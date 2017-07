În R. Mol­do­va, majo­ri­ta­tea cetă­ţe­ni­lor tră­iesc la limi­ta mini­mu­lui de exis­tenţă. Date­le sta­tis­ti­ce ara­tă că, lunar, mini­mul de exis­tenţă e aco­pe­rit cu greu de veni­tul mediu al popu­la­ţi­ei. Din cau­za lip­sei locu­ri­lor de mun­că, sunt şi per­soa­ne care nu au deloc sala­riu, fiind nevo­ite să lucre­ze cu ziua pen­tru a se întreţi­ne, iar banii pri­mi­ţi le aco­pe­ră cu greu chel­tu­ie­li­le, nemai­vor­bind de asi­gu­ra­rea unui trai decent.

La aproa­pe 30 de gra­de Cel­si­us, când o sim­plă boa­re de vânt te poa­te face feri­cit, la mar­gi­nea satu­lui Zăbri­ceni, şap­te mem­bri ai unei fami­lii lup­tă cu buru­ie­ni­le ce aco­pe­ră 60 de ari de porumb, lua­ţi în aren­dă de pes­te 20 de ani.

Lilia şi Vio­rel Mar­dari s-au tre­zit la şase dimi­nea­ţa, şi-au pre­gă­tit sacoşa cu mân­ca­re, au luat sape­le din lighea­nul cu apă, unde le lasă pes­te noap­te, ca să nu cadă din cozi, şi au por­nit împre­u­nă cu alţi cinci mem­bri ai fami­li­ei la pră­şit. La ora şap­te, fami­lia Mar­dari era deja în câmp. E tim­pul celei de-a doua pra­şe a tere­nu­lui pe care-l lucrea­ză din tine­reţe. Pen­tru că sunt o fami­lie nume­roa­să, Lilia şi Vio­rel spun că nu au avut nevo­ie să anga­je­ze alţi oameni, care să lucre­ze cu ziua, măcar pe asta să nu chel­tu­ie bani, pen­tru că o zi de lucru pre­su­pu­ne un minus de 180 de lei din buge­tul gos­po­dă­ri­ei. O altă pro­ble­mă e că tre­bu­ie să găseşti omul care ar vrea să pră­şeas­că bine. Soţii Mar­dari spun că e des­tul de greu să treci cu sapa prin tere­nul îmbu­ru­ie­nit. După cinci ore de tru­dă, cei şap­te din fami­lia Mar­dari decid să-şi ia o pau­ză de masă. Pen­tru asta ei cau­tă un loc cât mai ferit de soa­re.

— Lilia: Unde vă duceţi?

— Hai la mân­ca­re, aco­lo, la umbră, că nu o să mănânc în soa­re! — stri­gă fii­ca Lau­renţia, ajun­să la capă­tul tere­nu­lui.

— Lilia: Aoleu! Hai că iau şi sapa cu mine, că mi-or fura-o.

— Iaca, este un izvor.

Se cobo­a­ră în vale la umbra unei săl­cii. La nici cinci metri dis­tanţă este un izvor cu apă tul­bu­re. Vio­rel scoa­te sti­cla deja goa­lă şi se apu­că să o umple cu apă.

— Nu aţi luat apă de la fân­tâ­nă?

— Lilia: Ei, încă şi pe ace­ea să o târâm după noi…

Încep să scoa­tă mân­ca­rea din gean­ta pre­gă­ti­tă dis-de-dimineaţă. Un cas­tron cu sar­ma­le lua­te direct din con­ge­la­tor, ca să nu se stri­ce, pilaf cu car­ne, cea­pă ver­de şi pâi­ne.

Poftim la masă, ne îndeam­nă şi pe noi.

— Lilia: Aşa lucrea­ză oame­nii la ţară, mănân­că cu mâna.

— D-apoi n-or mân­ca cu picio­rul, glu­meş­te gine­re­le de ală­tu­ri.

— De fapt, mănân­că cu gura, inter­vi­ne fecio­rul Andrei, râzând.

— Cât cos­tă să întreţii buca­ta asta de pământ?

