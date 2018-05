Luxul şi sărăcia Poştei Moldovei

În 2017, Întreprinderea de Stat (ÎS) „Poşta Moldovei” a avut un venit de 393,5 milioane de lei, iar directorul ei a încasat la locul de muncă un salariu anual de 397 mii de lei, ceea ce ar echivala cu aproximativ 33 mii de lei lunar. În acelaşi timp, un poştaş care îşi exercită atribuţiile de serviciu pe timp de ploaie, zăpadă, caniculă sau frig primeşte un salariu lunar de 2401 lei în mediul rural şi de 4100 de lei în mediul urban. La acestea se mai adaugă faptul că persoanele care activează în calitate de poştaş au o vârstă medie de 50 de ani.

În prezent, la nivel de republică, numărul salariaţilor care activează în funcţia de poştaş constituie doar 1 970 de persoane, se anunţă într-un răspuns al ÎS „Poşta Moldovei” oferit Ziarului de Gardă. Instituţia mai notează că, „conform situaţiei existente la data de 21.03.2018, Î.S. „Poşta Moldovei” dispune de 17 locuri vacante la funcţia de poştaş”, iar localităţile în care nu activează nici un factor poştal sunt Floreni, Roşcani şi Calfa, fără a indica din care raioane fac parte aceste sate. În R. Moldova, doar în raionul Anenii Noi există o localitate cu toponimicul Calfa, iar lângă aceasta este localizat şi satul Roşcani. Potrivit ÎS „Poşta Moldovei”, „fluctuaţia de personal” ar fi „o situaţie firească la o întreprindere mare”, iar deficitul de poştaşi „se acoperă lunar prin angajarea persoanelor de bază sau prin cumul”. Fiind întrebat dacă în prezent ar exista un deficit de poştaşi la nivel de republică, Serghei Nastas, directorul general al ÎS „Poşta Moldovei”, a declarat că „nu avem probleme la acest moment şi nu avem deficit de poştaşi. Însă, avem puţin deficit de operatori în mun. Chişinău”.

„Nu vrea nimeni să se angajeze, pentru că salariul este mic şi încă atâta fugăreală”

De-i ploaie, zăpadă sau frig, mătuşa Liuba, după cum îi spun colegii de lucru, cutreieră satul Lozova în lung şi în lat pentru a duce la timp pensiile, scrisorile, ziarele, dar şi o vorbă bună. Cu părul înălbit de grijile timpului, la cei 68 de ani ai săi spune că nu are timp să se odihnească şi de aceea s-a angajat în calitate de poştaş. „Lucrez de vreo 2 ani jumate, nu mai ţin cont. Pensia este mică şi m-am apucat într-o şagă, pentru că îmi trebuiau nişte bani”, ne povesteşte Liuba Ursu. Femeia spune că s-a obişnuit cu lucrul şi de aceea a rămas să activeze în acest domeniu.

Conform recensământului din anul 2014, satul Lozova din raionul Străşeni are o populaţie de circa 6 000 de locuitori. Astfel, la cei 6000 de locuitori revin doar doi poştaşi. „Nu vrea nimeni să se angajeze, pentru că salariul este mic şi încă atâta fugăreală”, afirmă femeia. „Indiferent de condiţii, trebuie să duci, pentru că omul acela aşteaptă. Şi gheţuş, şi ce vrei… Un sat aşa de mare îmi pare că nu-i atât de uşor să-l colinzi, să te ridici în dealul cela sau în capătul cela”, ne povesteşte Liuba Ursu cu referire la condiţiile de muncă.

Privitor la salariul pe care îl primeşte la „Poşta Moldovei”, femeia ne-a vorbit cu regret că „la mână ajunge la 1200 de lei, asta cel mult. Cum să-mi ajungă? Preţurile se ridică în fiecare zi. Coşul minim nu se măreşte”. Pe de altă parte, în răspunsul „Poştei Moldovei” a fost indicat că salariul mediu lunar al unui poştaş în mediul rural ar constitui 2 401 lei. Cu toate că o dor picioarele, doamna Liuba, zilnic, este nevoită să meargă pe jos dintr-un capăt al satului până în celălalt: „Noroc că mai iau o rutieră, pentru că nu mai pot, dar eu şi azi aş lepăda. Însă mi-e ruşine, că nimeni nu vrea. Ăsta-i salariu? Să fi fost măcar 2000 de lei pe lună, s-ar mai anina. Cât am încercat să o conving pe o fată, dar n-am reuşit”.

Femeia recunoaşte că scurte şi încălţăminte nu a primit. În schimb, li s-a oferit doar câte o geantă: „Măcar nişte ciuboţele de cauciuc. Ceva mai mari, ca să le poţi încălţa şi cu un ciorap de lână. De o haină nici nu mai zic”.

Promisiuni deşarte?

În 2013, la numirea în funcţia de director al „Poştei Moldova”, Serghei Nastas a declarat pentru portalul vocea.md că „unul dintre factorii principali de care depinde prosperarea ÎS „Poşta Moldovei” este poştaşul. Şi atunci ne-am pus întrebarea, care sunt condiţiile de lucru, când ultima dată au fost dotaţi cu echipament modern? Când am descoperit că de condiţii decente se bucură doar unele oficii, am decis ca toţi factorii poştali din ţară să primească câte o pereche de papuci şi o scurtă de calitate, ca pe timp de ploaie sau frig omul să se simtă bine, să nu răcească, să nu stea în concediu medical”, a declarat funcţionarul.

