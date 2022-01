DOC/ Cadourile protocolare primite de șefa statului în perioada octombrie-decembrie

Reprezentanții Președinției au publicat lista cadourilor protocolare primite de președinta R. Moldova, Maia Sandu, în perioada octombrie-decembrie. Cel mai scump cadou, a cărei valoare de piață constituie 9800 de lei, șefa statului l-a primit de la președintele delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-R. Moldova, eurodeputatul Siegfried Mureșan, în cadrul unei întrevederi.

Toate cadourile pe care președinta Maia Sandu le-a primit în perioada respectivă au fost trecute în proprietatea aparatului președintelui R. Moldova.

Două bastoane trekking, din aluminiu, personalizat; sculptura unui cal mic „Plečnik ‘s Nuk Door Handle”, diametrul 36.5 x 24.3 cm – reproducerea mânerului de bronz care împodobește ușa principală a Bibliotecii Naționale și Universitare, Ljubljana, Slovenia; vază din ceramică lăcuită, încrustată cu coajă de ou, lucrată manual de renumitul pictor vietnamez, Nguyen Nhu Quang; tablou-portret personalizat în ramă; stilou cu peniță, decorat cu cristale de Boemia; carte „Regenerative Agriculture. What’s missing? What do we still need to know?”, David Dent, Boris Boincean, editors, sunt câteva dintre cadourile pe care le-a primit șefa statului în perioada octombrie-decembrie.

Maia Sandu a fost învestită în funcția de președintă a R. Moldova, pe 24 decembrie 2020, după victoria sa în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, de pe 15 noiembrie 2020.