LIVE/ Declarațiile președintei R. Moldova după ședința CSS privind securitatea energetică: Oamenii R. Moldova nu sunt singuri în fața acestei crize

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține declarații de presă joi, 28 octombrie, după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul securității din sectorul energetic. În cadrul ședinței CSS a fost examinată situaţia privind securitatea energetică a țării și au fost audiate instituțiile relevante în acest context.

„Am audiat mai multe autorități despre funcționarea instituțiilor în condițiile crizei energetice cu care se confruntă țara noastră. Am vrut să mă asigur că toate instituțiile statului și-au mobilizat capacitățile pentru a depăși criza. Am solicitat ajutor de la cei mai importanți parteneri de dezvoltare ai R. Moldova și am primit asigurări că oamenii R. Moldova nu sunt singuri în fața acestei crize. Țara noastră are mulți prieteni”, a declarat Maia Sandu.