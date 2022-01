Mesajul Maiei Sandu cu ocazia Zilei Naționale a Culturii și Ziua nașterii lui Mihai Eminescu: „Țările mici nu sunt în mod obligatoriu culturi mici”

La 15 ianuarie, în R. Moldova este sărbătorită Ziua Naţională a Culturii. Evenimentul este prilejuit de ziua de naştere a marelui Mihai Eminescu. Cu această ocazie, politicienii, locuitorii capitalei și oaspeții țării au depus flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor. Cu un mesaj de felicitare a venit și președinta R. Moldova, Maia Sandu.

„Ziua Națională a Culturii, Ziua nașterii lui Mihai Eminescu, este ziua pe care ar trebui să o sărbătorim, prin muncă, efort, talent, curaj și dăruire, întregul an. Nu există doar o zi a culturii, există cultura fiecărei zile, cultura fiecărui gest, a fiecărui gând, a fiecărui act și a fiecărui moment trăit. Cultura nu e numai spectacol, balet, ie sau colind; cultura e felul în care ne înțelegem pe noi înșine, felul în care îl înțelegem și îl acceptăm pe celălalt, felul în care vorbim și ne comportăm cu cei din jurul nostru, felul în care ne înțelegem potențialul și prezentăm această unicitate lumii întregi.

Totodată, președinta anunță că a acordat mai multe titluri onorifice și Medalia „Mihai Eminescu” mai multor oameni de cultură.

„Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, marcată pe 15 ianuarie la Chișinău și București, am acordat mai multor oameni de cultură din țara noastră Medalia „Mihai Eminescu” și diverse titluri onorifice. Am făcut-o în semn de apreciere pentru creatorii care rămân fideli artei în timpurile deloc simple de azi și pentru devotamentul lor față de profesie. La fel, pentru păstrarea și perpetuarea tradițiilor și culturii găgăuze, am conferit titlul de „Colectiv Artistic Emerit” Ansamblului de cântece și dansuri populare „Diuz-Ava” din orașul Comrat”, a scris președinta pe pagina sa de facebook.