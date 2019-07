Sânge în dar: voluntar sau forțat?

„Ajutor, avem urgent nevoie de sânge”. Astfel de anunțuri descoperim aproape zilnic pe rețelele de socializare. Potrivit experților, în R. Moldova, instituțiile medicale nu se confruntă cu lipsa de sânge. Oricum, deseori, pacienții sau rudele lor sunt puși în situația să caute donatori, deoarece în spitale li se spune că au un grup sanguin rar sau că trebuie să prezinte un certificat prin care să confirme că trei oameni au donat pentru pacient până la operație. În timp ce unii cred că ar trebui să primească sânge gratuit și fără obstacole, alții consideră că e de datoria lor să doneze sânge gratuit.

Din cauza unei probleme la coloana vertebrală, Vitalie (nume schimbat, n.r.) avea nevoie de o intervenție chirurgicală. S-a adresat la medic cu toate documentele necesare pentru operație, dar i-a fost solicitat și un certificat prin care să confirme că trei persoane au donat sânge pentru el. În lipsa acestui certificat, medicul refuza să-l opereze. Acest caz are loc în condițiile în care Centrul Național de Transfuzie a Sângelui (CNTS) și mai mulți responsabili din Sănătate susțin că instituțiile medicale sunt dotate sută la sută cu sânge și că numărul voluntarilor donatori este în creștere.

Potrivit experților, în prezent, în R. Moldova nu există deficit de sânge, toate instituțiile medicale fiind asigurate sută la sută cu componente sangvine care sunt asigurate, în mare parte, de voluntari donatori. Deși specialiștii susțin că numărul donatorilor de sânge e în creștere, tot mai multe rude devin donatori. Datele arată că 10% dintre cei care donează sunt rude ale unor pacienți.

Vitalie (nume schimbat, n.r.) are 47 de ani. Bărbatul lucrează pe camion și transportă marfă la distanțe lungi. Acum doi ani, în urma unui accident, coloana vertebrală i-a fost grav rănită. A avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

Vitalie a efectuat toate investigațiile, a adunat toate documentele necesare pentru a planifica operația, dar, în cabinetul medicului, a aflat o condiție: i s-a spus că, pentru operație, Vitalie trebuie să prezinte un certificat prin care confirmă că trei persoane au donat sânge pentru el.

Ajuns în această situație, bărbatul a apelat la ajutorul rudelor. Dintre acestea, doar o persoană a avut posibilitatea să doneze, celelalte având probleme de sănătate incompatibile cu donarea. Astfel, Vitalie a căutat donatori printre prieteni, doar că și de această dată, doar o singură persoană a avut posibilitatea să îl ajute. Și totuși mai era nevoie de o a treia persoană. Disperat, bărbatul a fost nevoit să apeleze la persoane necunoscute pe rețelele de socializare. A reușit să găsească un voluntar, doar că acesta nu era în țară și a fost nevoit să aștepte o săptămână până când se întoarce. În tot acest timp, Vitalie a suportat dureri groaznice.

Din nefericire, acest caz nici pe departe nu este singurul, iar de multe ori pacienții bolnavi sunt puși în situația în care trebuie să-și caute donatori de sânge. Asta deși experții afirmă că toate instituțiile medicale din țară sunt dotate sută la sută cu sânge, chiar și în cazul grupelor rare, și că numărul voluntarilor donatori este în creștere. De asemenea, datele arată că tot mai multe rude ajung să doneze sânge pentru pacientul bolnav la solicitarea medicului. Doar că oficial nici un medic nu recunoaște acest lucru.

„În instituțiile medico-sanitare bineînțeles că stau pacienții care au nevoie de asistență transfuzională și medicii de multe ori sunt cei mai activi promotori ai recrutării donatorilor de sânge, dar nu se încearcă și nu se condiționează nici o rudă a pacientului pentru a dona sânge. Nu se solicită ca să fie impuse rudele pacienților sau apropiații acestor pacienți ca să vină să doneze sânge pentru un anumit pacient ca să-i fie asigurată asistența transfuzională”, susține Doina Banari, vicedirector medical CNTS.

