Cinci cetă­ţeni ai R. Mol­do­va sunt bănu­i­ţi că au par­ti­ci­pat la un jaf asu­pra unei case de lux din Istan­bul, Tur­cia, pro­vo­când o pagu­bă de apro­xi­ma­tiv 300 de mii de dolari. Doi din­tre aceş­tia, împre­u­nă cu alţi com­plici turci şi bul­gari, au fost reţi­nu­ţi de poli­ţia tur­că, în timp ce alţi 3 cetă­ţeni mol­do­ve­ni au reu­şit să pără­seas­că ţara scă­pând, deo­cam­da­tă, de arest.



Fur­tul a avut loc în car­ti­e­rul Florya, din Istan­bul, o zonă de lux a metro­po­lei tur­ce, situ­a­tă pe lito­ra­lul mării Mar­ma­ra. Casa, cu 4 nive­le, ata­ca­tă de hoţii din R. Mol­do­va, apa­rţi­ne unui busi­ne­ss­man turc cu afa­ceri în dome­ni­ul par­fu­me­ri­ei şi cos­me­ti­cii. Hoţii, care au acţio­nat în com­pli­ci­ta­te cu mena­je­ra casei, şi ea din R. Mol­do­va, au furat 50 de mii de dolari cash şi biju­te­rii în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 250 de mii USD.

Hoţi deghizaţi în curieri

ZdG a dis­cu­tat cu un repre­zen­tant al omu­lui de afa­ceri turc, vic­ti­ma jafu­lui. Aces­ta spu­ne că, pe 9 mai 2017, doi băr­ba­ţi îmbră­ca­ţi în uni­for­ma unei fir­me de curie­rat, au sunat la uşa casei omu­lui de afa­ceri. O anga­ja­tă a fami­li­ei, mol­do­vean­ca Ole­sea C., le-a des­chis uşa hoţi­lor. După ce au pătruns în casă, aceş­tia, fiind îna­r­ma­ţi cu un cuţit, ar fi ameninţat-o cu moar­tea pe stă­pâ­na casei, soţia omu­lui de afa­ceri, forţând-o să le des­chi­dă safe­ul în care erau păs­tra­ţi bani şi biju­te­rii. După ce au luat cei 50 de mii de dolari cash din safeu, 3 cea­suri aco­pe­ri­te cu dia­man­te, dar şi alte biju­te­rii, hoţii au pără­sit casa fugind cu o maşi­nă care-i aştep­ta în stra­dă.

Potri­vit pre­sei din Tur­cia, care a rela­tat pe larg des­pre acest caz, stă­pâ­na casei, în vâr­stă de 39 de ani, le-a decla­rat poli­ţi­ş­ti­lor că a auzit sone­ria de la uşă şi a tri­mis ser­vi­toa­rea să des­chi­dă. În scurt timp, a auzit gălă­gie la uşă, iar când a încer­cat să vadă ce se întâm­plă, doi băr­ba­ţi, care erau îmbră­ca­ţi în uni­for­me­le unei fir­me de curie­rat şi pur­tând măşti pe faţă, au atacat-o ameninţând-o cu un cuţit. După ce au forţat-o să le des­chi­dă safe­ul, aceş­tia au târât-o într-o gar­de­ro­bă şi au legat-o de supor­tul pen­tru hai­ne unde a stat apro­xi­ma­tiv 15 minu­te. După ce hoţii au ple­cat, feme­ia a fost găsi­tă de gră­di­na­rul casei, care a eliberat-o.

