29 iulie 2022: ZdG, cel mai abonat ziar, împlinește 18 ani de activitate 

Astăzi, 29 iulie 2022, Ziarul de Gardă împlinește 18 ani de activitate. Primul număr de ZdG a apărut la 29 iulie 2004, în plină guvernare comunistă. De atunci, practic în fiecare zi de joi, în paginile ziarului am publicat investigații, reportaje, interviuri și știri despre cele mai importante și actuale subiecte din R. Moldova.

Din 29 iulie 2004 și până la 29 iulie 2020, au fost tipărite 866 de numere de ziar. 13955 de abonați a avut ZdG în luna ianuarie 2022 și un tiraj săptămânal de 14595 de exemplare la începutul acestui an. Este cel mai mare număr de abonați și cel mai mare tiraj pe care l-am înregistrat în toată istoria noastră de 18 ani. Actualmente, ZdG este cel mai abonat ziar din R. Moldova.

În 2021, de exemplu, au fost tipărite 561737 de exemplare de ziar, distribuite ulterior la chioșcuri și pe la casele abonaților ZdG.

ZdG este un săptămânal independent, care apare în fiecare zi de joi, fiind fondat de Alina Radu și Aneta Grosu la 29 iulie 2004. Este primul și singurul ziar dedicat jurnalismului de investigație din R. Moldova.

Redacția ZdG are 36 de colaboratori, dintre care 12 bărbați și 24 de femei.

Redacția produce, în fiecare zi de joi, o ediție săptămânală tipărită în limba română. Pagina noastră web, www.zdg.md, oferă știri, investigații și reportaje în limbile română, rusă și engleză.

Publicitate

Publicitate

Pagina zdg.md este una dintre cele mai urmărire site-uri media din R. Moldova.

În 2021, conform datelor google analytics, pe zdg.md au intrat 5,5 milioane de utilizatori, iar în primele 7 luni ale anului 2022, 4,2 milioane de utilizatori au accesat zdg.md.

Totodată, ZdG produce investigații, reportaje și interviuri în format video, pe care le puteți vedea pe contul nostru de pe youtube, unde avem peste 38 de mii de abonați. Toate articolele noastre sunt publicate și pe pagina noastră de facebook, unde avem peste 190 de mii de urmăritori. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul nostru de telegram, împreună cu alți circa 14 mii de membri.

Începând cu anul 2004, când s-a lansat, ZdG a fost, an de an, printre laureații concursurilor pentru jurnaliști, fie că a fost vorba de Galele Clubului de Presă sau de cele organizate de Asociația Presei Independente. De asemenea, ZdG are în palmares zeci de premii și mențiuni din partea organizațiilor internaționale și neguvernamentale care au reprezentanțe în R. Moldova, iar unii reporteri s-au învrednicit și de premii internaționale, oferite de organizații de prestigiu precum SEEMO.

ZdG este o sursă credibilă de informație nu doar pentru cititorii săi, ci și pentru alte instituții de presă din R. Moldova și din străinătate. Știrile, investigațiile și materialele noastre video sunt preluate și republicate zilnic de alte portaluri de știri și televiziuni.

Noi vom rămâne de Gardă și în continuare. La 18+ vom fi, la fel de combativi și corecți. Vom continua proiectele inițiate, dar vom veni și cu noi proiecte și surprize pentru cititori și abonați. Primele dintre ele vor fi anunțate chiar pe parcursul acestei zile. Stați cu noi pe www.zdg.md.

Vă mulțumim că sunteți cu noi.

Publicitate