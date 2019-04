„Toţi suntem oameni cu sânge roşu — nu ştii ce se poate întâmpla mâine cu tine”

În cazul Anei, primele simptome au apărut încă pe când era adolescentă. Atunci, însă, nimeni a atras atenție la acestea. Ulterior, problema a revenit și ea a ajuns la Spitalul de Psihiatrie de la Bălți. Pe de altă parte, Nadejda suferă de o afecțiune care progresează și este incurabilă – surditate neurosenzorială bilaterală. În pofida acestor fapte, și una, și alta au grijă de pacienții cu probleme sănătate mintală de la Centrul Comunitar de Sănătate din Soroca. Împreună, fac ore de terapie, în cadrul cărora, așa cum fac oamenii de sute de ani, își deapănă poveștile, în jurul mesei, în timp ce muncesc.

Ana (nume schimbat, n.r.) a avut o copilărie frumoasă, cu părinți iubitori și cu frați de care avea grijă și care aveau grijă de ea. Era atașată și de bunica ei, la care a și stat o perioadă, când era mică. Atunci părinții aveau dificultăți materiale – era greu să crești trei copii. Bunica era învățătoare, o femeie înțeleaptă, care le oferea nepoților toată dragostea și atenția sa. Ana (43 de ani) a fost adesea încurajată, a învățat lucruri bune și de la părinți, și de la bunici. Își spune că poate idealizează, dar în memoria sa, nu i-a lipsit nimic din căldura lor.

Astfel, s-a transformat și într-o elevă bună, disciplinată, care avea succese la învățătură. După clasa a noua, a mers la liceu. Acolo, a observat că îi venea greu să se concentreze, însușea cu dificultate materialul. Uneori chiar lipsea de la ore, pentru că nu avea pregătite temele. Le-a povestit despre asta părinților, le-a spus că are și dureri de cap. „Ori eu nu le-am spus cum trebuie, ori ei nu au înțeles că e nevoie să urmez un tratament… însă așa și am mers mai departe”, spune ea acum.

Trecând peste toate acestea, a decis să meargă la Facultate. Îi plăceau mult limbile străine. Însă, în acel an, nu a fost admisă. A hotărât că va merge la anul și acest lucru chiar a bucurat-o, pentru că trecea prin tot felul de suferințe și dureri de cap. Între timp, toate acestea s-au dizolvat într-un fel de adormire și de oboseală.

La 19 ani, s-a căsătorit și lucrurile s-au compensat. Crede că, atunci, simțise că așa e mai bine. Chiar de la început, a avut probleme în familie. Era îndrăgostită de el, deși spune că soțul său nu avea un comportament tocmai decent – „fățărnicia și minciuna făceau parte din arsenalul său”. Părinții o întrebau cum de trece peste toate acestea, iar ea părea orbită. A avut mult de suferit din cauza acestor probleme. Zice că a fost o relație dificilă, ei fiind prea diferiți.

„Primele simptome erau insomniile, durerile de cap, pofta de mâncare redusă. Stăteam mult în rugăciune, pentru că ea părea salvarea mea din acel val de frică. Asta dădea de bănuit, pentru că există totuși o limită a timpului în care te rogi. Eu începusem să mă concentrez doar asupra rugăciunii și să neglijez alte treburi pe care le aveam de făcut pe acasă. Asta mă consuma. Apoi, insistam ca și părinții să se roage…

Astfel, au apărut primele semne care dădeau de știre că am de-a face cu o problemă de sănătate mintală – schizofrenie catatonică cu sindrom depresiv. Când am aflat despre diagnoză, m-am întristat foarte tare, pentru că auzisem și la televizor și în societate despre persoanele cu schizofrenie, că fac anumite lucruri și mi se aruncau în ochi cele mai neplăcute momente pe care le urmărisem la televizor, credeam că acești oameni sunt pierduți. La spital, se vorbea în șoaptă despre diagnoză și eu nu voiam să recunosc nici la postul meu de muncă că am această boală. Îmi era rușine”.