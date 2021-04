Primara satului Colonița, despre acordarea suplimentului de 43 de mii de lei: Echipa de consilieri a zis: „doamnă primar, iată recent am câștigat un proiect de la Ministerul Mediului, de ce dvstră nu vă remunerați?”

Angela Zaporojan, primara satului Colonița din componența municipiului Chișinău, a semnat o dispoziție conform căreia își acordă un supliment salarial lunar în mărime de 75% din salariul de bază pentru participarea la implementarea unui proiect legat de salubrizare în localitate. În total Zaporojan ar fi urmat să primească suma de 43 241 lei. Contactată de ZdG, primara susține că, de fapt, actul nu a dobândit valoare juridică și că ar fi fost semnat doar cu scopul de a se consulta cu Cancelaria de Stat.

Dintr-un document publicat de liberalul Ion Cebanu (consilierul municipal), dar și de Ilian Cașu (Partidul Nostru), reiese că primara socialistă a satului Colonița și-a atribuit, prin Dispoziție, un supliment salarial de peste 43 de mii de lei.

„Se stabilește primarului A. Zaporojan un supliment lunar în mărime de 75% din salariul de bază pentru participarea și implementarea proiectului finanțat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului „Modernizarea de salubrizare Colonița – viitor curat”, pentru perioada 01.01.2021 – 30.04.2021”, se spune în Dispoziția pe care apare ștampila primăriei și semnătura primarei Angela Zaporojan. Primara își asuma și „controlul îndeplinirii prezentei dispoziții”.

Documentul publicat de Cașu și Cebanu

Cașu și Cebanu susțin că dispoziția primarei de Colonița ar fi contrară legii. „Legea privind sistemul unic de salarizare prevede exhaustiv – se acordă spor pentru participare în proiecte de dezvoltare finanțate din surse externe!!! Primarul cu depășirea atribuțiilor de serviciu și ignorând prevederile legislației referitor la premii, își acordă ei personal această primă”, a scris pe facebook consilierul municipal Ion Ceban.

Contactată de ZdG, Angela Zaporojan afirmă că dispoziția semnată de ea nu a intrat în vigoare și că ea a vrut doar să consulte opinia curatorului de la Cancelaria de Stat. De asemenea, afirmă Zaporojan, ideea de a-și acorda un supliment la salariu nu a fost a ei, ci a consilierilor locali.

„Eu activez ca primar în trei mandate, am scris proiecte de zeci de milioane, niciodată nu am luat nicio capicuță, cum nu am luat nici acum. Dar a fost discuția, echipa de consilieri a zis: „doamnă primar, iată recent am câștigat un proiect la Ministerul Mediului (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, n.r.), de ce dvstră nu vă remunerați?” Pentru că, de fapt, numai eu scriu proiecte. Zic: „Nu știu, nu am făcut niciodată acest lucru, dar am să mă consult cu Cancelaria de Stat”. Cu Cancelaria de Stat avem o înțelegere – când se face un proiect de decizie, se transmite, ei îl verifică, îl trimit înapoi, noi îl modificăm, îl rectificăm și după aceea se plasează în Registrul Actelor Locale. El capătă valoare juridică, se achită și așa mai departe. Astăzi eu nu am ridicat nicio copeică. Eu am întrebat Cancelaria cum poate să apară în vizorul la toți această dispoziție care a fost doar o întrebare.

Astfel de hârtie a fost ștampilată și semnată de mine, dar nu a fost pentru a fi pusă în aplicare, cu toate că astfel de dispoziție nu este contrară legii. Eu n-am pus-o în aplicare, eu nu am ridicat nicio copeică și ea nu a fost publicată în Registru. Scopul a fost s-o pregătesc, să văd, s-o prezint la Consiliu și să spun că uite, e posibil peste o lună, peste un an sau peste 10 ani sau nu-i posibil deloc. A fost o consultare dacă e corect formată. Atât. Nu poți să învinuiești un om de ceea ce nu a făcut, de ceea ce nu este act juridic”, susține Angela Zaporojan.

Întrebată dacă faptul că și-a atribuit cu propria-i semnătură acest supliment nu ar reprezenta un potențial conflict de interese, primara afirmă că legea-i permite să-și acorde astfel de stimulări.

„Nu este conflict. Legea de doi ani ne permite să facem lucrul acesta, chiar cu semnătura mea. Credeți-mă că am consultat legea. Primarul poate. De doi ani de zile prin dispoziția sa primarul poate să-și pună orice. Nu este conflict de interese”, ne-a spus primara.

Angela Zaporojan este primară a satului Colonița la al treilea mandat. Prima dată a fost aleasă în funcție din partea Partidului Liberal Democrat (PLDM). În 2018 a aderat la Partidul Democrat (PDM), iar în 2019 a candidat și a fost aleasă pe listele Partidului Socialiștilor (PSRM).

În iulie 2020 Autoritatea Națională de Integritate constata că Angela Zaporojan a incălcat regimul juridic al conflictelor de interese angajând-o pe fiica sa în funcția de bibliotecară. ANI a solicitat încetarea înainte de termen a mandatului de primar, însă Angela Zaporojan a contestat actul în instanță, dosarul fiind încă pe rol. În decembrie 2020, aflat în ultimele zile de mandat, Igor Dodon a decorat-o pe Angela Zaporojan cu medalia „Meritul Civic”.