— Plătim aren­da, 1200 de lei pen­tru 60 de ari, e 19 lei de ar. Ara­tul ajun­ge până la 10 lei, iar semă­na­tul între 12 şi 14 lei arul.

Cul­ti­va­tul spun că nu e scump. Pe buca­ta asta — 170 de lei. Zic că nu au cal­cu­lat nici­o­da­tă inves­ti­ţi­i­le şi chel­tu­ie­li­le, dar ştiu sigur că nu iese. „Depin­de şi de an, câteo­da­tă iese, câteo­da­tă — nu. Dar dacă plo­uă şi fărâ­mă tot? Con­tea­ză dacă anul e sece­tos sau nu. Anul tre­cut, am ieşit, anul ăsta — vom vedea. Dacă nu s-a face…”.

Mai spun că, în 2016, au vân­dut gră­u­nţe­le, kilo­gra­mul ajun­ge să cos­te vreo 2,50 lei.

— Vio­rel: Un băr­bat mi-a spus că a cum­pă­rat doi saci cu 2,80 kilo­gra­mul.

— Tama­ra (nora): Mol­do­vea­nul nici­când nu se satu­ră de pământ.

— Andrei (fiul): Ei, nu se satu­ră, se satu­ră, când ajun­ge aco­lo, în deal, la plopi (la cimi­tir, n.r.).

— Tama­ra: Ştie că nu-i iese, dar ori­cum mun­ceş­te.

— Lilia: Alt­fel cum să tră­im? Mai ţii o pasă­re, dacă nu ai, şezi şi te uită.

Între timp, gine­re­le Andrei, care a reu­şit să mănân­ce cel mai repe­de, spu­ne că deja poa­te ple­ca aca­să. „Am mân­cat, pot să mă duc şi aca­să”.

Pau­za de masă se ter­mi­nă. După câte­va minu­te de odih­nă, toţi revin la pră­şit. Cei mai tineri o iau repe­de îna­in­te. Lilia şi Vio­rel rămân să ascu­te sape­le. Între timp, se uită atent cât de bine mun­cesc cei­la­lţi.

Zic că nu s-au gân­dit vreo­da­tă să sădeas­că pe buca­ta asta de pământ alt­ce­va. „Liva­da te cos­tă scump. Numai chi­mi­ca­le­le cu care stro­pim cât cos­tă. Fără chi­mi­ca­le, nu mănânci nimic”. Pen­tru o recol­tă mai pro­fi­ta­bi­lă, mai întâi de toa­te sunt nece­sa­re resur­se finan­ci­a­re, dar locuri de mun­că nu mai sunt în sat, poves­teş­te Lilia. „E des­chis un ate­li­er de con­stru­cţii, doar pen­tru băr­ba­ţi”. Lilia mai spu­ne că nu a încer­cat să cau­te de lucru în cen­trul raio­nal, pen­tru că la un sala­riu de vreo 3000 de lei, o mare par­te din bani se chel­tu­ie pe dru­mul dus-întors, dimi­nea­ţa şi sea­ra. Preţul unui bilet într-o sin­gu­ră dire­cţie este de opt lei. S-a gân­dit cum ar fi dacă ar locui în cen­trul raio­nal, dar pen­tru asta e nece­sar să plă­teşti chi­ria, ser­vi­ci­i­le comu­na­le. Pen­tru un ase­me­nea lux, ai nevo­ie de un sala­riu pe măsu­ră. „Cu două-trei mii nu faci nimic, plă­teşti numai chi­ria şi ser­vi­ci­i­le. Mai bine stau în sat. Dar, chiar dacă tră­im la sat, ori­cum cum­pă­răm totul. Mai ales dacă e un an în care să bată grin­di­na şi să dis­tru­gă totul, cu ce ieşim? Zahăr cum­peri, pas­te cum­peri, ajungi toam­na şi cum­peri şi pătlă­gi­că, în gră­di­nă se stri­că, că noi nu folo­sim chi­mi­ca­le. Dacă soco­teşti chel­tu­ie­li­le şi veni­tu­ri­le, ieşi cu nimic!”

