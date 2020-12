ANI s-a autosesizat cu privire la banii achitați de fostul șef SIS, Vasile Botnari, în dosarul profesorilor turci. Inspectorii urmează să afle proveniența celor 145 de mii de euro

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) s-a autosesizat de două ori cu privire la banii achitați de fostul director al Serviciului de Informație și Securitate (SIS), Vasile Botnari, în cazul dosarului expulzării celor 7 profesori turci.

Fostul director al SIS, Vasile Botnari, singurul figurant în dosarul privind expulzarea celor 7 profesori turci de la Liceul Orizont din capitală, care în luna septembrie, anul curent, a fost condamnat cu suspendare, a plătit 125 de mii de euro prejudicii pe care le-a adus R. Moldova profesorilor turci extrădați și a mai achitat 380 de mii de lei pentru avionul charter care a fost arendat pentru transportarea profesorilor (în total echivalentul a 145 de mii de euro).

Astfel, ANI investighează proveniența banilor pe care i-a achitat Botnari. Aceștia nu se regăsesc în declarația de avere și interese personale ale fostului director SIS.

Într-un interviu pentru Deschide.md, președinta ANI, Rodica Antoci, a declarat că Autoritatea Națională de Integritate s-a autosesizat de două ori pe marginea acestui caz.

„Noi am reușit în 2020 să facem sesizări din oficiu în baza tuturor investigațiilor jurnalistice care țin de competența ANI. Bineînțeles, și pe acest caz m-am sesizat. La prima sesizare am primit un refuz de la inspectorul de integritate ales de sistemul aleatoriu, exact cum primește orice cetățean. Ulterior, după reapariția acestui subiect în presă, am repetat sesizarea pe numelui acestuia, și aștept să fiu informată.

De ce ne-am autosesizat de două ori? Această situație poate fi explicată prin faptul că algoritmul sistemului aleatoriu selectează de fiecare dată inspectori diferiți. Explicația este că, în baza acelorași documente, materiale pe care le are la dispoziție un inspector sau altul, pot lua decizii diferite, fiecare are libertate de a trata existența sau nu a bănuielii rezonabile că este sau nu conflict de interese, este sau nu neconcordanță în declararea averii. Pentru a nu lăsa loc de interpretări am făcut această autosesizare dublă”, a spus Antoci.

Recent, la emisiunea Politica de la TV8, procurorul general Alexandr Stoianoglo se arăta mulțumit de decizia instanței în acest caz și în special, de faptul că Vasile Botnari a întors prejudiciul material. Stoianoglo spunea că Procuratura nu poate investiga de unde a avut fostul șef acești bani și că aceasta ține de competența ANI.

În luna septembrie, anul curent, fostul director al Serviciului de Informație și Securitate (SIS), Vasile Botnari, singurul figurant în dosarul privind expulzarea celor 7 profesori turci de la Liceul Orizont din capitală, a fost condamnat la închisoare cu suspendare, însă abia după o lună, decizia instanței a fost făcută publică de Procurorul General Alexandr Stoianoglo la o emisiune televizată.

La o lună după decizie, Procuratura Generală a emis și un comunicat de presă în care susținea că hotărârea instanței de fond a fost în totalitate secretizată și nu pot oferi mai multe detalii, pasând toată responsabilitatea pe instanță.

De cealaltă parte, magistrații susțineau că nu ei sunt cei care bun bifa secret și că dosarul a venit în instanță deja secretizat.

La 6 septembrie curent s-au împlinit 2 ani de când autoritățile Republicii Moldova au desfășurat o operațiune ilegală prin care 7 profesori turci de la liceul Orizont au fost reținuți și expulzați în Turcia în doar câteva ore. Cu toții au primit sentințe cu închisoarea și sunt încarcerați în închisorile turce. În urma lor, au rămas 7 familii distruse, iar între timp Moldova a fost condamnată la CtEDO și impusă să plătească despăgubiri de 175 de mii de Euro.

Șapte cetățeni turci, profesori la Liceul Orizont din Chișinău și Ceadîr-Lunfa au fost expulzați în dimineața zilei de 6 septembrie 2018 din R. Moldova. Aceștia au fost reținuți în timp ce ieșeau din casă pentru a merge la serviciu. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini foto și video care surprind momentele în care cetățenii străini sunt reținuți.

SIS susținea atunci că aceștia ar avea legături cu o grupare islamistă, grupare despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări. SIS mai scria că persoanele au fost declarate indezirabile de către organele competente şi expulzate de pe teritoriul Republicii Moldova, fără a indica însă cine și când a luat decizia respectivă. Potrivit SIS, instituția a colaborat în acest caz cu serviciile speciale din alte state.

În aceeași zi, toți cei 7 cetățeni turci au fost trimiși cu un charter închiriat de la Air Moldova în Turcia unde ulterior, au fost judecți și condamnați la ani de închisoare.

Știrea a șocat profesorii, părinții și elevii instituțiilor care au cerut eliberare acestora. De asemenea, cazul a căpătat rezonanță internațională. 7 eurodeputați s-au declarat îngrijorați de reținerea acestora și a trimis o scrisoare oficială președintelui Igor Dodon și premierului de atunci, Pavel Filip.

La 11 iunie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a emis o hotărâre prin care declară că R. Moldova a încălcat drepturilor cetățenilor străini care au fost expulzați de pe teritoriul R. Moldova în septembrie 2018. CtEDO a constatat violarea articolelor 5.1 și 8, din Convenția pentru Drepturile Omului.

Astfel, CtEDO a decis că Guvernul R. Moldova va trebui să achite câte 25 de mii de euro pentru cinci dintre cei șapte cetățenii turci, ale căror drepturi au fost încălcate, și care au depus plângeri în fața Curții.

Doi dintre cei șapte angajați ai Liceului „Orizont”, trimiși forțat în Turcia, erau profesori, iar ceilalți cinci dețineau funcții administrative în cadrul instituției de învățământ. Majoritatea dintre aceștia au familii în R. Moldova și copii care dețin cetățenia R. Moldova, iar o parte dintre ei locuiau aici de peste 20 de ani.