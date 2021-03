Propunerea făcută de către PDM către președinta Sandu, în cadrul consultărilor de la Președinție

Deputații democrați susțin că în cadrul consultărilor de la Președinție, „PDM i-a propus președintei R. Moldova, Maia Sandu, să renunțe la ideea organizării alegerilor anticipate”. Declarația a fost făcută de către liderul Partidului Democrat (PDM), Pavel Filip, care a mai menționat să democrații i-au mai solicitat șefei statului să demareze noi discuții cu fracțiunile parlamentare pentru instalarea unui Guvern.

„Consultările nu au durat prea mult. Era o obligațiune care trebuia bifată ca ulterior să se spună că au fost consultate fracțiunile parlamentare. Am vorbit despre dizolvarea acestui Parlament și provocarea alegerilor parlamentare anticipate. Noi am insistat să nu ne băgăm în aceasta discuție și am venit cu o întrebare către președintă. Ce se întâmplă în aceasta perioada de timp în R. Moldova, de până la alegerile anticipate, cine gestionează criza pandemică, cine gestionează criza economică? La aceasta întrebare nu am primit răspuns pentru că s-au concentrat ideile doar pe dizolvarea Parlamentului”, a menționat Pavel Filip.

În context, democrații spun că au venit cu trei propuneri către Maia Sandu.

„PDM a rămas consecvent, noi credem că nu este timp să vorbit de altceva decât de cum să ajutăm oamenii. I-am propus președinte să înceteze această luptă politică, la care suntem martori. Să abandoneze pentru o perioadă ideea alegerilor anticipate și dizolvarea Parlamentului. Să demareze imediat discuții cu fracțiunile parlamentare pentru instalarea unui Guvern care să gestioneze acesta criză”, a mai declarat Filip.

Deputații Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Partidului politic „SOR”, Platformei „Pentru Moldova” și cei ai grupului Pro Moldova, în total 54 la număr, au votat pentru adoptarea Declarației socialiștilor privind dezacordul dizolvării Parlamentului.

Deputații PSRM, „Șor” și transfugii de la Pentru Moldova au anunțat vineri, 26 martie, că nu vor merge la consultările anunțate de președinta R. Moldova, Maia Sandu.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile parlamentare la consultări vineri, 26 martie. Potrivit Președinției, discuțiile vor avea loc în sensul art.85 alin.(1) din Constituție, ce prevede dizolvarea Parlamentului.