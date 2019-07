sondaj / Şor a evadat din R. Moldova. Cine l-a ajutat?

Pe numele lui Ilan Șor a fost pornită urmărirea penală pentru trecerea ilegală a frontierei de stat. Şor ar fi părăsit R. Moldova prin Aeroportul Chişinău, în perioada 14-17 iunie, evitând controlul vamal şi cel de frontieră, se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale. Fiind cercetat penal în dosarul miliardului furat, Ilan Şor avea interzisă ieşirea din R. Moldova, fără acordul Curţii de Apel Cahul, care examinează cazul. Dacă va fi găsit vinovat, Şor riscă până la doi ani de închisoare.

Cu siguranță, a fost ajutat, că nu e Şor nici vrabie, nici cioară, care şi-a luat zborul şi a plecat. Cineva i-a deschis „porțile”, că aerodromul nu-i parc de distracţii, să poată intra oricine. E obiect cu regim închis. Asta-i una la mână. Doi: nu putea să se facă acest lucru fără ştirea unor persoane cu funcții-cheie din cadrul Aeroportului. Şi trei: Şor, sută la sută, nu a plecat din Moldova cu mâinile în sân. Dar a avut cu el niște bani, nişte lucruri de preţ, când a trecut frontiera. Și atunci cazul poate fi și unul de contrabandă, nu doar de trecere frauduloasă a frontierei. Dacă guvernarea vrea cu adevărat să se lămurească ce-a fost şi cum a fost, trebuie făcută o anchetă de serviciu, clarificată situaţia, dată o calificare corectă, iar persoanele care i-au facilitat lui Șor trecerea frauduloasă a frontierei ar trebui cercetate și ele penal, alături de Șor, pentru abuz de serviciu și complicitate. Dacă se vrea…

Cine l-a ajutat? Statul pe care ei și l-au subordonat. Să ne amintim că, în ziua de 8 iunie, Parlamentul R. Moldova a adoptat Declaraţia cu privire la constatarea caracterului captiv al statului. Şor face parte din lista lungă a celor care au făcut parte din regimul de stat captiv, care a profitat de pe urma acestui regim, a furat, s-a îmbogățit, iar când s-a pomenit în pericol, a profitat de acest stat și ca să poată evada. Va fi condamnat Şor? Probabil, prima întrebare aici trebuie să apară nu faţă de Şor, ci față de Poliția de Frontieră. Din câte ştiu, Șor este sub control judiciar şi nu avea dreptul să părăsească R. Moldova, aşa că, înainte ca procurorul general, pe care încă nu-l avem, să ne ceară ridicarea imunității lui Şor, ca să-i poată fi intentat dosar penal, noi trebuie să ne clarificăm cu structurile statului captiv care nu funcționează în baza legilor. Asta este prioritatea priorităților.

De ce ne-ar mira faptul că Șor e evadat prin Aeroportul Internațional Chișinău, dacă una din companiile sale administrează acest aeroport. Șor nu a făcut decât să profite de această situație. Lucrurile sunt grave, pentru că e vorba de securitatea regimului de frontieră, care uite că ridică semne de întrebare, nu este eficient și pune în pericol securitatea statului, până la urmă. Nu e de glumit. Ceea ce s-a întâmplat este un reproș serios în adresa Poliției de Frontieră, instituției vamale… Faptul că pe numele lui Șor a fost deschis dosar penal pentru trecerea ilegală a frontierei, e bine, dar același lucru trebuie să se întâmple și cu cei care au făcut posibil acest lucru. Ca să nu se mai întâmple.

Nu mai este o noutate că instituțiile statului şi anumiți oameni din instituţiile statului au fost mână în mână cu Plahotniuc şi Şor, iar Aeroportul Internaţional Chişinău a fost pregătit ca o poartă de evacuare a acestor criminali în momentul în care vor fi constrânși de lege. Şi Aeroportul le-a stat la dispoziţie cu toate serviciile – grăniceri,vamă şi aşa mai departe. Mi-aş dori foarte mult ca faptele să fie elucidate, dar există pericolul că instituţiile statului vor fi încălecate de noii veniţi şi nu se va întâmpla nimic, pentru că noi am mai avut situaţii de avest fel. Nu vreau să spun lucruri care mă tem că se vor întâmpla, dar la plecarea lui Voronin, totă lumea aştepta că structuile lui Vornin vor fi distruse, pe când ele au fost doar încălecate. Eu nu ştiu dacă Şor va fi condamnat şi, în genere, nu ştiu, dacă îl va mai vedea cineva pe Şor în R. Moldova. Ceea ce aştept eu, e să se întâmple mai multe demisii din organele de drept şi dosare care să vizeze persoanele care au admis evadarea lui Șor. Cu cât mai mult se va tărăgăna elucidarea crimelor fostului regim, cu atât mai mult există pericolul că noii veniți vor prelua structurile intacte.