțele trebuie lăsate să-și facă treaba. Noul procuror trebuie să fie din afara politicului și neimplicat în jocurile de culise în care este implicată Procuratura. Procuratura trebuie radical reformată. La noi Procuratura a fost transformată în instituție represivă contra adversarilor politici. Și asta e grav. Deși avem destulă lume bună în sistemul judecătoresc, nu va fi simplu cu numirea unui nou procuror. În Procuratură s-a încuibat un anumit spirit de solidaritate corporativă și ușa e la lăcată pentru „lumea din afară”. Să vedem ce va urma.

Pentru conformitate, P.G.