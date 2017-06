Fes­ti­va­lul Fil­me­lor Inter­na­ţio­na­le Inde­pen­den­te este cel mai impor­tant fes­ti­val cine­ma­to­gra­fic al anu­lui în Seat­tle, SUA. Se numeș­te pe scurt SIFF (Seat­tle Inter­na­tio­nal Film Fes­ti­val) şi e la a 43-ea edi­ţie. Eu par­ti­cip la fes­ti­val ca spec­ta­tor de numai 5 ani, dar mă simt de par­că aş fi par­te a aces­tui eve­ni­ment extra­or­di­nar toa­tă via­ţa mea.

La Ope­ning Gala s-au strâns tot felul de par­ti­ci­panţi, con­tri­bu­i­tori și spec­ta­tori. Pe lân­gă pro­gra­ma­to­rii de la Micro­soft și ingi­ne­rii de la Boe­ing, îmbră­ca­ţi în hai­ne scum­pe, întâl­nești tot felul de hippie ori repre­zen­tanţi ai boe­mei loca­le cu hai­ne zdrenţu­roa­se și coa­furi stra­nii: de la „drea­d­lo­c­ks” și până la ceva ase­mă­nă­tor cu un cuib de păsări. Eu sca­nez sala și îmi dau sea­ma că tablo­ul desfă­şu­rat în faţa mea se poa­te numi, fără niciun dubiu, „Tole­ranţă Soci­a­lă în Acţiu­ne”. Toţi se înţe­leg aici, indi­fe­rent de ori­gi­ne, naţio­na­li­ta­te, reli­gie, orien­ta­re sexu­a­lă. Pen­tru a pune un accent final, ca să nu mai avem nicio îndo­ia­lă că așa este, fes­ti­va­lul a fost des­chis cu o come­die, „The Big Sick” („Boa­la Mare”), de Kuma­il Nan­ji­ani, un actor deve­nit regi­zor care a emi­grat în SUA din Pakis­tan.

Pe par­cur­sul ani­lor, am fost la o mulţi­me de fil­me artis­ti­ce și docu­men­ta­re, minu­na­te și nu prea. Aces­ta e spe­ci­fi­cul unui fes­ti­val de fil­me inde­pen­den­te, care nu sunt pro­du­se în masă de Hol­lywood. Ele sunt un fel de „rus­sian rou­let­te” (rule­tă ruseas­că). Fil­me­le pot împuș­ca ca un foc de arti­fi­cii și ate­ri­za pe pie­des­tal, ori rămân neînţe­le­se de mase, și accep­ta­te doar de un grup eli­tist de spe­cia­liști și de ama­tori de fil­me. Este impo­si­bil de ghi­cit în avans ce film va reu­și. Numai spre sfârşi­tul fes­ti­va­lu­lui se pot face niş­te con­clu­zii.

Anul aces­ta, la fes­ti­val au par­ti­ci­pat fil­me din 48 de ţări. Nici nu mi-am închi­pu­it că atâ­tea ţări din lume fac fil­me inde­pen­den­te! Tema prin­ci­pa­lă pen­tru anul 2017 a fost cri­za refu­gi­a­ţi­lor din Siria. Per­so­nal, în afa­ra fil­me­lor des­pre Siria, aş pla­sa în cen­trul atenţi­ei și alte fil­me din ţări­le Orien­tu­lui Mij­lo­ciu, cum ar fi Iran, Irak și Egipt. Ast­fel mi-aş expri­ma indig­na­rea faţă de ordi­nul exe­cu­tiv sem­nat de Donald Trump de a blo­ca intra­rea în SUA a cetă­ţe­ni­lor din 6 ţări musul­ma­ne. Mă bucur că ordi­nul exe­cu­tiv a fost res­pins de curţi­le juri­di­ce deja de 3 ori, dato­ri­tă sis­te­mu­lui judi­ci­ar inde­pen­dent din SUA, care este sepa­rat de ramu­ra exe­cu­ti­vă. Ceva impo­si­bil de închi­pu­it aca­să, în R. Mol­do­va. Nemai­vor­bind de jur­na­lis­mul inde­pen­dent ame­ri­can, care aproa­pe zil­nic scoa­te la supra­fa­ţă cele mai ruși­noa­se și mur­da­re deta­lii de la Casa Albă, fără ca jur­na­li­ş­tii să fie urmă­ri­ţi penal.

Dar să reve­nim la fes­ti­val. Pen­tru mine, unul din cele mai dure, dar și mai inspi­ra­te fil­me a fost docu­men­ta­rul „The City of Ghosts” („Ora­şul Fan­to­me­lor”), al regi­zo­ru­lui ame­ri­can Mat­thew Hei­ne­man. Este o isto­rie a unor oameni ordi­nari din Siria (un pro­fe­sor de mate­ma­ti­că, un ama­tor de jocuri video, doi stu­denţi și alţi oameni de rând) puși în situ­a­ţii extra­or­di­na­re, care au fost nevo­iţi să devi­nă repor­teri ama­tori ori, cum îşi zic ei, „cetăţeni-reporteri”. Gru­pul lor se numeș­te RBSS, o abre­vi­e­re din engle­ză de la „Raqqa Being Sla­u­gh­te­red in Silen­ce” („Raqqa este uci­să în lini­ş­te”). Ei fil­mau și pos­tau pe Face­bo­ok și pe You­tu­be cri­me­le comi­se de gru­pul tero­rist ISIS în ora­şul lor natal, Raqqa. Tele­foa­ne­le și cal­cu­la­toa­re­le au deve­nit arme­le lor. Ei înşi­şi, fami­li­i­le și pri­e­te­nii lor deve­neau vic­ti­me ale lup­tei ine­ga­le cu un duş­man mult mai puter­nic. Cu toa­te aces­tea, ei nu puteau renu­nţa la jobul lor peri­cu­los. Ade­vă­rul spus des­pre tra­ge­dia ora­şu­lui, care era ucis în lini­ş­te, fără ca comu­ni­ta­tea inter­na­ţio­na­lă să inter­vi­nă pen­tru a-l sal­va, le dădea pute­re și sen­ti­men­tul că-şi ating sco­pul. „Ori îi învin­gem noi, ori ei ne omoa­ră pe toţi”, con­clu­de unul din ero­ii prin­ci­pali.

