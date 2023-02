LIVE Declarațiile prim-ministrei Natalia Gavrilița după informațiile precum că Guvernul ar urma să demisioneze

Prim-ministra Natalia Gavrilița susține vineri, 10 februarie, un briefing de presă, după informațiile precum că Guvernul ar urma să demisioneze.

„(…) În ciuda crizelor multiple cu care s-a confruntat țara, progresele noastre au fost apreciate foarte înalt. Am convenit asupra acțiunilor ce urmează să le realizăm pentru a lansa, până la finele acestui an, negocierile de aderare al UE. Oamenii din țara noastră merită să se bucure de toate beneficiile integrării în UE de care au fost lipsiți timp de 30 de ani. Locuri de muncă cu salarii decente, educație și servicii de sănătate de calitate, infrastructură dezvoltată și cel mai important – siguranța în ziua de mâine. La Bruxelles am avut întâlniri cu președinții Comisiei Europene, a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, cu vicepreședinți, comisari și europarlamentari. Ca de fiecare dată m-am convins că R. Moldova are mulți prieteni la Bruxelles și suntem așteptați în UE cu brațele deschise.