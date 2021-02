LIVE/ Dezbateri în Parlament, după ce premierul desemnat a prezentat programul de guvernare. Urmează votul de încredere al deputaților

La Parlament se desfășoară joi, 11 februarie, ședința Parlamentului în cadrul căreia căreia premierul desemnat, Natalia Gavrilița, urmează să-și prezinte echipa și programul de guvernare și să solicite votul de încredere al deputaților.

UPDATE: 14:07 Deputatul PAS, Lilian Carp, la tribuna Parlamentului: „Noi am spus foarte clar că ne dorim alegeri anticipate și unii tot așa au declarat, dar am văzut astăzi alte acțiuni pe care le-au întreprins aceștia. Noi suntem consecvenți și am spus că ne dorim aceste alegeri anticipate. De ce? Fiindcă vrem să scoatem „opagaurile” politice din Parlament”.

UPDATE: 13:58 Andrian Candu, la tribuna Legislativului: „Astăzi, în Parlament nu trebuie să ne dăm lecții de moralitate și de cinism, și să ne arătăm unul pe altul cu degetul. Am înțeles că deja există semnături pentru un alt candidat, pentru o altă guvernare sau un al Guvern. Aud tot mai des că trebuie să mergem la anticipate. Poftim? Cu Usatîi în Parlament? “.

UPDATE: 13:05 Se dă citire raportului Comisiei juridice și cuvântări.

UPDATE: 11:15 Liderul PDM, Pavel Filip, cere premierului desemnat să solicite cât mai repede votul în plen.

UPDATE: 11:05 Începe runda de întrebări – răspunsuri. Premierul desemnat răspunde la întrebările deputaților.

Liderul Pro Moldova, Andrian Candu: „Ați menționat în CV-ul dvs că ați activat într-un fond de investiții în Marea Britanie. Am remarcat o propunere din programul de guvernare: crearea cadrului legal pentru dezvolatrea pieții financiare și activitatea fondurilor de investiții. Ați putea să detaliați aceste propuneri? Eu cred că sunt foarte bune și aș vrea să le înțeleagă și alții”.

UPDATE: 10:31 Candidata desemnată la funcția de premier, Natalia Gavrilița, este invitată la tribuna Parlamentului să-și prezinte programul de guvernare.

„Guvernul și programul de guvernare pe care îl propun azi urmează a fi susținut de toți oamenii. Dragi cetățeni, vă prezint o echipă de oameni integri. Oamenii își vor țara înapoi, iar schimbarea începe cu un Parlament curat și cu un Guvern dedicat interesului public. Astăzi facem un pas pentru a oferi oamenilor ceea ce își doresc. Partidul PAS și echipa pe care o prezint solicită declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Programul de guvernare cu care am venit azi în fața cetățenilor este unul simplu. Include acțiuni care să miște Moldova în direcția dorită de toți – mai aproape de creșterea salariilor, mai aproape de atragerea investițiilor. În cazul în care vom fi votați, ne asumăm gestionarea crizei economice și pandemice, curățarea instituțiilor statului de oameni corupți. Vom asigura sistemul medical cu toate medicamentele necesare (…) Vom gestiona eficient sistemul medical, pentru ca oamenii să poată accesa tratamente pentru alte boli: pentru boli cronice, pentru intervenții chirurgicale. Vom orienta plățile de ajutor social pentru familiile de copii și bătrâni și vom crește numărul de beneficiari al acestui program pe timp de criză. Vom plasa informații accesibile pentru oameni (…) Vom interzice aplicarea penalităților fără existența unor recomandări în cadrul unui control consultativ. Vom oferi scutiri fiscale și vouchere pentru turismul intern. Vom îmbunătăți legislația în vederea transparentizării modului de finanțare a partidului și a campaniilor electorale, inclusiv vom modifca Codul Penal în vederea înăspririi pedepselor pentru finanțarea ilegală a partidelor și a campaniilor electorale”, a spus Gavrilița.

UPDATE: 10:26 Deputata transfugă Violeta Ivanov a anunțat că, colegii ei din platformă și deputații Partidului Politic Șor „nu vor participa la acest circ”: „Noi deputații Pentru Moldova și Fractiunea parlamentară al partidului Șor vă spunem din start că nu vom asista la acest circ de prost gust, deoarece mereu am dat dovadă de responsabilitate și atitudine și stimăm cetățenii R. Moldova prin fapte concrete”, a spus Ivanov.

UPDATE: 10:22 Audierea privind construcția Arenei Naționale a fost inclusă în ordinea de zi.

UPDATE: 10:16 Vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari solicită audieri privind construcția Arenei Naționale.

„Noi invităm Ministerul Econoimiei și Infrastructurii să investigheze circumstanțele cu privire la construcția Arenei Naționale și invităm Procuratura Generală să ne spună dacă este instrumentat dosar penal pe acest caz”, a spus Slusari.

UPDATE: 10:06 A început ședința Parlamentului. 96 de deputați participă la ședință.

Reprezentanții Partidului Socialiștilor din R. Moldova au emis miercuri seară, 10 februarie, un comunicat de presă prin care au anunțat că deputații PSRM vor participa la ședință. Anterior, liderul socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat că fracțiunea pe care o conduce nu va vota Guvernul Gavrilița.

Despre neacordarea votului de încredere pentru premierul desemnat au anunțat și deputații Platformei DA și PAS.

