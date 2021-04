DOC/ Președinta R. Moldova, Maia Sandu, și-a prezentat raportul de activitate pentru 100 de zile

Șefa statului, Maia Sandu, a prezentat vineri, 2 aprilie, raportul detaliat al activității sale la 100 de zile de când a fost învestită în funcția de președintă a R. Moldova.

Raportul de activitate pentru 100 de zile conține trei priorități: „Președinția în slujba oamenilor. Scoatem țara din criză, din izolare și din corupție”, precum și 44 de acțiuni pe care președinta le-ar fi îndeplinit.

„R. Moldova are nevoie urgentă de ieșirea din criza sanitară și economică, de acțiuni reale împotriva hoților și curățarea instituțiilor de clanuri corupte și de crearea unor relații strânse cu partenerii internaționali, cu țările vecine, cooperare care să ne ajute să ne dezvoltăm și modernizăm. Am spus că voi munci pe aceste trei direcții în campania electorală și din prima zi de la intrarea în exercițiul funcției de Președinte am depus eforturi pentru a scoate țara noastră din criză, din izolare și din corupție.”, se arată în raport.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține că în această perioadă a venit cu soluții anticriză și a găsit sprijin în lupta cu pandemia.

„Vaccinuri pentru Moldova. Am pornit procesul de vaccinare și am obținut resurse financiare și donații pentru a ajuta sistemul de sănătate, agricultorii și economia. Am început campania de vaccinare, datorită donației oferite în urma discuțiilor avute cu Președintele României, Klaus Iohannis. Vaccinarea personalului medical din prima linie a început la 2 martie, odată cu primirea de către Republica Moldova a primului lot de 21.600 de doze de vaccin. Pe 4 martie R. Moldova a primit primul lot de vaccin gratuit pe platforma COVAX. Suntem prima țară din Europa care a beneficiat de un asemenea ajutor prin această platformă, datorită sprijinului și deschiderii imense a Uniunii Europene și a discuțiilor purtate cu conducătorii OMS și ai instituțiilor-cheie din UE. Primul lot primit prin COVAX era constituit din 14.400 de doze de vaccin AstraZeneca.

După discuțiile purtate cu conducerea companiei Pfizer, pe 19 martie în Moldova au ajuns alte 24.570 de doze de vaccin împotriva COVID-19, prin intermediul platformei COVAX. Am reușit să continuăm procesul de vaccinare datorită faptului că pe 27 martie Moldova a primit ce-a de-a doua tranșă din donația României, constând din 50.400 de doze de vaccin. Am inițiat discuții cu partenerii internaționali pentru a obține ajutor în achiziționarea mai rapidă și la preț mai bun a vaccinurilor necesare pentru toată populația. Am trimis peste 30 de scrisori către liderii altor state pentru a solicita ajutor cu doze de vaccin pentru cetățenii noștri”, se arată în raport.

Foto: presedinte.md

Totodată, Maia Sandu susține că a obținut donații pentru sistemul de sănătate.

„Am reușit să reactivăm cu sprijinul liderilor UE Mecanismul de protecție civilă al UE, prin care am putut obține donații semnificative de echipamente medicale și de protecție pentru spitale și personal medical. Am primit ajutor umanitar, pe 13 și 19 februarie, pentru sistemul de sănătate din partea Cehiei în valoare de 1.34 de milioane de euro și din partea României în valoare de peste 2 milioane de euro. La 10 martie Moldova a primit 300 de concentratoare de oxigen, 1200 de pulsoximetre, 5 ventilatoare pentru respirație asistată. Suntem recunoscători Uniunii Europene, Guvernului Germaniei și OMS – această donație vine într-o perioadă foarte grea pentru spitalele noastre.

Am primit două donații pentru sistemul de sănătate din partea NATO, în valoare totală de aproape 500.000 USD. Pe 24 februarie Moldova a primit 25.000 de costume de protecție și pe 29 martie – încă 100.000 de măști FFP2 în valoare de 190.000 euro”, susține șefa statului.

În raportul său de activitate pentru 100 de zile, Maia Sandu indică că a obținut ajutoare pentru economie, agricultori și oameni nevoiași.

„Am semnat la 22 februarie cu Uniunea Europeană Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Comisia Europeană privind „Contractul de Reziliență COVID-19 pentru R. Moldova”. În urma semnării acestui acord, țara noastră va primi un ajutor de 15 milioane de Euro, care urmează a fi debursat în următoarele luni și care ne va sprijini în eforturile de combatere a efectelor pandemiei. Am obținut ajutor umanitar din partea României pentru agricultorii noștri care au suferit în urma secetei din 2020, constând din 6.000 de tone de motorină.

