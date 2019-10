VOX/ Ce așteptări au oamenii de la primarii pe care îi vor alege?

ZdG s-a deplasat în mai multe localități pentru a afla ce alegătorii de la viitorii primari, care urmează să fie aleși la 20 octombrie. Drumuri, apeduct, iluminare, reparații, ajutoare sociale – acestea sunt principalele doleanțe ale cetățenilor. Oamenii mai spun că, în sate, „de lucru este până peste cap” și speră că cel pe care-l vor alege va contribui la dezvoltarea localității, iar ei vor începe să trăiască mai bine. Își doresc un primar care să muncească „pentru oameni” și care să dezvolte infrastructura în localitate.

Ce așteptări aveți de la noul primar?

Mihai Oprea, satul Gălești: „Trebuie să alegem un primar conștient. Așteptăm ceva bucurie. De lucru în sat este până deasupra capului. Așteptăm să repare tot, începând de la grădiniță și până la policlinică, tot ce este în sat. Pe deal avem multe probleme, agricultura e distrusă, poate a face el ceva ca să ne ajute”.

Lilia Belostecinic, satul Voinova: „Să tragă gaz și apă la lume. Să avem de lucru, să putem lucra acasă ca să ne întreținem familia și să nu ne ducem peste hotare”.

Larisa Chițan, satul Gălești: „Desigur că o să merg la vot, asta e prima întrebare care trebuie rezolvată în țară – să ieșim cu toții la vot. Am vrea ca noul primar să lucreze mai mult pentru oameni. De exemplu, primarul pe care l-am avut acum, era tânăr și am avut foarte multe așteptări de la el, dar nu s-a văzut nimic. De aceea, am vrea ca noul primar să facă mai multe lucruri în sat. În primul rând, să rezolve gunoiștele, drumurile, să aducă investiții în sat, fiindcă țăranii nu mai lucrează pământurile, totul e împânzit cu salcâmi”.

Olga, satul Pănășești: „Așteptăm un viitor mai bun, ceva spre bine. Vrem ca copiii să aibă ocupații la sat și să nu stea pe drumuri. De asta trebuie să mergem la alegeri, că dacă nu o să mergem, o să aleagă altcineva în locul nostru”.

Boris, satul Chipeșca. „Satul meu e ca orice sat din Moldova, păcătos, chinuit. Trebuie să se facă tot. Nu avem deloc condiții și lumea fuge. În genere, un viitor nu se vede aici. Cât nu ar promite, cât nu ar face – viitor nu-i. Grădinițele se închid, școlile se închid – ce viitor putem să mai avem, familii întregi se duc peste hotare. Dau de bine acolo și înapoi nu mai vin. Primarul trebuie să bată în ușă și, în primul rând, să înceapă cu salariile”.

Larisa Botea, satul Rîșcova: „Realizările să fie mai multe și mai bune, să fie un primar pentru oameni. Să creeze locuri de muncă pentru tineri, aici pe loc, ca să nu plece peste hotare, să rămână toată lumea în țară. Lumea la noi pleacă, dar dacă ar avea locuri de muncă și un salariu decent ca să-și întrețină copii, nu ar pleca”.

X., satul Gălești: „Poate va fi mai bine, poate va veni cu schimbări, poate a face ceva. Vreau să mai dea câte un ajutor la oamenii nevoiași, la grădiniță, la școală. În sat trebuie și un parc, și ceea, și ceea. Trebuie multe de făcut, dar nu are cine și cu ce. Dar nouă, bătrânilor, pensii să ne dea mai bune, cu cât mai mult, cu atât mai bine, cu 600 de lei nu faci nimic”.

Ala Alexei, satul Recea: „Voi merge la alegeri, că votul meu contează. Așteptăm continuitate la tot ce s-a început. Ultimii ani, a început să se schimbe aspectul satului, puțin și mentalitatea oamenilor. În primul rând nu avem apă potabilă, nu avem apeduct. Am avea nevoie de niște parcuri, niște terenuri pentru copii și să continue să facă drumurile și iluminatul stradal. De lucru este, numai primarii să aibă curaj și inițiative”.

Mihaela, orașul Strășeni: „Să rezolve problemele localității: infrastructura, canalizarea, alimentarea cu apă și toate problemele de genul acesta”.

Ion Oprea, satul Gălești: „Să facă ceva bun pentru sat. Canalizația trebuie făcută: au început-o și stă pe loc. Așa, gazul e tras, apă avem. Șoseaua de la Bucovăț până în sat mai trebuie făcută, drumul până la cimitir trebuie asfaltat. Așa au spus ei că o să facă. De fapt, Pavel Filip a dat așa garanție, dar dacă s-a schimbat în țară „nacealinișii”, înseamnă că așa o rămas, deja o să vedem mai departe”.

Nina, satul Făgureni: „Să se facă drumurile și acolo la noi oleacă, că rutierele greu la deal se ridică și iaca ce. Altceva nimic, sănătate să fie”.

Ecaterina, satul Pănășești: „Avem așteptări bune, pozitive, să fie ceva schimbări. Să fie ceva în spre bine: la noi cu apeductul, canalizarea e mai greu”.

Mihail, orașul Strășeni: „Cred că o să votăm primarul vechi, ca ceea ce face, să continue, să nu se oprească. Drumurile le-a făcut, coșuri de gunoi a pus pe marginea drumului, lumină a tras acolo în mahală la mine – mie îmi convine ceea ce face. Eu sunt bucuros că se străduie. În reste, avem nevoie de pace, că restul de toate avem”.

Irina, satul Voinova: „Așteptăm să facă ceva nou pentru localitate, ceva ce nu s-a făcut până acum și ceea de ce au nevoie locatarii. Primarii zic că au în plan să tragă apă, gaz în sat și cred că o să fie ceva nou pentru noi. Avem nevoie ca primarul să fie responsabil de postul său și să ne bucure permanent”.

Lilia, satul Vorniceni: „Așteptăm ceva mai bine. Localitatea are nevoie de multe. În ultimul timp aș spune că e un dezastru în sat, centrul satului lasă de dorit și multe altele. Cel puțin să dea un aspect frumos satului și pe lângă asta toate necesarele. Nu vreau să-i zic primarului ce să facă, pentru că singur trebuie să știe ce are de făcut”.