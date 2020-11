Năstase, despre rezultatul obținut la prezidențiale: Știu să învăț din înfrângeri, știu să mă ridic, să analizez ce am greșit

Liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a comentat rezultatul pe care l-a obținut în cadrul alegerilor prezidențiale. Politicianul susține că acest scrutin a demonstrat tuturor că R. Moldova vrea o schimbare și că acest rezultat pun bazele unui nou început. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.

„Acest scrutin ne-a demonstrat tuturor că R. Moldova vrea o schimbare. Prin acest rezultat foarte bun pentru partida pro-europeană se bun bazele unui nou început. Este o victorie importantă a dreptei, a forțelor pro-europene, democratice și progresiste. Este un vot dat nu doar în favoarea schimbării ci și împotriva actualului președinte și a guvernării sale.



Cert este că Platforma DA își va revedea abordările. Personal am tras niște concluzii pentru mine dar și partidul. Vom fi mult mai determinați, mult mai asumați în ceea ce facem, astfel încât fundamentul pe care ne-am construit să fie bazat pe dezvoltare, de asumare și de acțiune, iar la următoarele alegeri parlamentare să fie unul mai bun decât acesta pe care l-am obținut în acest scrutin. Trebuie să ținem cont de conjuctură, oamenii și-au canalizat voturile într-o direcție.



Este o cădere. Viața unui politician nu este doar din succese, este și din înfrângeri. Mi s-a mai întâmplat. Eu știu să învăț din înfrângeri, știu să mă ridic, să analizez ce am greșit. În ceea ce privește acest scor eu mi-l asum în totalitate. Nu am tendința să dau vina pe cineva, indiferent de circumstanțe”, a declarat Năstase.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale(CEC), după numărarea a 100% din sufragii, Andrei Năstase a obținut 43.924 de voturi, adică 3,26%.