Mă gân­desc de mul­te ori că Mol­do­va și Siria au punc­te comu­ne. Din feri­ci­re, Mol­do­va nu e cuprin­să de un răz­boi civil, dar ţara noas­tră moa­re lent, puţin câte puţin, aban­do­na­tă de cei mai buni cetă­ţeni. Și când com­pa­răm aces­te ţări, vedem că nu e o dife­renţă atât de mare. Coru­pţia, lip­sa de oport­u­ni­tă­ţi și dis­pe­ra­rea ne fac să luăm dru­mul stră­i­nă­tă­ţii. Timp de 20 de ani, Mol­do­va a pro­dus ace­lași număr de emi­granţi ca și Siria în ulti­mii 5 ani.

Dar, de fapt, m-a cuprins și mân­dria pen­tru ţări­şoa­ra noas­tră mică, când am aflat că anul aces­ta la fes­ti­val a ajuns și un film al unui regi­zor din Mol­do­va, Ana-Felicia Scu­tel­ni­cu. Cu atât mai mult că regi­zo­rul e o feme­ie.

Fil­mul „Ani­șoa­ra” a cap­tat pe peli­cu­lă via­ţa unui sat mol­do­ve­nesc cu o pre­ci­zie de 100% – ceea ce înseam­nă că vinul cur­ge gâr­lă, iar via­ţa este mono­to­nă și plic­ti­si­toa­re. Până și tri­un­ghiul amo­ros Ani­șoa­ra, Dra­goș și soţia lui e cam plic­ti­si­tor, la drept vor­bind. Fiind un cri­tic one­st, vreau să întreb: „Era într-adevăr nevo­ie ca via­ţa satu­lui să fie fil­ma­tă cu atâ­ta pre­ci­zie, dar fără a avea un mesaj de actu­a­li­ta­te?” Unde este intri­ga? Și de ce e atât de puţin dia­log? Deși, lip­sa dia­lo­gu­lui atra­ge atenţia asu­pra măies­tri­ei acto­ri­lor, care au fost nevo­iţi să lucre­ze mai mult cu expre­sia feţei decât cu tex­te­le scri­se pen­tru ei.

Cu toa­te astea, mă tem că fil­mul mol­do­ve­nesc va fi înţe­les doar de un grup limi­tat de spec­ta­tori din R. Mol­do­va și Româ­nia veni­ţi la eve­ni­ment. Din păca­te, aceas­ta a fost o oport­u­ni­ta­te rata­tă de regi­zoa­rea noas­tră, deo­a­re­ce a ales o temă izo­la­tă din rea­li­ta­tea con­tem­po­ra­nă. Sunt o mie și una de teme vita­le în R. Mol­do­va, care apar inclu­siv în pagi­ni­le Zia­ru­lui de Gar­dă şi din care s-ar putea crea un sce­na­riu rele­vant și actu­al. De exem­plu, isto­ri­i­le copi­i­lor imi­granţi; ori isto­ri­i­le copi­i­lor aban­do­na­ţi aca­să de părinţii, care sunt nevo­iţi să ple­ce la mun­că pes­te hota­re; ori coru­pţia, care maci­nă ţara pe dină­un­tru.

Pen­tru com­pa­ra­ţie, fil­mul regi­zo­ru­lui român Adri­an Sita­ru, „Fixe­ur” (în engle­ză „The Fixer”), a cap­tat o temă extrem de acu­tă și impor­tan­tă pen­tru regiu­nea noas­tră: tra­fi­cul de fiinţe uma­ne. Este o isto­rie a unui jur­na­list român, Radu, care, cu gân­dul de a avan­sa în carie­ră, con­tac­tea­ză un grup TV din Franţa pen­tru a fil­ma un repor­taj des­pre o ado­les­cen­tă pe nume Anca, tra­fi­ca­tă din Româ­nia în Franţa pen­tru a pres­ta ser­vi­cii sexu­a­le. Dile­ma eti­că a jur­na­lis­tu­lui, care tre­bu­ie să deci­dă dacă este în sta­re să-şi facă carie­ră pe sea­ma unei tra­ge­dii uma­ne, este în cen­trul atenţi­ei. Con­tras­tul din­tre via­ţa euro­pea­nă, cu legi res­pec­ta­te, și rea­li­ta­tea româ­neas­că, simi­la­ră celei din R. Mol­do­va; dia­lo­gul intens în trei lim­bi: româ­nă, fran­ce­ză și engle­ză; muzi­ca, pe alo­curi majo­ră, pe alo­curi melan­co­li­că, te ţine într-o sta­re de ten­siu­ne pe tot par­cur­sul fil­mu­lui.

Am ieșit din sala de pro­ie­cţii de par­că aș fi ieșit din duș: WOW! Uite ase­me­nea fil­me aș vrea să văd la SIFF, ori pe ori­ce altă are­nă de fil­me inter­na­ţio­na­le. Sper că anul vii­tor voi avea oca­zia. Spor la mun­că, pro­du­că­to­ri­lor de fil­me mol­do­ve­nești, din ori­ce colţ al lumii!

Irina VanPatten, SUA