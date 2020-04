Pe timp de criză pandemică, Diacov propune ca președintele țării să fie ales de Parlament: Reacția opoziției

Pe timp de Situație de Urgență în țară provocată de pandemia de COVID-19, președintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, propune revenirea la alegerea președintelui țării de către Parlament. Diacov își motivează inițiativa prin faptul că ,,va fi imposibil să avem o campanie electorală normală pe fundalul nenorocirilor ce ne așteaptă”.

Deși până la alegerile prezidențiale ce ar urma să aibă loc în această toamnă mai este timp, iar Republica Moldova se confruntă actualmente cu criza pandemică provocată de răspândirea virusului COVID-19, deputatul Dumitru Diacov vine cu intenția ca șeful statului să fie ales de către Parlament, nu de către popor.

,,Propun să discutăm nu despre amânarea acestor alegeri, ci despre revenirea la alegerea președintelui în Parlament. Liderii partidelor trebuie să lupte pentru executiv, pentru funcția de prim-ministru și posibilitatea de a realiza programul electoral al partidului, dar și pentru dreptul de a forma majoritatea parlamentarș, care asigură cu acte normative activitatea guvernului”, a scris Dumitru Diacov pe pagina sa de Facebook.

Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, se arată indignat că pe fonul crizei pandemice prin care trece R. Moldova, se discută despre alegerile prezidențiale.

,,Președintele trebuie ales de popor. Și punct. Dar discuțiile despre alegerile prezidențiale trebuie lăsate pentru mai târziu, acum este prioritar să facem tot posibilul ca să trecem peste pandemia care a cuprins lumea întreagă. Și în general, mi se pare extrem de grav că în aceste zile foarte tragice unii oameni au timp și energie ca să se gândească la alegerile prezidențiale”, a declarat Sergiu Litvinenco pentru Ziarul de Gardă.

Deputatul din grupul Pro Moldova, Sergiu Sîrbu, susține că se ,,pregătește terenul”. Parlamentarul mai susține că modificarea Constituției ar fi imposibilă în perioada rămasă până la desfășurarea scrutinului prezidențial.

,,Dar iată o revizuire a Constituției prin intermediul Curții Constituționale… Cine știe, dar simt că anume acest scenariu se pregătește în caz de așa numita „situazioni di torba totale” (jargon din liceu) pentru actuala putere. Haideți să așteptăm un pic și s-o vedem și pe asta!”, punctează Sîrbu.

De menționat că la mijlocul lunii decembrie 2019, atunc când coaliția PDM-PSRM încă nu era formalizată, Igor Dodon și Zinaida Greceanîi au făcut declarații pentru presă după ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unde au infirmat precum că socialiștii intenționează să schimbe Constituția, astfel încât președintele să fie ales de Parlament și nu de către popor.

,,Noi categoric suntem împotriva modificării Constituției. Președintele trebuie să fie ales de către poporul Republicii Moldova. Când eram în opoziție, noi am pledat pentru alegerea președintelui de către tot poporul, am colectat pentru asta și semnături, am ajuns la etapa în care putem să realizăm acest lucru deja a doua oară, dar deja cu forțe mai mari”, a declarat Zinaida Greceanîi, la data de 17 decembrie 2019.