Şi cu 180 de lei poţi fi bogat

Lilia Mar­dari are 49 de ani. Deşi nu este anga­ja­tă la stat şi nu are un sala­riu sta­bil, se con­si­de­ră boga­tă. Are trei fete, un băi­at şi cinci nepoţi. Împre­u­nă cu soţul, Vio­rel, reu­şesc să supra­vi­eţu­ias­că şi să întreţi­nă gos­po­dă­ria. Vio­rel este anga­jat la un ate­li­er de con­stru­cţii din loca­li­ta­te. Face cuburi din for­tan cu un sala­riu de pes­te 3000 de lei. „Pun coti­leţi pe padoa­ne, lucrea­ză o săp­tămâ­nă ziua şi una noap­tea”. Fete­le sunt căsă­to­ri­te şi au deja copii. Nu sunt anga­ja­te nici ele ofi­ci­al, în schimb se dedi­că zil­nic copi­i­lor. Lilia decla­ră că nici­u­nul din cei patru copii ai săi nu ar spu­ne că îi pare rău că nu şi-a con­ti­nu­at stu­di­i­le după absol­vi­rea lice­u­lui din loca­li­ta­te.

Lilia a absol­vit şcoa­la pro­fe­sio­na­lă ca ste­ri­li­za­tor la fabri­ca de con­ser­ve. Nu a lucrat pe spe­cia­li­ta­te, pen­tru că s-a îndră­gos­tit şi s-a căsă­to­rit, după asta au venit şi copi­ii şi a fost nece­sar să fie ală­tu­ri de ei. Cân­d­va, spu­ne că lucra şi ea cu ziua, dar acum nu mai poa­te, are pro­ble­me de sănă­ta­te. „Tine­re­tul iaca ia şi se duce îna­in­te, eu pră­şesc de dimi­nea­ţă cum pot, dar după asta mă dor rini­chii”. Banii câş­ti­ga­ţi în peri­oa­da când lucra cu ziua îi ajun­geau doar pen­tru mân­ca­re. „Când erau fete­le mici, mun­ceam cu ziua, atunci se plă­tea până la o sută pe zi, din care cum­pă­rai ba una, ba alta. Când te uitai, o zi de mun­că se ducea prac­tic pe nimic”.

Realitatea de la ţară — departe de minimul de existenţă

Deşi Biro­ul Naţio­nal de Sta­tis­ti­că infor­mea­ză că cea mai mare valoa­re a mini­mu­lui de exis­tenţă se înre­gis­trea­ză în ora­şe­le mari, pre­cum Chi­şi­nău şi Bălţi, aceas­ta fiind de 1972 de lei, cu 11,6% mai mult în raport cu medi­ul rural, Lilia e de păre­re că cei de la sate chel­tu­ie mai mult decât cei de la oraş, mai ales pen­tru întreţi­ne­rea gos­po­dă­ri­ei.

„Acum curen­tul s-a scum­pit, gazul s-a scum­pit, o bute­lie cu gaz ajun­ge la 400 de lei. Socoa­te câte zile tre­bu­ie să lucrezi pen­tru o bute­lie. Punem trei zile, dar asta numai pen­tru bute­lie, da’ pe lân­gă asta îţi mai tre­bu­ie şi mân­ca­re la deal. Ei (guver­nanţii, n.r.) scum­pesc de înne­bu­nesc. Au mărit şi aren­da. Era până la 9 lei, acum e 19 lei de ar”.

— Cre­deţi că o să fie mai bine?

— Lilia: Mai bine nu va fi, mai rău — da. Pen­tru ţăra­nul ista păcă­tos nu poa­te fi mai bine, că nimeni nu se gân­deş­te la el, iar cei de sus mai tare ne înfun­dă. Dacă vor scumpi gazul, curen­tul, ce ne-om face?

Este ora 13, pes­te şap­te ore se ter­mi­nă ziua de mun­că. După ce ajung aca­să, au de hră­nit nutrii şi iepuri, pre­gă­tesc de mân­ca­re pen­tru a doua zi şi abia de aţi­pesc pe la miez de noap­te.

