Analiza listelor de candidați la funcția de deputat. 25% dintre candidați au participat în scrutinele electorale precedente, iar cei mai mulți candidați experimentați sunt pe lista BeCS

Pe 28 iunie 2021, Comisia Electorală Centrală a aprobat ultimele modificări în listele de candidați ale concurenților electorali. Pe durata campaniei electorale, au fost operate 17 modificări în 12 din cele 22 de liste de candidați. Asociația pentru Democrație Participativă “ADEPT” a analizat toate listele de candidați prin prisma mai multor factori: gen, vârstă, reprezentarea urban-rural, regională și administrativ-teritorială, venitul mediu declarat, experiența politică și traseismul politic.

Factorul de vârstă

În total, pentru funcția de deputat candidează 1790 de persoane, cu vârsta medie de 43 de ani. Cei mai mulți candidați fac parte din grupa de vârstă 36-50 ani – 41%, urmată de grupa de vârstă 18-35 ani – 31% și 28% din grupa de vârstă 51+. Cea mai „tânără” listă de candidați o are Partidul ”Puterea Oamenilor”, având o vârstă medie de 35 de ani. Lista Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BeCS) include candidați cu cea mai mare vârstă medie – 51 de ani. Cei mai tineri candidați au câte 18 ani (4 persoane – PPDA, PPPDA, PRM și PPM), iar cei mai în vârstă – 82 de ani (3 candidați -BeCS, PAS și PPPDA) – toți plasați pe locuri mai puțin eligibile, cu excepția candidatului octogenar de pe lista BeCS, care apare pe poziția 12. Cea mai tânără candidată este Eva Adamean de la Partidul ”Patrioții Moldovei”, iar cel mai vârstnic candidat – Victor Leancă, de la Platforma Demnitate și Adevăr (PPPDA).

Factorul de gen

Toți concurenții electorali au respectat sistemul cotei duble de gen (40% reprezentare pe liste, cu condiția ca la fiecare 10 poziții din listă să se regăsească cel puțin patru femei sau bărbați) la întocmirea listelor de candidați. În total din cei 1790 de candidați, 834 (46.6%) sunt femei și 956 (53.4%) sunt bărbați. Partidul ”Patrioții Moldovei” (PPM) deține întâietate la reprezentarea femeilor pe liste – 60% din cei 55 de candidați sunt femei, în timp ce pe listele Partidului Acțiunii Comune – Congresul Civic (CC) și Partidului ”Democrația Acasă” (PPDA) se regăsesc cei mai mulți candidați bărbați în raport procentual – 59.4%.

Reprezentarea urban-rural

La capitolul reprezentării urban-rural, 74% din numărul total de candidați care luptă pentru fotoliul de deputat vin din mediul urban, iar 26% își au domiciliul în mediul rural. Trei candidați nu au indicat vreo adresă de domiciliu, iar șapte candidați – au domiciliul permanent peste hotarele țării. Majoritatea candidaților care locuiesc în mediul urban sau 44% din toți candidații sunt din municipiul Chișinău și suburbiile acestuia. Cei mai puțini candidați din mediul rural se regăsesc pe listele Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și Partidului ”Patrioții Moldovei”, câte 9% și respectiv 7%. Unicul partid în care predomină candidații din mediul rural (58%) este Partidul ”NOI”.

Reprezentarea regională

Excluzând candidații stabiliți în mun. Chișinău (794 persoane), din perspectiva reprezentării regionale, cei mai mulți candidați vin din regiunea Nord a țării – 388 de candidați, urmată de regiunea Centru – 377 și regiunea Sud – 170 de candidați. Printre candidați sunt 37 de locuitori ai UTA Găgăuzia și 14 din UAT din stânga Nistrului, dintre care cei mai mulți se regăsesc pe lista Partidului Regiunilor din Moldova, cu 9 candidați din UTA Găgăuzia și 4 din regiunea transnistreană.

Reprezentarea administrativ-teritorială

Doar două formațiuni au candidați care reprezintă majoritatea celor 36 de unități administrative teritoriale ale țării. Este vorba de Partidul “Șor” și Partidul Acțiune și Solidaritate, care are pe listă candidați din 31 unități administrative. La capătul opus se află Partidul ”Puterea Oamenilor”, cu 10 unități administrative reprezentate în lista de candidați.

Experiență politică și traseism

La capitolul experienței politice și traseismului, 441 de candidați (sau 25%) au participat în scrutinele electorale precedente, începând cu anul 1994. Cei mai mulți candidați experimentați în campaniile electorale sunt pe lista BeCS (90 de persoane). Unicul concurent electoral, pe lista căruia toți candidații sunt la prima lor cursă electorală este – Partidul ”NOI”. 188 de candidați participă în alegeri fără a fi membri de partid.

Din numărul total de 1790 de candidați, 161 au candidat pe listele a cel puțin două partide diferite (nu se are în vedere reformarea partidului sau fuziunea cu alte partide). Cei mai mulți candidați traseiști se află pe listele Alianței pentru Unirea Românilor (25 candidați), Partidului ”Șor” (19 candidați) și BeCS (16 candidați). Două formațiuni politice – Partidul Regiunilor din Moldova și Partidul ”NOI” nu au nici-un candidat traseist, Partidul ”NOI” fiind la primul lor scrutin electoral.

Bunăstarea candidaților

Din punct de vedere al bunăstării candidaților, venitul mediu lunar pentru toți candidații înscriși în cursa electorală este de 17,100 MDL. Zero venituri pentru ultimii doi ani au declarat 264 de candidați. Cei mai mulți candidați fără venituri – 47 (sau 89%) apar pe lista Partidului ”NOI”, care are și cel mai modest venit mediu per candidat – de 1022 MDL. Cei mai înstăriți candidați se află pe lista PAS; venitul mediu per candidat PAS este de 35607 MDL.

În cazul a 158 de candidați venitul pentru ultimii doi ani depășește 1 000 000 MDL (mai mult de 2000 euro pe lună).

TOP 10 candidați milionari în lei

Lista milionarilor în lei, sursa:

Din cei 23 de concurenți electorali, 17 participă în scrutinul parlamentar cu un program/ofertă electorală structurată, iar 8 concurenți fără a avea un program electoral clar. Din cei 17 concurenți electorali, 6 promovează o ofertă electorală succintă, de 1 – 2 pagini. Este vorba de PACE, Partidul Șor, PUN, AUR, Partidul “Patrioții Moldovei” și Partidul “Noua Opțiune Istorică”.

Cele mai voluminoase și bine-structurate programe le au:

1. Congresului Civic – 68 de pagini (https://bit.ly/CongresulCivic);

2. PAS (https://bit.ly/PartidulPAS) – 45 de pagini;

3. BeCS (https://bit.ly/ComunistiSocialisti) – 44 pagini.

Pagina web dedicată alegerilor parlamentare anticipate 2021 de pe portalul www.alegeri.md este dezvoltată de către Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” în cadrul proiectului ”Alegerile parlamentare anticipate 2021: informăm alegătorul, sporim participarea conștientă”, cu suportul Fundației Soros Moldova.