Am reușit să pornim creditarea dedicată a producătorilor agricoli de către unele bănci, în urma discuțiilor organizate pe platforma prezidențială cu reprezentanții sistemului bancar și ai agricultorilor din Moldova pentru identificarea celor mai bune soluții de susținere a domeniului agricol. Pe 12 martie am transmis Guvernului un plan de acțiuni imediate care să ajute economia pe timp de criză – măsuri care să permită întreprinderilor mici și agricultorilor să acceseze mai ușor resursele financiare necesare, cu ajutorul fondului de garantare a creditelor. Conform acestui plan, fondul de garantare va crește până la peste 1,5 mlrd de lei. De asemenea, încă de la începutul lunii februarie am cerut Guvernului să simplifice mecanismul de accesare a indemnizației de șomaj pentru oamenii care și-au pierdut locul de muncă din cauza crizei economice…”, susține președinta Sandu.

Foto: presedinte.md

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține că a scos Moldova din izolare internațională și a început restabilirea relațiilor cu partenerii statului.

„La 29 decembrie Președintele României, Klaus Iohannis, a efectuat o vizită la Chișinău. A fost semnată o Declarație comună care a pus bazele unei cooperări mai strânse între cele două țări. În cadrul acestei vizite, Președintele Iohannis a anunțat un pachet de sprijin pentru Republica Moldova: donația de 200.000 de doze de vaccin, ajutor pentru agricultori de 6.000 de tone de motorină, asistență în lupta cu pandemia prin medicamente, echipamente, extinderea domeniilor de cooperare.

În prima lună de la intrarea în funcție, am mers într-o vizită la Kyiv, unde am reușit să restabilesc relațiile la nivel de președinți cu țara vecină, după 5 ani de îngheț pe această dimensiune. Am avut 3 întâlniri importante – cu Președintele Volodymyr Zelenskyy, cu Președintele Radei Supreme a Ucrainei, Dmytro Razumkov, și cu Prim-ministrul Ucrainei, Denis Shmygal (…) Am avut o vizită productivă la Chișinău din partea Președintelui Consiliului European, Charles Michel, care a consolidat cooperarea noastră cu instituțiile UE și a confirmat sprijinul pe care Uniunea Europeană îl acordă cetățenilor noștri”, se arată în raport.

Foto: presedinte.md

De asemenea, șefa statului mai spune că în această perioadă a reușit să inițieze „procese ireversibile de curățare a instituțiilor și acțiuni pentru asigurarea unei justiții independente”.

„Pe 29 martie am sesizat Curtea Constituțională pentru constatarea circumstanțelor constituționale de dizolvare a Parlamentului. La câteva zile de la învestire am inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare pentru a afla care sunt soluțiile deputaților pentru rezolvarea problemelor cetățenilor. Am purtat consultări și cu specialiști în drept constituțional și organizații în domeniul respectării statului de drept, pentru a asculta opiniile lor în vederea ieșirii din criza politică. Parlamentul actual s-a împotrivit să învestească un Guvern profesionist și nu a oferit o soluție viabilă pentru asigurarea guvernării. Oamenii au nevoie de un stat funcțional, au nevoie de un Parlament responsabil care să învestească și să sprijine un Guvern stabil și competent.

Am solicitat Parlamentului reexaminarea Legii nr. 204 din 26 noiembrie 2020 și completarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 cu elemente-cheie ce ar asigura o reformă reală a justiției (…) Am redus cheltuielile curente ale instituției prezidențiale cu cel puțin 20% și planul de achiziții cu 2.2 milioane de lei. Cheltuielile lunare ale instituției vor fi publicate trimestrial pe site. Am eliberat din funcție conducerea Serviciului de Protecție și Pază de Stat și am numit un director adjunct care a inițiat mai multe anchete și a depus o serie de sesizări la Procuratura Generală pentru investigarea unor posibile ilegalități și cazuri de corupție”, se mai arată în raport.

Foto: presedinte.md

Pe 24 decembrie 2020, la Palatul Republicii a avut loc ceremonia de învestire a Maiei Sandu în funcția de președintă a R. Moldova.

Pe 10 decembrie 2020, Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie și a validat mandatul președintei R. Moldova, Maia Sandu.

Maia Sandu a obținut cele mai multe voturi în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, organizat pe 16 noiembrie. Este prima femeie președintă a R. Moldova.