90% din populația care donează sânge este populația voluntară, dar numai 0,04% dintre aceștia sunt donatori permanenți, donând sânge aproximativ 4 ori pe an.

„Noi avem o creștere a numărului de donatori, chiar și numărul de donatori care donează benevol a ajuns la 90% și atunci dacă noi avem acești donatori care donează benevol și vin la donarea de sânge, bineînțeles că nu apare riscul ca noi să nu avem asigurarea instituțiilor medicale cu produse sangvine. Anual sunt în jur de 63 500 de donatori”, ne asigură Doina Banari.

Centrul Național de Transfuzie a Sângelui (CNTS), principala instituție responsabilă de organizarea donării de sânge, susține că este ilegală condiționarea rudelor și pacienților să aducă donatori de sânge, din motiv că nu va primi asistență transfuzională.

Anual, în R. Moldova, circa 20 de mii de pacienți beneficiază de 105 mii de transfuzii de sânge. Pe parcursul ultimilor ani, se încearcă susținerea, de rând cu donatorii de sânge emeriți, a unor donatori voluntari care ar oferi periodic o doză de sânge, importantă pentru suplinirea rezervelor băncii de sânge.

Polina Turtă este donatoare emerită. De mai bine de 35 de ani, ea donează sânge. Pentru ea, această activitate înseamnă salvare de vieți – „o donare de sânge salvează trei vieți”.

Pentru prima dată a donat sânge pe când era studentă la Universitatea de Medicină. De atunci, face acest lucru an de an, o dată la două luni.

Polina este din stânga Nistrului. În timpul războiului din Transnistria, lucra la Stația de Salvare din Tiraspol. Povestește că, pe atunci, „sângele trebuia ca apa”. Își amintește că munceau în condiții de război și donau sânge ori de câte ori era nevoie. Astfel, împreună cu alţi donatori, au salvat viețile a cel puțin 60 de răniți.

Din fericire, ea nu a avut niciodată nevoie de transfuzie de sânge, însă își amintește că, în 2003, în urma unui accident la locul de muncă, feciorul ei a suportat arsuri de gradul III și IV. Spune că atunci toată Moldova știa ce s-a întâmplat.

„I s-au făcut șase intervenții chirurgicale ca să-i pună la loc pielea, mușchiul… A avut nevoie de mult sânge. Pe cine am rugat, toți au donat, înțelegându-mi nevoia. De atunci și fiul meu e donator, iar în curând va deveni și el donator emerit. L-au salvat pe el, acum el îi salvează pe alții”, povestește Polina.

Polina Turtă a devenit donatoare emerită în 1994, pe când donase deja de 89 de ori. Astăzi se mândrește cu peste 200 de donații.

„Am salvat mii de vieți și mereu mă bucur, pentru că cineva, dintre cei cărora le-am donat eu, donează și el. Eu am salvat pe cineva, iar aceștia îi salvează pe alții. Mai mult, și copiii lor donează”, spune aceasta.

Femeia zice că, pentru a ajunge donator emerit, trebuie să donezi sânge de 5 ori pe an, 5 ani la rând.

Astfel, pentru a încuraja donatorii permanenți, în 2015, Polina Turtă a fondat Asociația Donatorilor de Sânge din R. Moldova. La început erau doar 5 donatori emeriți. Acum sunt peste 2000 de persoane.

„În Moldova, la fiecare 3 minute, există un pacient care are nevoie de sânge. De la început de 2019, au avut nevoie de sânge peste 20 de mii de pacienți”, constată Polina, încurajându-i pe cei cărora le este frică să doneze. Ea spune că aceasta este o procedură absolut inofensivă și aduce doar beneficii. „Ori de câte ori am dat sânge, nu am simțit nicio durere, absolut nimic, dar mulți se tem de asta. De ce ar trebui să te temi când ți se dau două zile libere de la serviciu, primești un pachet alimentar și, principalul, salvezi trei vieți”, spune Polina zâmbind.

Deși, în prezent, toate spitalele sunt asigurate cu rezerve de sânge, Polina susține că acestea trebuie suplinite permanent, deoarece o mostră de sânge expiră în 42 de zile, iar la fiecare 3 minute un pacient are nevoie de transfuzie.