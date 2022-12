Autoritățile de la Moscova au comentat anunțul autorităților de la Chișinău de a acționa în judecată concernul rus „Gazprom”

Moscova îndeamnă R. Moldova să se abțină de la „politizarea problemelor de cooperare bilaterală”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, comentând intenția autorităților de la Chișinău de a acționa în judecată concernul rus „Gazprom” pentru neexecutarea contractului de furnizare a gazelor naturale.

Viceprim-ministrul Andrei Spînu a declarat anterior că Chișinăul va acționa în judecată compania rusă pentru neexecutarea contractului, menționând că autoritățile vor cere „inclusiv despăgubiri colaterale”. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a calificat declarația lui Spînu ca fiind „nefondată”.

Zilele trecute, viceprim-ministrul Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a afirmat că Chișinăul va acționa în judecată concernul rus „Gazprom” pentru neexecutarea contractului, menționând că autoritățile vor cere „inclusiv despăgubiri colaterale”. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Deutsche Welle.

Întrebat dacă există vreun document semnat prin care compania „Gazprom” își dă acordul ca Chișinăul să cedeze tot gazul Tiraspolului, Andrei Spînu a declarat că nu există un astfel de document.

„ (…) Gazprom poate face orice. În ultimul an ei ne-au demonstrat că sunt capabili de orice. Când mă întrebați ce poate face Gazpromul, eu nu am răspuns. Ei au tăiat gazul la toată Europa. Au închis gazul bulgarilor, italienilor, germanilor. Au închis robinetul spre Ucraina, au deconectat Polonia, Finlanda (…). Că o să ne trimită o scrisoare în care ne vor mai cere ceva – asta se poate întâmpla oricând, indiferent ce am decide noi. Acțiunile lor au depășit cadrul economic și comercial. Dar să ne ceară să achităm gazul consumat de cei din stânga Nistrului nu pot. Este reglementat prin contract consumul de pe malul stâng și consumul de pe malul drept al Nistrului. Nimeni de la Chișinău nu va accepta vreodată să achite gazul consumat în stânga Nistrului.