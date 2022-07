Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, și procurora-șefă europeană, Laura Codruța Kovesi, susțin marți, 12 iulie, o conferință de presă comună.

LIVE TEXT:

Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco:

„În primul rând, mă bucur să vă salut în R. Moldova. Vizita dvs. este extrem de importantă pentru țara noastră. Această vizită este și mai valoroasă în contextul în care R. Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru aderarea la UE. Suntem interesați de experiența dvs. la Parchetul European. Ne dorim ca și la Chișinău să avem un sistem de instituții de luptă împotriva corupției care să fie funcțional și să reziste tuturor atacurilor la care va fi supus (…). Recent, a fost numită o nouă șefă a Procuraturii Anticorupției, care vine dinafara acestui sistem. Vreau să remarc că în ultima perioadă, organele de drept din țară au efectuat mai multe acțiuni în lupta împotriva corupției. De asemenea, în ultima perioadă, au fost supuși investigațiilor, mai multe persoane în privința cărora există suspiciuni de integritate (…). În cadrul discuției cu doamna procuroră am discutat despre reforma CSJ, evaluarea externă, proiectul de lege care face posibilă condamnarea persoanei care se eschivează de lege. Vreau să salut semnarea unui acord de cooperare dintre PG și Parchetul European care va avea loc mâine. Deschiderea pe care ne-o arătați astăzi ne arată faptul că mergem într-o direcție corectă”, a declarat Litvinenco.

Procurora-șefă europeană, Laura Codruța Kovesi:

„Parchetul European a început să funcționeze vara trecută. În primul an de activitate, am înregistrat și analizat peste 4000 de sesizări, am înghețat bunuri provenite din infracțiuni de peste 259 milioane Euro (de 4 ori bugetul Parchetului European), am trimis în instanțe 28 de rechizitorii și am obținut 4 condamnări definitive. Evident, sunt aici pentru a transmite un semnal: Parchetul European este pregătit să ajute autoritățile naționale din Republica Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană. Desigur, în limitele competențelor, expertizei noastre și a mandatului nostru. Un prim pas concret este semnarea în cursul zilei de mâine a unui acord de cooperare cu Parchetul General al republicii Moldova.

În calitate de țară candidată, Moldova va primi finanțări considerabile pentru Bugetul Uniunii Europene în anii următori. Este responsabilitatea noastră comună să urmărim posibilii fraudatori cu cea mai mare determinare și eficiență, în limitele noastre de competență. Trebuie să detectăm mai bine fraudele care să aducă atingere intereselor financiare ale intereselor Uniunii Europene și să facă schimb de informații în calitatea partenerilor. Astăzi am avut întâlniri cu doamna Maia Sandu, președintele Moldovei, doamna Natalia Gavrilița prim ministru și domnul Sergiu Litvinenco, Ministrul Justiției.

Am discutat dacă modelul Parchetului European poate fi o sursă de inspirație pentru posibile reforme sau măsuri organizatorice mai ample. O sugestie din partea mea a fost nu doar să existe o cooperare cu Parchetul European, dar totodată să se inițieze procesul de armonizare a legilor moldovene cu cele europene, mai precis legislația privind prevenirea și combaterea corupției și a fraudei la interesele financiare ale Uniunii Europene. În cursul zilei de mâine mă voi întâlni și cu responsabilitatea de coordonare a asistenței Uniunii Europene, procurorii în domeniul combaterii corupției și crimei organizate, reprezentanți ai autorităților de aplicare a legii în materie de corupție și spălarea banilor, precum și cu organizarea ale societăților civile active în domeniul combaterii corupției.

Nu am venit aici să dau lecții. Am venit să împărtășesc din experiența mea de procuror, în calitate de reprezentant al unui organism al Uniunii Europene și în calitate de cetățean al Uniunii Europene din România. În această calitate, dați-mi voie să împărtășesc câteva reflecții generale cu dumneavoastră. Procesul de aderare la Uniunea Europeană este deseori prezentate în termeni tehnici. Armonizare legislativă, negociere de capitole, aliniere la standarde europene, reforme structurale. Toate acestea văzute ca un mijloc de realizare a unui scop: membru-un club exclusivist cu multe beneficii. Cred că aceasta este o concepție greșită. A deveni membru al Uniunii Europene înseamnă a fi parte a unei comunități de popoare și valori. În esență, înseamnă adeziunea la un model de civilizație. Declari că vrei să fii stăpânul destinului tău. Aceasta cere multe sacrificii și asumarea responsabilității.

Deveniți membru al Uniunii Europene nu pentru ca este atractiv dar pentru ca să vrea ceva pentru voi. Nu pentru că vă puteți să fiți alături de europeni, ci pentru că vă simțiți voi înșivă europeni. Înțelegerea acestui lucru poate schimba modul în care abordați procesul de aderare la Uniunea Europeană. Tot ce veți face pentru a deveni membru al Uniunii Europene faceți pentru voi și nu pentru a răspunde așteptărilor altcuiva”, a declarat Kovesi.

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, efectuează în perioada 12-14 iulie o vizită în R. Moldova.

Oficialul european a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministra Natalia Gavrilița, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco.

Laura Codruţa Kovesi a ocupat funcția de procuroră-șefă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din România din 2013 până în 9 iulie 2018. Înainte de această funcție, Kovesi a fost procuroră la Sibiu și procuroră generală a României. La data numirii, în 2006, Kovesi a fost prima femeie și cel mai tânăr procuror general din istoria României. Ea este, de asemenea, după decembrie 1989, singurul procuror general care și-a dus mandatul până la capăt

