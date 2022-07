Președinta Sandu, după ședința CNIE: „Integrarea europeană a R. Moldova este programul nostru de țară, trebuie să muncim împreună pentru a avansa pe acest drum”

Președinta Maia Sandu a susținut miercuri, 13 iulie, un briefing de presă, în care a anunțat principalele subiecte discutate în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE).

Potrivit șefei statului, membrii CNIE au discutat despre pașii pe care îi vor face în continuare autoritățile în parcursul nostru european, după obținerea de către R. Moldova a statutului de țară candidată la UE, precum și despre implicarea mai activă a societății civile, a mediului de afaceri și a altor actori în coordonarea procesului de integrarea țării noastre.

„Astăzi am convocat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană care va coordona eforturile autorităților R. Moldova pe parcursul nostru european. Integrarea europeană este cel mai important proiect național al generației noastre. Am pornit pe acest drum ghidați de așteptările oamenilor pentru a le oferi cetățenilor noștri perspectiva unui trai mai bun acasă, în țara noastră. Acest proiect vizează eforturile instituțiilor statului, ale societății civile, ale comunității de afaceri, dar și ale cetățenilor, care trebuie să acționeze împreună pentru a schimba în bine, pas cu pas, fiecare aspect al vieții în R. Moldova.

(…) În ședința de astăzi, Comisia Națională pentru Integrare Europeană a pus în discuție pașii ce trebuie întreprinși în parcursul nostru european, dar și în implicarea mai activă a societății civile, a mediului de afaceri și a altor actori în coordonarea procesului de integrare europeană. Pașii următori în parcursul european al țării țin de soluționarea condiționalităților privind statutul de țară candidată, formulate în opinia Comisiei Europene din 17 iunie. Acestea vizează mai multe domenii: reforma justiției și combaterea corupției, funcționarea legilor și eliminarea influențelor oligarhice asupra sistemului economic, politic și mass-media, îmbunătățirea legislației electorale, precum și reforma administrației publice.

Domeniile menționate de Comisia Europeană sunt cele pe care dorim să le îmbunătățim și noi, pentru a consolida instituțiile statului și a întări capacitatea acestora de a funcționa eficient în interesul cetățeanului. Am discutata toate aceste aspecte în cadrul ședinței de astăzi. (…) Am convenit pașii care urmează să-i întreprindă instituțiile de stat în fiecare din aceste domenii pentru a îndeplini condiționalității formulate de Comisia Europeană. Am desemnat instituțiile și personale responsabile pentru fiecare acțiune în parte, am stabilit mecanismul de coordonare și raportare a progreselor pe aceste subiecte. Realizarea acestor pași în termenele agreate va permite R. Moldova să avanseze înspre deschiderea negocierilor de aderare. (…) Planul de acțiuni care va conține pașii concreți de reformare în toate domeniile are sunt identificate de Comisia Europeană va fi adoptat, finalizat, până la sfârșitul lunii iulie. Acest document va fi consultat pe larg cu societatea civilă și alți actori implicați în acest proces.

(…) Comisia Națională pentru Integrare Europeană se va convoca cu regularitate pentru a monitoriza realizarea acțiunilor agreate și pentru a puncta progresele obținute. În funcție de necesitățile care pot apărea pe parcurs, componența comisiei poate fi modificată. Integrarea europeană a R. Moldova este programul nostru de țară de aceea trebuie să muncim împreună pentru a avansa pe acest drum”, a declarat președinta țării Maia Sandu.

Decretul privind constituirea Comisiei naționale pentru integrare europeană a fost semnat de președinta Maia Sandu în aprilie 2022. Potrivit Președinției, Comisia va coordona eforturile de pregătire a realizării obiectivului național de integrare europeană, inclusiv implementarea reformelor asumate de țara noastră prin angajamentele față de Uniunea Europeană. Comisia națională pentru integrare europeană este prezidată de președinta Maia Sandu.

R. Moldova a înaintat cererea de aderare la Uniunea Europeană (UE) pe 3 martie 2022. Documentul a fost semnat de președinta Maia Sandu, prim-ministra Natalia Gavrilița și președintele Parlamentului Igor Grosu. Ulterior, R. Moldova a primit și completat chestionarul ce a constituit un punct de plecare pentru ca Uniunea Europeană să decidă cu privire la aderarea R. Moldova.

Consiliul European a acordat R. Moldova joi, 23 iunie, statutul de țară candidată pentru aderarea la UE. Obținerea acestui statut nu oferă calitatea de stat membru al UE, întrucât cea din urmă presupune parcurgerea unei proceduri complexe. Abia după ce îndeplinesc condițiile de aderare, țările candidate trebuie să aplice legislația europeană în toate domeniile.

Obținerea statutului de stat candidat reprezintă o etapă importantă în procesul de aderare la UE și se acordă de toate cele 27 de state membre ale UE care decid unanim.

