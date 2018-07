Ucraina – centru al mamelor surogat

Elizaveta Pogudina are 24 de ani. Împreună cu soţul şi fiica sa locuiesc lângă Harcov. În aprilie, aceasta a născut o fetiţă pentru un cuplu fără copii din Spania.

Deşi, împreună cu soţul, acumulaseră nişte economii pentru a-şi cumpăra o casă, banii nu le-au fost suficienţi. Astfel, Elizaveta a decis să devină mamă surogat pentru a obţine o sumă mai mare. Familia, spune ea, a susţinut-o, deşi a ezitat.

Pentru astfel de servicii, în Ucraina, femeile sunt remunerate cu 11-13 mii USD, aici nefiind incluse cheltuielile pentru asistenţa juridică şi medicală din partea agenţiilor specializate şi a clinicilor. Elizaveta nu spune se sumă a primit, dar zice că a fost o soluţie pentru familia sa. De altfel, ea percepe acest fapt, mai degrabă ca o participare într-un program, ca un ajutor pentru nişte oameni în dificultate, şi nu ca pe un câştig banal. „Eu am ajutat nişte oameni, iar ei m-au ajutat pe mine”, – spunea, la 22 iunie, mama surogat într-un interviu pentru Hromadske, care a investigat fenomenul maternităţii surogat în Ucraina.

Cum e reglementată prin lege maternitatea surogat?

Ucraina este una dintre ţările „prietenoase” fenomenului reproducerii umane asistate, în mai multe state ale lumii, aceste proceduri fiind interzise.

Maternitatea surogat comercială este admisă în Georgia, Kazahstan, Cambodgia, Rusia, în unele state din SUA. În unele ţări europene, e permisă maternitatea surogat „altruistă”. „În Europa, nu sunt state în care maternitatea comercială surogat e permisă. Ucraina este una dintre ţările în care e acceptată. Se mai acceptă maternitate surogat de tip altruist, care nu presupune o recompensă bănească pentru mama surogat”, spune Serghei Antonov, jurist la agenţia IRTSA. „Nu există vreo reglementare care ar legitima o astfel de activitate, chiar şi după ce actele legislative, care permit asemenea programe, au fost modificate”, explică Antonov. Agenţiile şi clinicile desfăşoară activităţi în temeiul prevederilor Codului Familiei din Ucraina, normelor de înregistrare a actelor de stare civilă, aprobate prin Ordinul Ministerului Justiţiei al Ucrainei în anul 2000, precum şi a dispoziţiei „Cu privire la aprobarea Procedurii de aplicare a reproducerii umane asistate în Ucraina” a Ministerului Sănătăţii.

Potrivit acestui document, cuplurile căsătorite infertile pot aplica pentru fortificarea sănătăţii reproductive. „Pentru programul de maternitate surogat există mai multe restricţii legate de starea civilă. E nevoie şi de un certificat medical privind infertilitatea. În alte ţări regulile sunt mai loiale. În special, în Cehia sau în SUA. Acolo maternitatea asistată e permisă şi persoanelor singure, în lipsa unor dovezi medicale, dacă acestea îşi doresc un copil”, spune Serghei Antonov.

Ucraina – capitala maternităţii surogat

Potrivit academicianului Feodor Dakhno, de la Academia de Ştiinţe a Ucrainei, unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti din domeniul medicinii reproductive, sunt doar câteva ţări în lume unde există o practică stabilă de maternitate surogat: „Maternitatea surogat e permisă în vreo 15 ţări ale lumii. E practicată mult în China şi în Spania, iar în Italia, Germania, Suedia, Norvegia fiind interzisă”.

Anterior, Thailanda şi India erau unele dintre cele mai mari pieţe pentru maternitatea surogat, dar acum ambele nu mai acceptă astfel de practici.

Din cauza restricţiilor din alte ţări, cuplurile infertile au început să sosească în Ucraina, iar specialiştii străini afirmă că cererea pe piaţa ucraineană a crescut cu 1000%.

Potrivit medicului Roman Litvinenko, de la Clinica Reprolife de medicină reproductivă de la Kiev, astfel de servicii sunt prestate în Ucraina la un nivel avansat.

Potrivit datelor Asociaţiei ucrainene de turism medical, reproducerea umană asistată se află în lista primelor trei servicii medicale cele mai populare (după oftalmologie şi stomatologie) în rândul cetăţenilor străini.