Menajera, complice cu hoții

După inci­dent, poli­ţia tur­că a ini­ţi­at o amplă anche­tă pen­tru a-i prin­de pe făp­tași. Came­re­le de supra­ve­ghe­re din zonă i-au sur­prins pe cei doi ata­ca­tori, unul având în mâini o cutie de car­ton cu banii şi biju­te­ri­i­le fura­te, urcând într-o maşi­nă şi dema­rând în trom­bă. După plă­cu­ţe­le de înma­tri­cu­la­re ale maşi­nii cu care au fugit hoţii, poli­ţi­ş­tii au con­sta­tat că aceas­ta era închi­ri­a­tă şi, ast­fel, au putut sta­bili iden­ti­ta­tea celor care au închi­ri­at maşi­na şi, ulte­ri­or, a „curi­e­ri­lor” care au pătruns în casă. De ase­me­nea, poli­ţi­ş­tii din Tur­cia au sta­bi­lit că exis­tă legă­turi între hoţii mol­do­ve­ni şi Ole­sea C., și ea cetă­țean­că a R. Mol­do­va, anga­ja­tă în casa tur­ci­lor în cali­ta­te de mena­je­ră. Ini­ţi­al, Ole­sea C. le decla­ra­se poli­ţi­ş­ti­lor că, atunci când le-a des­chis uşa hoţi­lor, aceş­tia ar fi lovit-o, iar ea şi-a pier­dut cunoş­tinţa şi nu-şi mai amin­teş­te nimic. Ulte­ri­or însă poli­ţi­ş­tii au sesi­zat mai mul­te decla­ra­ţii con­tra­dic­to­rii ale mena­je­rei.

Ast­fel, pe 16 mai, la o săp­tămâ­nă de la comi­te­rea fur­tu­lui, poli­ţia tur­că a reţi­nut 6 per­soa­ne. Prin­tre aces­tea, doi cetă­țeni mol­do­ve­ni (mena­je­ra Ole­sea C. şi Iuri C., o cunoş­tinţă a unu­ia din­tre cei doi hoţi), trei cetă­ţeni turci (Yalçın O., Murat K. și Mus­ta­fa K.) şi un cetă­ţean bul­gar, Mikha­il F. Doi din­tre reţi­nu­ţi au fost eli­be­ra­ţi ulte­ri­or, în timp ce 4 per­soa­ne, inclu­siv Ole­sea C., au rămas după gra­tii.

Suspecţii principali au reuşit să fugă

Repre­zen­tan­tul omu­lui de afa­ceri turc, cu care ZdG a dis­cu­tat, spu­ne că prin­ci­pa­lii sus­pe­cţi, cei doi băr­ba­ţi deghi­za­ţi în curi­eri care au pătruns în casă, sunt Ale­xan­dr M., cetă­țean mol­do­vean, şi Petar T., năs­cut în Mol­do­va, dar care deţi­ne şi cetă­ţe­nie bul­ga­ră. Cei doi au reu­şit să pără­seas­că Tur­cia şi nu au fost deo­cam­da­tă reţi­nu­ţi, deși pe nume­le lor au fost emi­se man­da­te de ares­ta­re. A reu­şit să fugă şi Vitali P., un alt cetă­ţean mol­do­vean care a par­ti­ci­pat la orga­ni­za­rea jafu­lui, și care era iubi­tul mena­je­rei.

Deo­cam­da­tă nu se cunoa­ş­te dacă cei 3 sus­pe­cţi se află în R. Mol­do­va sau în altă ţară. Nata­lia Bucur-Bandas, şefa secţi­ei Rela­ţii Publi­ce a Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei (IGP), ne-a decla­rat că în adre­sa auto­ri­tă­ţi­lor noas­tre nu a venit nicio noti­fi­ca­re din par­tea omo­lo­gi­lor turci refe­ri­tor la acest caz. De ase­me­nea, repre­zen­tan­ta IGP ne-a comu­ni­cat că cele 3 per­soa­ne nu se află în cău­ta­re inter­na­ţio­na­lă. De cea­lal­tă par­te, repre­zen­tan­tul fami­li­ei jefu­i­te spu­ne că, din infor­ma­ţi­i­le pe care ei le deţin, un ast­fel de demers al auto­ri­tă­ţi­lor tur­ce către poli­ţia din R. Mol­do­va ar urma să fie făcut astăzi, 16 iunie.