Potrivit unui răspuns al ÎS „Poşta Moldovei”, „poştaşii beneficiază atât de echipament de serviciu (genţi, încălţăminte, scurte), cât şi de rechizite de birou, întru exercitarea atribuţiilor de serviciu”. În acest sens, am sunat la mai multe oficii poştale din ţară pentru a verifica veridicitatea acestor afirmaţii.

Unii şefi de oficiu au refuzat să vorbească, invocând că ar putea avea probleme, alţii s-au arătat mai binevoitori. La Oficiul poştal (OP) 2026 din mun. Chişinău, poştaşul Natalia Şonuva ne-a declarat că „scurte nu am primit de tare mult timp, vreo 5-7 ani în urmă. Iar genţi ni s-au dat la începutul anului trecut”.

Reporter ZdG: – „Dar încălţăminte aţi primit?”

Angajata OP: -„Nu”.

Olga Pânzari, şefa OP 2032 din capitală, ne-a comunicat că „genţi au fost vara aceasta, adică nu demult. Au şi mare, şi mică, şi de pus banii. Nu pot să vă spun data şi luna concretă”.

La OP 2043, drept răspuns la întrebarea noastră am auzit un „u” lung, însoţit de „aşa ceva nu ţin minte, tare de mult nu a fost”. Au urmat câteva secunde de tăcere, iar şefa ne-a zis: „Vă rog să nu ne puneţi într-o situaţie dificilă. Pe urmă iese că noi suntem de vină”.

Am sunat şi în câteva localităţi rurale. La OP Gura Bâcului din Anenii Noi, şefa de oficiu, Marina Ghenadie, ne-a spus că au primit echipament „cu vreo 2 ani în urmă”. „Şi scurte, încălţăminte?” „Da, da ,da”. Şefa OP din satul Pănăşeşti, raionul Străşeni, a zis că „nu vă pot spune când, dar primesc. Genţi au primit acum câteva luni. Nu vă faceţi probleme, noi avem de toate”. Femeia a refuzat să se prezinte, declarându-ne amabil că nu are dreptul să ofere nicio informaţie prin telefon. „Eu nu am dreptul să vă dau vreo informaţie prin telefon, nu vă ştiu. Nu avem dreptul să spunem multe cuvinte”, a declarat aceasta. În satul Sireţi din raionul Străşeni, Alina Luca, şefa oficiului poştal, ne-a spus că „de vreo 5 ani nu am primit”.

Reporter ZdG: -„Absolut nimic?”

Angajata OP: -„Absolut nimic”.

În satul Colibaşi din raionul Cahul, poştaşii nu au primit scurte sau genţi „de vreo 4 ani”. Declaraţia îi aparţine Tatianei Bria, şefa oficiului poştal.

Contactat telefonic pentru a explica această situaţie, Serghei Nastas, directorul general al ÎS „Poşta Moldovei”, ne-a comunicat că ar exista o metodologie conform căreia, o dată la câţiva ani, poştaşilor li se repartizează scurte şi încălţăminte. „De când sunt eu la conducere, au primit încălţăminte şi scurte toţi poştaşii. E vorba de 2800 de unităţi. Şi anul acesta este preconizat să facem licitaţie ca să-i încălţăm şi să-i îmbrăcăm. Cu genţile au fost licitaţii şi le schimbăm, iar până în toamnă o să-i încălţăm şi o să-i îmbrăcăm”, a declarat Nastas.

Conducere de milioane

De la sfârşitul anului 2013, Serghei Nastas ocupă funcţia de director general al Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”. Potrivit declaraţiei de avere şi interese personale pentru anul 2016, Nastas a ridicat un salariu anual de 254 mii de lei, ceea ce ar fi echivalentul a 21 mii de lei lunar. Reieşind din declaraţia de avere şi interese personale pentru anul 2017, salariul lui Nastas a crescut până la 33 mii de lei lunar. Cu referire la această creştere salarială, directorul „Poştei Moldovei” a declarat că „salariul meu nu este stabilit de întreprinderea noastră, dar de minister, şi salariul directorului general este egal cu suma încincită a salariului mediu pe întreprindere. Vrem să zicem că salariul mediu pe întreprindere a crescut din 2013 până acum”.

Serghei Nastas: -„Putem vorbi de faptul că şi salariul poştaşilor a crescut?”

Reporter ZdG: -„Exact, poştaşi, operatori, şefi de oficii”.

Serghei Nastas a avut şi un salariu anual de 18 mii de euro la firma Nastas.Ser.S.L. din oraşul Madrid. Acesta deţine 70% din acţiunile acestei firme. Întreprinderea se ocupă de construcţia clădirilor rezidenţiale.

Funcţionarul conduce un automobil de lux de model Porche Cayenne, estimat la 80 mii de euro. De asemenea, acesta mai are în proprietate alte trei maşini, printre care un Renault Master estimat la 22 mii de euro, un Volkswagen Caddy în valoare de 14 mii de euro şi un Mercedes-Benz Sprinter de 2000 de euro.

Nastas deţine un apartament de 162 m.p. dobândit în anul 2016, care este estimat la 1,1 milioane de lei. Printre bunurile imobile ale funcţionarului se regăseşte o casă de locuit de 450 m.p. în valoare de 480 mii de euro, un garaj apreciat la 201 582 de lei, o construcţie de 200 m.p. evaluată la 33 mii de euro şi două case individuale de locuit neevaluate – de 50 şi, respectiv, 51 m.p. Nastas deţine trei terenuri de construcţie şi o grădină. Cel mai scump teren de construcţie este evaluat la 150 mii de euro şi are o suprafaţă de 0,13 ha.