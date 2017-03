Despre cum e să naști în Anglia sau cum e să nu naști în Moldova

Când îmi aduc amin­te de naş­te­rea copi­lu­lui nos­tru, mă îngro­zeş­te gân­dul că aş fi putut să nasc aca­să, în Mol­do­va.

M-am gân­dit mult şi am ezi­tat mult timp să scriu des­pre asta, pen­tru că risc să fiu cata­lo­ga­tă greşit. Îmi iubesc ţara, aco­lo îmi sunt părinţii şi aş fi vrut din tot sufle­tul să o am pe mama ală­tu­ri în acea zi. Dar cred ferm că în Mol­do­va noţiu­nea de mater­ni­ta­te este stră­i­nă pen­tru mulţi medi­ci, mă refer la mater­ni­ta­te în toa­tă amploa­rea sa, nu doar ca pro­ces fizi­o­lo­gic.

Sar­ci­na, naş­te­rea şi alăp­ta­rea sunt eve­ni­men­te atât de com­ple­xe, iar feme­i­lor tre­bu­ie să li se vor­beas­că des­pre asta, lucru care se face prea puţin în ţara noas­tră.

Cu sigu­ranţă, avem şi noi medi­ci buni, cu sigu­ranţă poţi avea o expe­rienţă feri­ci­tă şi lip­si­tă de trau­me şi aca­să, mai cu sea­mă dacă plă­teş­ti mii de lei pen­tru aceas­ta, însă eu cred că acest lucru tre­bu­ie să fie garan­tat ori­că­rei femei, în ori­ce spi­tal – o naş­te­re asis­ta­tă de medi­ci cali­fi­ca­ţi, într-un mediu curat şi plă­cut, în care să ţi se vor­beas­că fru­mos nu tre­bu­ie să fie o opţiu­ne sau un noroc, într-o ţară care tin­de spre Euro­pa, în seco­lul XXI.

Pen­tru mine a fost o sur­pri­ză felul în care decur­geau vizi­te­le la moa­şă, ati­tu­di­nea fami­li­a­ră pe care o avea faţă de mine, deşi ea este o doam­nă de culoa­re, iar eu o mol­do­vean­că de 22 de ani. Mai târ­ziu, aveam să mă adap­tez şi să înţe­leg că, de fapt, este firesc să fiu tra­ta­tă cu res­pect şi răb­da­re, am înţe­les că aici pot să adre­sez ori­ce între­ba­re fără să-mi fie fri­că că o să pri­mesc în schimb pri­vi­ri sau comen­ta­rii care să mă facă să nu mai vreau să mai întreb ceva vreo­da­tă. Aşa încât, când ne apro­pi­am de momen­tul naş­te­rii, scă­pa­sem de toa­te ste­re­o­ti­pu­ri­le de aca­să.

Şti­am că nime­ni nu va îndrăz­ni să-mi vor­beas­că urât, şti­am că dure­rea mea o să fie înţe­lea­să şi medi­cii vor fi aco­lo ca să ne aju­te să avem o expe­rienţă fru­moa­să. Tra­va­li­ul l-am petre­cut într-un salon extra­or­di­nar de mare şi fru­mos, cu pat dublu, baie, TV, iar moa­şa avea gri­jă să am mereu apă proas­pă­tă, suc şi gus­tă­ri pen­tru mine şi soţul meu. Toa­te aces­tea, pro­soa­pe­le, aşter­nu­tu­ri­le, ane­ste­zia şi res­tul nece­sar le-am pri­mit de la spi­tal, pe gra­tis. M-am simţit ca aca­să, nu o aveam pe mama lân­ga mine, dar întot­dea­u­na a fost cine­va din per­so­na­lul medi­cal să-mi ofe­re un cuvânt de susţi­ne­re.

Atun­ci când aveam dure­ri mari, s-a întâm­plat să fiu trans­fe­ra­tă în sala de naş­te­re; fiind pe hol, am simţit nevo­ia să strig, însă ime­di­at mi-am repri­mat stri­gă­tul, pen­tru că mi-am adus amin­te că în spi­ta­le­le de aca­să nu e voie să stri­gi. Am rămas impre­sio­na­tă de expe­rienţa unei fete de la noi, căre­ia, atun­ci când a stri­gat de dure­re, i s-a reproşat acest fapt. Deci, la noi în ţară, nu e per­mis să stri­gi când ai con­tra­cţii, nu e per­mis să te lamen­te­zi, pur şi sim­plu tre­bu­ie să naş­ti, pen­tru că asta îţi e dato­ria de feme­ie, ce mai con­tea­ză ce simţi tu: ai o sală rece, cel mai pro­ba­bil un pat fără aşter­nu­tu­ri, dacă ai noroc, o min­ge pe care să sari şi atât. Soţul sau mama nu au voie să stea cu tine, doar decât dacă au fost sufi­cient de ama­bi­li cu medi­cul. Aşa năş­teau feme­i­le cu 20 de ani în urmă şi e halu­ci­nant că aşa se naş­te şi acum. Citesc pe gru­pu­ri cum feme­i­le cau­tă un medic mai bun la care să nas­că şi să se bucu­re de un tra­ta­ment fru­mos. Pe medi­cul care mi-a asis­tat naş­te­rea l-am văzut pen­tru pri­ma şi ulti­ma oară în acea zi, dar asta nu a făcut nicio dife­renţă şi nu a fost nece­sar să-i „mulţu­mesc”.

După naş­te­re, am stat trei zile în spi­tal, într-un salon dră­guţ şi curat. Soţul a stat cu mine, având pat sepa­rat. Dimi­nea­ţa înce­pea cu con­tro­lul de ruti­nă, sora medi­ca­lă venea cu meni­ul zilei, din care puteam să aleg între car­ne şi peş­te, orez sau legu­me ş.a. Deci, m-am simţit ca la hotel. Am avut par­te de o con­sul­ta­ţie vas­tă des­pre alăp­ta­re şi îngri­ji­rea bebe­lu­şu­lui, lucru atât de impor­tant, iar acum, toa­te vizi­te­le la medic, inclu­siv toa­te medi­ca­men­te­le pen­tru mine şi pen­tru bebe­luş, sunt gra­tu­i­te, timp de un an, medi­ca­men­te care, spre marea mea uimi­re, în Mol­do­va cos­tă mii de lei.

Şi atun­ci, cu mul­tă supă­ra­re, întreb: de ce într-o ţară stră­i­nă sunt tra­ta­tă mult mai bine, ca ati­tu­di­ne şi con­di­ţii, iar aca­să nu se dă gra­tis nici măcar un para­ce­ta­mol şi nici măcar o vor­bă bună?!

Valeria RAILEANU, Londra, Marea Britanie