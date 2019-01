Din Franţa, cu dragoste. Câteva întrebări şi răspunsuri despre şampania adevărată

La sărbători, băutura de bază e şampania. Cupe cu şampanie ciocnim şi în primele clipe ale noului an. Dar, de multe ori, aceasta este confundată cu vinul spumant. Nu toţi ştiu că, de fapt, şampania veritabilă se produce în Franţa şi doar în regiunea de nord-est a ţării, numită Champagne. De aici vine şi apelativul băuturii efervescente. Recent, împreună cu un grup de moldoveni, am avut posibilitatea să aflăm mai multe detalii despre producerea şampaniei. Şi aceasta datorită Anei, care munceşte la fabrica de şampanie.

Ana Croitoru este stabilită în Franţa de mai bine de zece ani. A muncit în mai multe domenii. De ceva timp, munceşte la o fabrică de şampanie în calitate de asistentă de director şi secretară. Entuziasmată de cele văzute acolo, cu permisiunea directorului, tânăra a decis să organizeze o vizită pentru conaţionalii noştri în beciurile întreprinderii. Pe unde au dus-o potecile vieţii şi cum se produce şampania veritabilă aflăm din interviul cu Ana şi şeful ei, Emmanuel Boucante.

— Ana, ce ai făcut zece ani în Franţa ?

— Experienţa mea în Franţa este una bogată şi interesantă. Când am venit, nu cunoşteam limba, la fel şi soţul şi cei doi copii, unul de cinci ani şi altul de optsprezece luni. Constrânsă de situaţie, am început să fac ordine în casele familiilor ruseşti. Apoi, m-am înscris la cursuri de franceză. După un an de străinătate, am fost angajată dădacă într-o familie cu trei copii, unde am lucrat opt ani. Între timp, am făcut mai multe cursuri pedagogice ce ţin de dezvoltare, îngrijire şi activităţi cu copiii.

— Cum ai ajuns să munceşti la fabrica de şampanie?

— În 2016, am avut marea fericire să devin mămică a două fetiţe gemene. Pentru că, la Paris, nu mai aveam condiţii şi spaţiu pentru marea noastră familie, am decis să cumpărăm o căsuţă ceva mai departe de aglomeraţie. Respectiv, am cumpărat o căsuţă în sătucul Chateau Thierry. După concediul de maternitate, am depus CV-ul pentru un post în raza comunei. Ulterior, am început să muncesc pentru producătorul de şampanie Boucant Thiery.

— Ce te-a determinat să organizezi o vizită a fabricii pentru conaţionalii noştri?

— Sunt sociabilă şi deschisă, iar aceste calităţi m-au determinat să organizez o vizită pentru moldoveni. Multora dintre noi le este dor de aerul de ţară, iar aceasta e o posibilitate de a vedea cu ochii proprii cum se produce şampania.

***

După întrebările adresate Anei, am discutat Emmanuel Boucante, producătorul de şampanie Boucant Thiery, despre etapele pe care le parcurge şampania până a ajunge pe masa noastră.

— D-le Boucante, cum se face că băutura ce poartă apelativul de şampanie poate fi produsă doar în regiunea cu acelaşi nume?

— Şampania se produce exclusiv în vechea provincie franceză Champagne. Aceasta se extinde pe o suprafaţă de 34 000 hectare, repartizate pe cinci departamente: Marne, Aube, Aisne, Seine-et-Marne, Haute-Marne. Eu am preluat activitatea părinţilor mei. Deţin şapte hectare, expuse majoritar pe un sol argilo-calcaros. Pentru ca băutura să poarte numele de şampanie trebuie respectate mai multe condiţii stricte ce ţin de fabricarea acesteia.

— Care sunt etapele de producere a şampaniei?

— Pentru a produce o sticlă de şampanie, trebuie mai întâi să fii răbdător. Totul începe cu lucrul în vie, care e strict manual şi care ne ocupă tot timpul: de la curăţirea butucilor, care începe în noiembrie şi până la strângerea strugurilor din septembrie, anul următor. Odată ce strugurii au nimerit sub presiune, se colectează preţiosul suc. Eu posed un teasc care îmi permite să separ sucul în mai multe categorii, în dependenţă de calitatea acestuia. Pentru asta, în timpul presării, preiodic gust sucul. Ajuns în ianuarie, gust din nou aceste categorii de sucuri-vin şi fac un amestec armonios cu vinurile din anii precedenţi, care servesc drept rezerve pentru ameliorarea calităţii şampaniei. Acest amestec e o etapă foarte importantă, pentru că se aleg viitoarele gusturi ale şampaniei. Odată făcut acest amestec, vinul selectat este pus în butelii pentru a doua fermentare. Drojdia va mânca zahărul, producând puţin alcool, în special se produce CO2 care reprezintă bulele de şampanie. După ce şi-au făcut munca, bacteriile mor şi formează depuneri pe sticlă, care este înclinată pentru a obţine arome. Procesul durează minimum trei ani şi nu are un termen limită. Când decid că au stat suficient, rotesc foarte atent sticla, pentru a aduce depunerile spre gâtul sticlei, ca mai apoi să le scot prin deschiderea sticlei. Ultima etapă este introducerea dopului de plută şi ambalarea. Ca să fie consumată, şampania trebuie să se mai „odihnească” cel puţin şase luni. Pentru fiecare fel de şampanie, reţetele sunt secrete. Dar totul se face cu dăruire de sine, plăcere şi bună dispoziţie.

***

La cea de-a 25-a ediţie a Concursului Mondial de la Bruxelles din mai, 2017, au fost prezentate 9180 de eşantioane de vin. Ana şi Emmanuel Boucante s-au întors de la concurs cu Medalia de aur pentru şampania „Le Style” Boucant Thiery.

Ecaterina Ţurcan Hacina, Franţa