Membrii Guvernului au fost testați pentru Covid-19 după ce un medic de la IGSU, cu care au interacționat, a fost infectat. Rezultatele testelor

Rezultatele testelor pentru Covid-19 în cazul Cabinetului de miniștri în frunte cu Ion Chicu, dar și cele ale aparatului premierului R. Moldova, efectuate marți, 31 martie, într-un laborat privat din capitală sunt negative. Niciun membru al echipei guvernamentale nu este contaminat cu noul coronavirus. Confirmarea vine de la premierul Chicu, care, în cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune, a explicat de ce membrii Guvernului de la Chișinău s-au testat la privat, deși anterior responsabilii de la ministerul Sănătății nu recomandau efectuarea testelor pentru noul coronavirus în laboratoarele private din R. Moldova.

„Am contactat una dintre companiile private care oferă aceaste servicii. Am achitat fiecare costul acestui test. Dimineața ne-au fost prelevate aceste probe și am făcut testele. (…) Rezultatele sunt, slavă Domnului, negative la toată echipa”, a declarat premierul Chicu, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1.

Premierul R. Moldova, Ion Chicu, susține că decizia de a fi testată întreaga echipă guvernamentală a fost luată după ce autoritățile au anunțat că un medic din cadrul Inspectaratului General pentru Situații de Urgență, care a interacționat cu membrii Comisiei Situații Excepționale, a fost testat pezitiv pentru Covid-19.

„Noi petreceam până vineri ședințele la IGSU. Miercuri sau joi am fost informați că medicul de la IGSU este confirmat pozitiv, iar noi am interacționat cu el, fie prin a doua sau a treia persoană și a venit recomandarea să verificăm dacă nu sunt persoane contaminate din cercul echipei guvernamentale. Am luat decizia să facem acest test, nu ne-am dus și nu am solicitat ANSP-ul pentru că este mare solicitare pentru ANSP. Am contactat una dintre companiile private care oferă aceaste servicii”, a mai declarat Chicu.