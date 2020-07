„R. Moldova a fost astăzi privată de șansa de a scăpa de guvernul catastrofă al președintelui Dodon.” Năstase, după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvenului Chicu nu a trecut

„Scenariul după care a fost pregătită și desfășurată ședința de astăzi a Parlamentului ne-a oferit din nou dovada faptului că Republica Moldova este guvernată de interese și grupuri obscure ce au substituit instituțiile și statul în sine”, susține liderul Partidului Platformei DA, Andrei Năstase, după ce ce moțiunea de cenzură, înaintată de Platforma DA împotriva Guvenului Chicu nu a trecut.

Năstase susține că prin această moțiune de cenzură Platforma DA, a urmărit crearea unor premise pentru un scrutin prezidențial corect, liber și echitabil, și organizarea într-o perioadă definită a alegerilor parlamentare anticipate.

„Scenariul după care a fost pregătită și desfășurată ședința de astăzi a Parlamentului ne-a oferit din nou dovada faptului că Republica Moldova este guvernată de interese și grupuri obscure ce au substituit instituțiile și statul în sine. Asistăm la disoluția acestuia. Republica Moldova a fost astăzi privată de șansa de a scăpa de guvernul catastrofă al președintelui Dodon, care a aruncat țara în izolare și deznădejde. Un guvern lipsit de viziune și intuiție, ce se comportă ca un agent electoral și care a admis o gaură în bugetul de stat de 18 miliarde de lei, a făcut, pe timp de pandemie, economii de 82 milioane de lei pe seama celor 30 de mii de copii din familii vulnerabile.



Este guvernul care a demonstrat cum nu trebuie de guvernat.Prin această moțiune de cenzură Platforma DA, a urmărit crearea unor premise pentru un scrutin prezidențial corect, liber și echitabil, și organizarea într-o perioadă definită a alegerilor parlamentare anticipate. Demiterea acestui guvern ne-ar fi permis să scoatem Republica Moldova din izolare internațională și să găsim soluții, împreună cu partenerii noștri de dezvoltare, pentru cele mai stringente probleme ale țării; criza pandemică și criza economică.



Platforma DA, partidul care își dorește să reînnoiască viața politică în Moldova, a lansat în spațiul politic două inițiative strategice, care aveau ca obiectiv schimbarea actualei puteri politice, periculoase pentru Suveranitatea și Integritatea țării și consolidarea forțelor progresiste. Am propus identificarea unui candidat comun al forțelor pro-europene pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie 2020 – inițiativă respinsă sau neglijată de actorii politici pretinși democrați.



Republica Moldova nu mai trebuie supusă experimentelor politice, economice sau sociale. Pe parcursul a unui an de zile, Blocul ACUM și PD au eșuat pe rând în încercarea de a guverna alături de PSRM. Aceste două eșecuri resimțite din plin de oamenii Republicii Moldova au drept cauză principală diferența evidentă de abordări strategice. PSRM este un partid încremenit în dogma comunistă de sorginte asiatică, captiv unor mentalități învechite și totalitare, specifice secolului trecut.



Faptele, realitățile și eșecul reprezentat de PSRM în arcul de putere în două formule diferite, ne demonstrează că este un adevărat pericol pentru viitorul și siguranța Republici Moldova. Am inițiat procedura de demitere a guvernului Chicu printr-o moțiune de cenzură. Republica Moldova a mai pierdut o bătălie, dar nu și întreg războiul cu răul, deși conștientizăm că vom avea un dușman viclean, care va aplica toate mecanismele de fraudare a votului – de la resursele administrative, „spălarea de creieri” prin holdinguri media finanțate fraudulos până la utilizarea votului „organizat” transnistrean.



Nu judecăm atitudinea de până acum a politicienilor moldoveni și pe nimeni dintre cei, al căror vot, astăzi, ar fi putut reseta politica moldovenească. Judecător să ne fie tuturor poporul, alegătorul, pentru că anume el ne face puternici și decidenți. Platforma DA își va continua activitatea, va continua lupta în vederea construirii unui Stat de Drept, al unui Stat al Bunăstării, al unui stat unde domină Legea și sunt respectate drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului“, susține cu Năstase.

Actualul cabinet de miniștri condus de Ion Chicu își poate continua activitatea. Moțiunea de cenzură înaintată de Platforma DA nu a trecut astăzi, 20 iulie de Parlament.

Moțiunea de cenzură a fost votată de deputații din Platforma DA, PAS, Pro Moldova și Partidul Șor – 46 de voturi, însă pentru a trece sunt nevoie de cel puțin 51 de voturi. Deputatul independent, Alexandr Oleinic, nu a votat.

Deputații din opoziție au acuzat Guvernul Chicu de incompetență și că ar face campanie electorală pentru Igor Dodon. De cealaltă parte, parlamentarii din coaliția PSRM – PDM sunt de părere că un nou Guvern format din reprezentanții Platformei DA și PAS nu ar fi capabili să guverneze țara.