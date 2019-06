Grădinița e în vacanță? Ce zic părinții?

Dreptul la muncă al părinților cu copii mici și activitatea economică sunt în prezent afectate negativ de regimul de funcționare redusă a grădinițelor de stat în perioada de vară. Remedierea situației devine o urgență în condițiile în care natalitatea a scăzut peste 15% în ultimii 5 ani, angajatorii se plâng că nu au angajați suficienți, iar mulți părinți vara nu pot lucra pentru a-și întreține copiii. Închiderea grădinițelor vara este în detrimentul drepturilor copiilor. Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a făcut o analiză a problemei, publicând studiul „Dreptul la muncă al părinților cu copii mici – ce facem vara cu copiii de grădiniță?”, semnat de Constanța Popescu.

Acest comentariu este elaborat în contextul în care, începând cu primăvara 2017, la decizia conducerii Ministerului Educației de atunci (acum MECC), a fost lansată o practică nereușită a vacanțelor totale de 42 de zile în grădinițe, oferite în intervalul 01 iunie – 31 august. Studiul vine cu un șir de recomandări în adresa autorităților.

Se recomandă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) să modifice regulamentul de funcționare a grădinițelor, prin emiterea în vara 2019 a unui ordin al ministrului, cu introducerea unui sistem mixt de concediu anual pentru educatori și angajați, în vigoare de la 01 ianuarie 2020: o parte se acordă simultan la toți în luna august (câteva săptămâni de concediu în intervalul 01-31 august) și restul zilelor – să fie acordate pe rând pe parcursul anului. Excepție trebuie să fie funcționarea continuă (12 luni pe an) pentru unele grădinițe cu profil specializat și câteva „grădinițe de gardă” în fiecare direcție/ sector mare, sau oricare grădinițe suplimentare pot fi asigurate funcționale continuu de APL. Prioritare pentru funcționarea continuă/ sau concedii foarte scurte – se recomandă a fi grădinițele cu regim de 12 ore de funcționare, pentru că au educatori în 2 schimburi.

Anterior, grădinițele nu se închideau deloc în perioada de vară (în perioada sovietică funcționau anul împrejur) sau ulterior erau închise pentru perioade foarte scurte (ex. 2 săptămâni doar în luna august) sau excepțional pentru reparații/ renovări. Începând cu primăvara 2017, la decizia conducerii Ministerului Educației de atunci (acum MECC), a început practica nereușită a vacanțelor totale de 42 de zile în grădinițe, oferite în intervalul 01 iunie – 31 august.

În primăvara 2017 au avut loc mai multe proteste publice ale părinților (ex. grupul părinților solidari), există o petiție online cu peste 3 000 de semnături ale părinților care nu sunt de acord cu această modificare. Așa-zisul acord al părinților în grădinițe este obținut pur formal. În timpul consultărilor din 2017, s-a ținut cont unilateral doar de drepturile conducerii și angajaților din grădinițe și nu s-a discutat cu reprezentanții angajatorilor (patronate, asociațiile profesionale, Consiliul Economic al Prim-ministrului, FIA, EBA, Amcham etc.); nu s-a discutat nici cu organizațiile care se ocupă de drepturile copiilor și a familiilor cu copii din familiile social-vulnerabile sau organizațiile care promovează egalitatea de gen/ dreptul la muncă a mamelor în special. Un sistem mixt de concedii (câteva săptămâni în luna august și restul în timpul anului) ar asigura un echilibru între interesele angajaților din grădinițe – și interesele familiilor cu copii, care inclusiv plătesc impozite pentru existența acestor servicii publice.

Regimul mixt propus pentru concediile anuale în grădinițe este și în avantajul educatorilor: noul regulament va însemna că toți educatorii și personalul din grădinițe vor avea o combinație reușită de concediu garantat în luna august în fiecare an (minim 2 – maxim 4 săptămâni consecutive în intervalul 01-31 august), iar diferența rămasă de concediu anual urmează a fi luată individual, conform planului anual și a planului de înlocuiri. In acest mod, educatorii vor putea solicita a 2-a parte din concediul anual atunci când au ei nevoie (ex. evenimente personale și de familie), precum și vor beneficia ocazional de supliment de salariu pentru înlocuiri (cum se practica mereu, inclusiv în prezent). Grădinițele mari, cele cu funcționare de 12 ore/ în 2 schimburi de educatori și cele de gardă în fiecare sector pot continua regimul de funcționare 12 luni pe an. Recomandările pentru regimul de vară țin cont de faptul că frecvența copiilor este înaltă în primele 2 luni de vară (perioada 01 iunie – 31 iulie), iar în luna august este o frecvență joasa. Suplimentar, ultima lună de vară are temperaturi mai blânde, luna august fiind luna cea mai potrivită pentru vacanța de familie a copiilor mici (dar și pentru concediul educatorilor).



Recomandări de implementare pe etape în 2019 și 2020: Ca primă etapă în fiecare comunitate, se recomandă să fie limitată semnificativ închiderea pentru vară a grădinițelor medii și mari, precum și a celor cu regim de funcționare de 12 ore (acestea au un număr mai mare de educatori și angajați decât cele mici). Noul regulament (ordinul ministrului și/ sau a primarului) aprobat acum se recomandă să prevadă vacanța de vară a grădinițelor doar maximum câteva săptămâni în luna august și să devină un regulament absolut obligatoriu de la 01 ianuarie 2020 (odată ce în luna decembrie 2019 conducătorii instituțiilor vor face planul de concedii pentru următorul an calendaristic 2020). În lipsa oricăror regulamente, primăria Chișinău/ DGETS și oricare APL deja se pot ghida de aceste recomandări, atunci când aprobă regimul de funcționare a grădinițelor din fiecare sector pentru vară.

Codul muncii și dreptul la concediu: nu există obligația legală de a oferi tot concediul anual odată, în bloc, pentru nici o categorie de angajați. În majoritatea domeniilor, instituțiile sau întreprinderile nu se închid complet, unica obligație fiind de a oferi angajaților o dată pe an minim 14 zile consecutive, restul zilelor fiind acordate în decursul anului. Astfel, angajații din grădinițe pot avea câteva săptămâni de concediu oferite simultan în intervalul 01-31 august, restul concediului fiind acordat pe rând, cu înlocuiri, pe parcursul anului.

Frecvența copiilor în lunile de vară: Ratele de frecvență confirmă interzicerea închiderii grădinițelor în luna iunie și iulie, odată ce în aceste 2 luni de vară în majoritatea grădinițelor peste 70% din copiii preșcolari frecventează grădinița. Chiar și conducerea acelor instituții care invocă rate de frecventare de peste 48-50% în lunile iulie-august – se recomandă să folosească aceste date doar pentru a planifica comasarea a 2 grupe în 1 (pot fi și copii de vârste diferite, apropiate), și acordarea pe rând a concediilor pentru educatori.

Recomandările sunt efectuate în contextul în care părinții nu pot ieși vara la muncă, angajatorii se plâng frecvent că au o insuficiență de angajați, iar rata natalității este în continuă scădere (a fost înregistrată o reducere de peste 15% în ultimii 5 ani). Familiile cu copii au o singură doleanță principală – să poată munci și întreține copiii, iar reglementarea situației din grădinițe a devenit o urgență social-economică.