Preţul mediu al tuturor serviciilor în Ucraina este de 30 de mii USD plus aproximativ 300 USD pe lună pentru întreţinere. Principalii clienţi străini sunt din SUA, Israel şi China.

Plata unică după naştere pentru o mamă care poartă un copil străin genetic este, conform tuturor standardelor, foarte modestă în Ucraina.

„Până în prezent, suma plăţii pentru o mamă surogat după naşterea copilului, variază de la 11 500 la 13 000 USD. Nu este mult în raport cu preţurile europene. În SUA, suma porneşte de la 100 000 USD”, spune psihologul Antonina Nakonechnaia, fondatoarea Institutului de Psihologie şi Psihosomatică Perinatală Reproductivă.

„În ţările care acceptă doar maternitatea surogat altruistă, se presupune că nu există nicio compensaţie, nicio plată pentru servicii medicale, doar o compensaţie care nu ar depăşi o anumită sumă. De exemplu, în Marea Britanie aceasta nu poate depăşi 29 de mii de lire sterline (38 de mii USD)”, spune Serghei Antonov.

Cine poate deveni mamă surogat?

În Ucraina, serviciile de maternitate surogat sunt oferite de agenţii speciale. Acestea pot fi găsite accesând on-line paginile speciale prin motorul de căutare. De obicei, informaţiile sunt prezentate în ucraineană şi rusă, uneori şi în engleză, dat fiind că majoritatea clienţilor sunt din străinătate.

Femeile care vor să participe la astfel de programe completează mai întâi un chestionar, din care reiese consimţământul pentru participare. O condiţie obligatorie este că femeia să aibă cel puţin un copil, născut de ea, şi nu trebuie să aibă 35 de ani împliniţi.

„O mamă surogat semnează un contract de maternitate surogat cu potenţialii părinţi. Ea trebuie să ştie despre drepturile şi obligaţiile sale”, spune Serghei Antonov, jurist al agenţiei IRTSA , una dintre primele din Ucraina care oferă servicii din domeniul reproducerii umane asistate.

Potrivit lui Antonov, contractul ia în considerare numeroase aspecte – de la consimţământul soţului (dacă femeia e căsătorită) până la restricţii pentru relaţii intime în timpul sarcinii. „E important, deoarece mamele surogat, de regulă, rămân în familiile lor cât timp poartă copilul”, – explică juristul.

După soluţionarea problemelor juridice, urmează examenele medicale. Profesorul Andrei Serbin, de la Clinica de Medicină Reproductivă, spune că, dacă toţi indicatorii sunt normali, urmează plasarea embrionilor.

Sarcina surogat este supravegheată mai atent decât una obişnuită, deoarece femeia poartă un copil străin genetic. Agenţia monitorizează şi respectarea condiţiilor contractului.

„Iniţial, atunci când selectăm femeile, încercăm să le excludem imediat pe cele care se pot comporta necorespunzător, pot fuma sau pot consuma alcool. Aceste vicii trebuie excluse în timpul sarcinii. În caz de nerespectare a condiţiilor contractului, amenzile sunt foarte mari”, spune Serbin.

Cum copilul este transmis părinţilor?

De obicei, în ultimele etape ale sarcinii, mama surogat se transferă de la domiciliul său la părinţii genetici ai copilului (sau într-un spaţiu de locuit închiriat). În ultimele luni de sarcină ea locuieşte acolo.

Alexei Tregub, reprezentant al Clinicii de Medicina Reproductivă a profesorului Dakhno, spune că înregistrarea copilului născut de o mamă surogat se face în conformitate cu procedura de înregistrare a actelor de stare civilă. Sunt pregătite actele necesare pentru înregistrarea certificatului de naştere: paşapoartele cuplului, certificatul de înregistrare a căsătoriei, cererea, consimţământul scris al mamei surogat. Semnătura se legalizează notarial. Instituţia medicală eliberează un certificat de relaţie genetică dintre părinţi şi viitorul copil. Spre deosebire de legislaţia altor ţări, în Ucraina, o mamă surogat nu poate refuza transferarea copilului către părinţii săi biologici.

„În Ucraina, o mamă surogat, chiar dacă nu va dori să semneze consimţământul special, nu are dreptul să refuze transmiterea copilului. Dacă în contract sunt prevăzute anumite sancţiuni, aceasta poate fi trasă la răspundere”, spune Antonov.