Pes­te câte­va zile am reve­nit cu un sunet la soţii Mar­dari. Deşi ante­ri­or Lilia spu­nea că pro­ble­me­le de sănă­ta­te nu-i mai per­mit să mun­ceas­că pe câmp, am aflat că pră­şeş­te cu ziua în satul Bâr­lă­deni. La ora 8, maşi­na trans­por­tă lucră­to­rii pe lotul de pământ. Fii­ca Nina ne-a con­fir­mat că se achi­tă doar 170 de lei şi, de par­că nu ar fi prea puţin, lide­rul a oprit 20 de lei pen­tru car­ne­tul de mun­că. Banii nu mai sunt achi­ta­ţi la sfârşi­tul zilei de lucru, ci la sfârşit de săp­tămâ­nă. „Când nu avem bani, facem mân­ca­re din ceea ce este sau luăm pe dato­rie de la maga­zin, iar după ce pri­mim banii ne achi­tăm”.

O viaţă să lucrezi cu ziua

Să lucrezi cu ziua nu este o ruşi­ne. Aceas­tă mun­că, pres­ta­tă la sat, e din­tre puţi­ne­le posi­bi­li­tă­ţi de a face un ban şi a supra­vi­eţui. Sil­via, 68 de ani, spu­ne că a reu­şit să facă o gos­po­dă­rie, şi fata şi-a învăţat-o. A reu­şit să le facă pe toa­te din banii câş­ti­ga­ţi din mun­ca zil­ni­că. „Gos­po­dă­ria am făcut-o din cât am mun­cit, că nu mi-a dat nimeni nimic. Împre­u­nă cu Vale­riu am mun­cit toa­tă via­ţa. Nu-i uşor, e greu, dar ne-am des­cur­cat”.

După ce a absol­vit gim­na­zi­ul din Tere­b­na, Sil­via a ple­cat la stu­dii la Bălţi. Aco­lo, timp de 8 luni, a învă­ţat arta cro­i­to­ri­ei. „Mai depar­te de Bălţi nu am fost nică­ieri, după asta am lucrat în colhoz. Am lucrat, am lucrat, am lucrat — până nu de mult. Să vă spun drept, şi anul ista am mai lucrat olea­că, dar am lăsat, că nu mai pot”. Nu regre­tă că nu a lucrat pe spe­cia­li­ta­te. „N-am absol­vit cine ştie ce uni­ver­si­ta­te. Nu mi-a plă­cut să învăţ, că dacă îmi plă­cea, mă duceam şi eu unde­va, dar n-am învă­ţat bine la şcoa­lă, eram bucu­roa­să de ce aveam. Îmi plă­cea la şcoa­lă edu­ca­ţia fizi­că. Pe tim­puri, nu se duceau toţi pe la uni­ver­si­tă­ţi. Acum se duc la învă­ţat mai depar­te, că îs alte vre­muri. Atunci doar cei care învă­ţau bine se duceau. Atunci toţi pră­şeau, era de lucru, toa­tă lumea pră­şea la colhoz. Erau de toa­te, numai du-te şi lucrea­ză”.

„Cât poţi să lucrezi, până la 70 de ani?”

„Au fost şi vre­muri rele, când umblam numai des­culţă, nu aveai pe ce-ţi lua o buca­tă de săpun. Şi pen­tru medici, şi pen­tru învă­ţă­tori, aşa a fost tim­pul. Acum e mai bine. Te mai duci, mai vor­beşti, mai râzi, mai spui ceva, mai lucrezi, te mai sfă­deşti…”

Sil­via spu­ne că, deşi pri­mea bani puţini, nici­o­da­tă nu s-a gân­dit să ple­ce pes­te hota­re. „Se plă­tea puţin, dar eram mulţu­mi­tă cu puţi­nul pe care îl pri­meam. Nu vezi că nu-i nică­ieri de lucru? Unde să lucrezi? Da’ aici este întreg anul de lucru, de te-ar ţine mâi­ni­le”. Nici fii­ca sa, care locu­ieş­te la Bălţi, nu a ple­cat pes­te hota­re, ea mer­ge doar în vacanţă în afa­ra ţării.

