Cine aprinde lumina pe străzile din localitățile R. Moldova?

În anul 2018, 77% din străzile orașelor din R. Moldova erau iluminate, spun datele Biroului Național de Statistică. Sunt localități în care există lumină pe timp de noapte pe toate străzile, pe când altele întâmpină probleme la acest capitol. Specialiștii cred că, pentru a menține serviciul de iluminat public, cetățenii ar trebui să vină cu niște contribuții ale lor și să susțină administrația publică locală.

Potrivit site-ului www.serviciicomunale.md, care oferă posibilitatea de a măsura performanța administrației publice locale, în anul 2017, în orașul Glodeni, în jur de 32% dintre străzi erau iluminate. Primara orașului Glodeni, Stela Onuțu, a spus că, în 2019, această cifră a crescut până la 40%. Din spusele ei, primăria extinde rețeaua iluminatului public din resurse proprii. Singura sursă de finanțare pe care au avut-o a fost dintr-o donație din anul 2015, prin care localitatea a primit lămpi și cablu, iar primăria a investit în efectuarea lucrărilor. „Scopul nostru este de a ne extinde cel puțin cu 5-10% anual. Atât timp cât finanțarea vine din bugetul local, sper ca, pe viitor, să avem măcar până la 50% din străzi iluminate. Nu este o cifră de laudă, dar aceasta este realitatea”, spune Onuțu. Primara afirmă că a încercat în repetate rânduri să acceseze fonduri, însă de fiecare dată i s-a spus că fondurile disponibile au fost alocate și că nu există resurse financiare.

„Din timpul Uniunii Sovietice până în 2015, în orașul Florești, nu s-a ocupat nimeni de iluminarea stradală”, spune Valeriu Ceapa, primarul localității. Din 2015, suma alocărilor din bugetul local a crescut anual, astfel că, pentru iluminarea străzilor, de la suma de 70 000 de lei în 2015, am ajuns la 400 000 de lei în 2019. Până în prezent, în orașul Florești, au fost iluminate 34 de străzi, iar primăria promite că numărul lor va crește până la 50. Primarul spune că a încercat să aplice la un proiect, a fost pregătit și suportul financiar necesar din partea primăriei, dar, în legătură cu situația politică de la noi, procedura a fost suspendată. „E foarte dificil de a ajunge la proiectele finanțate din banii europeni, pentru că, până acum, aceștia s-au repartizat doar pe criteriu politic”, spune Ceapa. Primarul speră ca, pe viitor, să se ia în considerare și numărul de locuitori din orașe și sate, nu doar culoarea politică a partidului din care face parte primarul. „La Florești, tot sistemul de iluminat care se instalează este nou, iar lămpile LED permit localității să facă economii de cel puțin 40% la energia electrică”, spune primarul.

În orașul Fălești toate străzile și stradelele sunt iluminate. Potrivit primarului Vladimir Rusu, „pe străzile principale din oraș poți pune ața în ac pe timp de noapte”. Asta deoarece, în cadrul unui proiect, aceste străzi au fost iluminate cu becuri LED. Primarul spune că a încercat să găsească soluții ieftine pentru iluminarea tuturor străzilor din localitate. Astfel, primăria a folosit stâlpii și corpurile de iluminat existente, dar a inclus elemente de trecere de la becurile mari la cele mici, a cumpărat becuri econome din bugetul localității și le-a montat cu ajutorul angajaților „Direcției de Producție a Gospodăriei Comunale” din Fălești. Astfel s-au economisit 70% din suma instalațiilor. Primarul spune că, la acest capitol, a folosit cunoștințele pe care le are în domeniul energeticii. Dacă nu ar fi instalat becuri econome, suma din factura pentru energia electrică ar fi fost de cinci ori mai mare. Astfel, zice primarul, se fac economii în bugetul localității.

Și la Ocnița în anul 2018 mai multe străzi au fost iluminate grație unui proiect finanțat din fonduri europene. „Nu cred ca o primărie își poate extinde rețeaua de iluminat din fondul local. Unele primării din raion pot să-și permită să ilumineze doar străzile centrale. Noi am iluminat 25 de străzi care nu au fost iluminate nicicând”, a spus primarul orașului Ocnița, Ion Ciumac.

Din același proiect a fost iluminat în proporție de 95% și orașul Cantemir. Tatiana Puică, specialistă în cadrul Primăriei Cantemir, spune că o problemă majoră pentru autorități este lipsa specialiștilor în scrierea proiectelor la nivel de administrație publică locală. „Instruirea se face la nivel de cursuri. Aceasta nu se face la nivel de colegii sau universități, ceea ce ne face să căutăm parteneri locali cu care să colaborăm”, a spus Puică.

Polina Panainte, directoare de programe la „ADEPT”, spune că în toate localitățile R. Moldova, serviciul public de iluminat stradal este prestat în totalitate de către administrația publică locală. Primăriile sunt cele care acoperă în ansamblu cheltuielile pentru acest serviciu, în timp ce beneficiari finali sunt locuitorii. Atunci când primăriile nu pot impune locuitorii să achite taxe pentru serviciile de iluminat stradal, acesta nu poate fi sustenabil. „Acesta nu poate fi un serviciu de durată și eficient în condițiile în care nimeni nu plătește pentru el. Atunci când se vor termina finanțările, primăriile nu vor avea bani ca să-l întrețină. Dacă cetățenii ar contribui lunar cu vreo sumă de bani, s-ar aduna bani suficienți pentru întreținerea și menținerea serviciului pentru o perioadă cât mai lungă. Din acest motiv, împreună cu organizațiile din societatea civilă, specializate în activitățile administrației publice locale și în domeniul eficienței energetice, dorim să abordăm acest subiect”, a concluzionat Polina Panainte.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2018, în localitățile din R. Moldova lungimea străzilor iluminate a constituit 2,8 mii km, fiind în creștere față de 2017 cu 117,9 km.