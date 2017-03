Mikaela Lupu – actriță de succes în Portugalia

Mika­e­la Lupu este o tână­ră de 21 de ani, din R. Mol­do­va, care, de la vâr­sta de 5 ani, locu­ieș­te în Por­tu­ga­lia împre­u­nă cu părin­ții și cele două suro­ri mai mari.

Este fii­ca Ange­lei și a lui Mihai Lupu, din Chi­și­nău, care au apu­cat dru­mul stră­i­nă­tă­ții în cău­ta­rea unui vii­tor mai bun. Astăzi, mezi­na fami­li­ei, Mika­e­la, este actri­ță de suc­ces pe ecra­ne­le tele­vi­ziu­ni­lor por­tu­ghe­ze, jucând, de-a lun­gul tim­pu­lui, în 5 seri­a­le, 4 tele­no­ve­le, 1 film artis­tic, 1 docu­men­tar, fiind pro­ta­go­nis­ta a 2 cam­pa­nii publi­ci­ta­re și a unui vide­o­clip. Tot­o­da­tă, Mika­e­la coche­tea­ză și cu mode­lin­gul.

A ajuns în Por­tu­ga­lia în anul 2000, iar adap­ta­rea a fost ușoa­ră, spu­ne ea, mai ales că era copil, când totul se deprin­de foar­te repe­de. „Îmi amin­tesc, pen­tru mine totul era nou. Aveam o pro­fe­soa­ră care mă învă­ța culo­ri­le, nume­re­le și alte lucru­ri pe care cole­gii mei le cunoș­teau deja”, spu­ne Mika­e­la, amintindu-și de pri­me­le luni la gră­di­ni­ță prin­tre por­tu­ghe­zi.

În 16 ani de când locu­ieș­te în Por­tu­ga­lia, Mika­e­la a reve­nit aca­să doar de două ori. I-ar fi plă­cut să ajun­gă mai des, însă nu a avut posi­bi­li­ta­te. Spe­ră să revi­nă în curând într-o vacan­ță la bunei.

Când vine vor­ba des­pre cei cin­ci ani ai copi­lă­ri­ei petre­cuți în Mol­do­va, Mika­e­la spu­ne că are mul­te amin­ti­ri fru­moa­se. „Îmi amin­tesc abso­lut totul, casa mătu­șii care m-a cres­cut, casa bune­i­lor, cum ne jucam iar­na prin zăpa­dă, cum aler­gam să-mi cum­păr înghe­ța­tă de la pia­ță, țin min­te cire­șii în care ne căță­ram cu suro­ri­le mele și stă­team ore în șir mân­când cire­șe, și joa­ca pe-afară până înnop­ta etc. Mul­te amin­ti­ri… Legă­tu­ra din­tre mine și țara nata­lă se carac­te­ri­zea­ză prin nos­tal­gie”, poves­teș­te Mika­e­la.

Deși vor­beș­te româ­na, în fami­lie nici­o­da­tă nu comu­ni­că doar într-o sin­gu­ră lim­bă. Ori înce­pe în româ­nă și ter­mi­nă în por­tu­ghe­ză, ori invers.

Carie­ra în mode­ling, acto­rie și cine­ma­to­gra­fie a înce­put de la un sim­plu cas­ting pen­tru cunos­cu­tul seri­al por­tu­ghez „Moran­gos com açu­car”. De atun­ci au apă­rut o serie de alte pro­iec­te, care, cu tim­pul, au evo­lu­at în para­lel cu stu­di­i­le, tot în acto­rie. Au urmat apoi seri­a­le­le 1+1, Os Filhos do Rock (2013), Den­tro (2016) și Vida­go Pala­ce (2016); tele­no­ve­le­le Mun­do ao Con­trário (2013), O Bei­jo do Escor­pi­ão (2013), Jar­dins Pro­ibi­dos (2015) și A Impos­to­ra (2016); de ase­me­nea, a par­ti­ci­pat în fil­mul Levi­a­no (2015), al cunos­cu­tu­lui pro­du­că­tor Jus­tin Amo­rim.

O zi obiș­nu­i­tă din via­ța Mika­e­lei este depen­den­tă de fil­mă­ri­le pe care le are pen­tru vre­un pro­iect. Se stră­du­ie mereu să facă ceva îna­in­te de a ple­ca la fil­mă­ri: aler­ga­re, plim­ba­re, lec­tu­ră. Mika­e­lei îi pla­ce spor­tul în gene­ral, dar mai ales aler­ga­tul în aer liber.

Este foar­te apro­pi­a­tă de suro­ri­le ei și încear­că, când are timp, să stea cu fami­lia cât mai mult. Sea­ra îi pla­ce să găteas­că și, dacă a doua zi nu tre­bu­ie să se tre­zeas­că prea devre­me, reu­șeș­te să vizio­ne­ze și vre­un film bun.

Fami­lia îi este mereu ală­tu­ri, o apre­cia­ză și o sus­ți­ne, îi este cel mai bun cri­tic în mun­ca pe care o depu­ne.

Olesea Tanașciuc, Lisabona