Antonina Nakonechnaya spune că au fost cazuri în care părinţii biologici o angajează bonă pe mama surogat. „E mai bine ca mama purtătoare să nu contacteze cu copilul după naştere. Instinctul maternităţii nu a fost anulat de nimeni. Când o femeie naşte, instinctul matern se declanşează simultan, mai ales dacă vorbim despre naşterea pe cale naturală”, spune Naconechnaya.

Altă mamă surogat, care a solicitat respectarea anonimatului, povesteşte că avea deja copilul ei, dar era divorţată. „Am urmărit un film despre o mamă surogat. M-am interesat. Eram în condiţii dificile. Din internet am obţinut toată informaţia. M-am înregistrat pe un site, mi-am propus candidatura. A doua zi am fost chemată la clinică”, spune aceasta. Era spune că, iniţial, se gândea că ar putea fi minţită sau tratată necorespunzător: „Mi-a fost frică la început, mă gândeam cum voi da naştere copilului şi dacă voi rezista”, recunoaşte aceasta. „Când termenul era mare, am sosit la Kiev”, îşi aminteşte ea. Deşi, de obicei, copilul e luat imediat după naştere, în cazul interlocutoarei noastre totul a fost altfel: naşterea a început prematur, iar părinţii nu au putut ajunge la momentul naşterii.

„Am fost nevoită să-l alăptez, – povesteşte ea – Am fost cu el o lună. Părinţii mi-au cerut să fiu acolo, i-am ajutat”.

Ea spune că atunci când a văzut copilul pentru prima dată, a înţeles că nu era al ei: „Prima sarcină a fost diferită. Copil arăta ca mine. Când l-am văzut, am zis că e al meu, dar când s-a născut acesta, am văzut că e străin”, povesteşte femeia, recunoscând că, pentru ea, acesta era mai întâi un câştig.

Mamele surogat: dificultăţi psihologice

Psihologa Antonina Nakonechnaya susţine că, în societate, atitudinea faţă de mamele surogat este încă diferită. De obicei, acestea sunt dezaprobate de toţi: de la vecini până la biserică, chiar dacă maternitatea surogat e un mare stres, o traumă pentru toţi participanţii la proces: pentru mama surogat şi familia sa, pentru părinţii biologici, pentru rude.

„Mama surogat are familie. Chiar dacă nu are soţ, are un copil. Când burta devine vizibilă, ele o ascund, deoarece acest fapt e condamnat. Uneori se confruntă cu un sentiment de vinovăţie faţă de propriul copil. Mai ales dacă e deja mare. De la 6 ani, ei înţeleg ce se întâmplă cu mama. E nevoie să-i explici copilului ceva”, spune Naconecinaya.

Academicianul Dakhno consideră că femeile care au decis să nască un copil pentru un cuplu steril ar trebui respectate: „Mamă surogat solicită o atenţie sporită, solicită o evaluare pozitivă, să se înţeleagă că ea se dedică unei alte femei pentru un an (…). Nu pentru că e profitabil, dar pentru că vrea să ajute”, consideră Dachno.

Piaţa neagră de maternitate surogat în Ucraina

În Ucraina, mai multe companii ilegale se ocupă de furnizarea unor astfel de servicii. „Cam două treimi din piaţa maternităţii surogat în Ucraina este ilegală. Nu avem nici zece agenţii care ar oferi servicii conforme formatelor care există, de exemplu, în SUA”, constată Serghei Antonov. Mame surogat sunt căutate şi prin intermediul reţelelor de socializare, pe resursele ce găzduiesc locuri de muncă vacante sau chiar printre anunţurile din vagoanele de metrou.

Experţii susţin că principalul motiv din care femeile decid să devină mame surogat este situaţia lor financiară. „De obicei, la aceste oferte răspund femei care locuiesc în sate şi au nevoie de bani. Recent, o femeie a decis să participe la programul de maternitate surogat. Este din Viniţa, are trei copii, dar este mamă singură. Are nevoie de casă. Deja a găsit-o, aşa că nu va locui cu copiii într-un apartament închiriat”, spune Antonina Nakonechnaya.

Cu toate acestea, pentru o parte dintre mame maternitatea surogat nu se reduce doar la bani. „Pentru mine a fost o mare responsabilitate”, – spune Elizaveta. Un cuplu mi-a încredinţat o viaţa. În perioada sarcinii nu m-am gândit la bani. Mă gândeam să duc sarcina la bun sfârşit, să nasc un copil sănătos, ajutându-i astfel pe aceşti oameni”.

Dmitrii Belobrov, Hromadske