Spu­ne că banii pe care îi pri­mea cân­d­va nu au ajutat-o să se îmbo­gă­ţeas­că. „Nu iei nimic de 150 de lei în ziua de azi. Îna­in­te, cu 150 de lei te duceai la Bălţi, la Moji­lău şi luai o gră­ma­dă. Acum te duci la maga­zin şi n-ai cu ce veni. Îna­in­te era o rub­lă şi 10 copeici până la Bălţi, da’ amu îi 50 de lei. Te-ai dus, te-ai întors şi suta s-a dus”.

— Dacă aţi întoar­ce tim­pul îna­poi, ce aţi schim­ba?

— Nici nu vreau să-l mai întorc. N-aş schim­ba nimic. Nu-mi pare rău de nimic. Nu-mi închi­pui ce locuri de mun­că s-ar putea des­chi­de. De-amu pen­tru voi, tine­rii, să se des­chi­dă. Pen­tru voi să fie bine, că pen­tru noi — nu se mai des­chi­de nimic.

La 18.10.2016, a fost apro­bat, prin Hotă­rârea Guver­nu­lui, pro­iec­tul de lege pri­vind exer­ci­ta­rea unor acti­vi­tăți neca­li­fi­ca­te cu carac­ter oca­zio­nal des­fă­șu­ra­te de zili­eri și pre­zen­tat Par­la­men­tu­lui spre exa­mi­na­re. Pre­zen­tul pro­iect regle­men­tea­ză rapor­tu­ri­le de mun­că tem­po­ra­ră ale drep­tu­ri­lor și obli­ga­ți­i­lor anga­ja­to­ru­lui față de zili­er și modul de acti­vi­ta­te a zili­e­ri­lor. Potri­vit aces­tu­ia, mun­ca se des­fă­șoa­ră fără înche­ie­rea unui con­tract indi­vi­du­al de mun­că din­tre zili­er și bene­fi­ci­ar, însă aces­ta este obli­gat să înre­gis­tre­ze toți zili­eri în Regis­trul de evi­den­ță a zili­e­ri­lor, care urmea­ză a fi pre­zen­tat către Inspec­to­ra­tul Fis­cal și Inspec­to­ra­tul teri­to­ri­al de mun­că în fie­ca­re lună. Dura­ta acti­vi­tă­ții oca­zio­na­le este de opt ore. Nici un zili­er nu poa­te pres­ta acti­vi­tăți pen­tru ace­lași bene­fi­ci­ar pe o peri­oa­dă mai mare de 90 de zile pe dura­ta unui an calen­da­ris­tic. Acti­vi­ta­tea des­fă­șu­ra­tă în con­di­ți­i­le pre­zen­tei legi nu con­fe­ră zili­e­ru­lui cali­ta­tea de asi­gu­rat în sis­te­mul public de asi­gu­rări soci­a­le de stat și nici în cel al asi­gu­ră­ri­lor obli­ga­to­rii de asis­ten­ță medi­ca­lă.

Con­form Euro­pa­ss, lip­sa unui con­tract de mun­că va gene­ra, cel mai pro­ba­bil, o ten­din­ță nega­ti­vă în rân­dul bene­fi­ci­a­ri­lor și îi va deter­mi­na să ape­le­ze mai degra­bă la ser­vi­ci­i­le zili­e­ri­lor, rezi­li­ind con­trac­te­le indi­vi­du­a­le de mun­că. Ast­fel, între­prin­de­ri­le vor fi ten­ta­te spre nea­chi­ta­rea con­tri­bu­ți­i­lor soci­a­le și medi­ca­le. Per­soa­ne­le cu con­trac­te ar putea să-și piar­dă locu­ri­le de mun­că sau să trea­că în cate­go­ria zili­e­ri­lor, fără a bene­fi­cia de garan­ții soci­a­le sau medi­ca­le — fapt care ar con­sti­tui o dero­ga­re gra­vă de la Codul Mun­cii.

Liliana BOTNARIUC